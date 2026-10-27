Job Alert: नेशनल इंश्योरेंस में ऑफिसर बनने का अंतिम मौका कल! 1.14 लाख सैलरी वाली नौकरी के लिए तुरंत करें अप्लाई
नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (NICL) में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के 321 पदों पर आवेदन करने का कल 28 अक्टूबर अंतिम दिन है। योग्य उम्मीदवार 1.14 लाख रुपये सैलरी वाली इस नौकरी के लिए ऑनलाइन फॉर्म तुरंत भरें।
बैंकिंग और इंश्योरेंस सेक्टर में उच्च पद पर सरकारी नौकरी का सपना देख रहे युवाओं के लिए एक बेहद जरूरी अलर्ट है। सार्वजनिक क्षेत्र की प्रतिष्ठित बीमा कंपनी नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (NICL) द्वारा निकाली गई एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर (Scale-I) के 321 पदों पर सीधी भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि कल, 28 अक्टूबर 2026 को समाप्त होने जा रही है। अगर आप भी इस भर्ती के लिए जरूरी योग्यता रखते हैं, तो बिना अंतिम समय का इंतजार किए आधिकारिक वेबसाइट nationalinsurance.nic.co.in पर जाकर आज ही अपना ऑनलाइन फॉर्म और फीस सबमिट कर दें।
पदों की डिटेल्स और शानदार सैलरी पैकेज
इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए कुल 321 पदों पर योग्य उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी।
जर्नलिस्ट : 200 पद
स्पेशलिस्ट ऑफिसर : 121 पद (फाइनेंस, लीगल, आईटी, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर आदि)
चयनित उम्मीदवारों को 82,485 रुपये प्रति माह की शुरुआती बेसिक पे दी जाएगी। मेट्रो शहरों में सभी सरकारी भत्ते और सुविधाएं जोड़ने के बाद कुल इन-हैंड सैलरी लगभग 1,14,000 रुपये प्रति माह तक हो जाती है।
महत्वपूर्ण तिथियां
आवेदन शुरू होने की तिथि: 8 अक्टूबर 2026
आवेदन की अंतिम तिथि: 28 अक्टूबर 2026
फेज-1 (प्रीलिम्स) ऑनलाइन परीक्षा: 17 नवंबर 2026 (संभावित)
फेज-2 (मेंस) ऑनलाइन परीक्षा: 22 दिसंबर 2026 (संभावित)
कौन कर सकता है अप्लाई? योग्यता और आयु सीमा
शैक्षणिक योग्यता: जर्नलिस्ट पदों के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 60% अंकों के साथ ग्रेजुएशन/पोस्ट ग्रेजुएशन होना जरूरी है। SC/ST/PwBD उम्मीदवारों के लिए 55% अंक अनिवार्य हैं। स्पेशलिस्ट पदों जैसे- फाइनेंस, लीगल, आईटी, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर आदि के लिए संबंधित विषय में डिग्री अनिवार्य है।
आयु सीमा: उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्गों (SC, ST, OBC, PwBD आदि) को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी। कैंडिडेट की आयु की गणना 1 अक्टूबर 2026 को आधार बनाकर की जाएगी।
एप्लीकेशन फीस-
एससी, एसटी, PwBD कैटेगरी के कैंडिडेट को 250 रुपये एप्लीकेशन फीस देनी होगी। बाकी सभी कैटेगरी के कैंडिडेट को 1000 रुपये की फीस जमा करनी होगी।
चयन प्रक्रिया
NICL AO पद पर अभ्यर्थियों का चयन तीन चरणों की प्रक्रिया के आधार पर किया जाएगा। फेज-1 (प्रारंभिक परीक्षा - प्रीलिम्स)
फेज-2 (मुख्य परीक्षा - मेंस)
पर्सनल इंटरव्यू
सबसे पहले कैंडिडेट को फेज-1 प्रीलिम्स परीक्षा देनी होगी। इस परीक्षा में कुल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षा में ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षा का कुल अंक 100 है। परीक्षा के लिए कैंडिडेट को एक घंटे का समय दिया जाएगा।
इसके बाद मेंस परीक्षा होगी। जिसमें 250 प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षा में ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षा का कुल अंक 250 है।
ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
इच्छुक और योग्य अभ्यर्थी NICL की आधिकारिक वेबसाइट nationalinsurance.nic.co.in पर जाकर करियर या रिक्रूटमेंट सेक्शन के माध्यम से 28 अक्टूबर 2026 से पहले अपना ऑनलाइन आवेदन फॉर्म जमा कर सकते हैं। समय पर फॉर्म भरकर परीक्षा की तैयारी में जुट जाएं।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।
विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।
रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।
विशेषज्ञता
बोर्ड परीक्षा अपडेट्स और रिजल्ट एनालिसिस
करियर काउंसलिंग और नए जमाने के कोर्सेज
सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में जॉब अपडेट
एडमिशन प्रक्रिया और कॉम्पिटिटिव एग्जाम गाइडेंस
छात्रों के लिए सॉफ्ट स्किल्स और मोटिवेशनल स्टोरीज
छात्रों के लिए JEE, NEET, UPSC जैसी परीक्षा की तैयारी के लिए टिप्स