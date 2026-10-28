सरकारी बीमा कंपनी में 321 अफसरों की भर्ती, आज आखिरी मौका, सैलरी 1.14 लाख रुपये तक
NICL AO भर्ती 2026 में 321 जनरलिस्ट और स्पेशलिस्ट पदों पर आवेदन की आज आखिरी तारीख है।
सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए बीमा सेक्टर में अफसर बनने का बड़ा मौका है। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (NICL) में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बनने के लिए आवेदन की खिड़की आज यानी 28 अक्टूबर को बंद हो रही है। कंपनी ने जनरलिस्ट और स्पेशलिस्ट के कुल 321 पदों पर भर्ती निकाली है। खास बात यह है कि चयनित उम्मीदवारों को मेट्रो शहरों में करीब 1.14 लाख रुपये महीने तक कुल वेतन-भत्ते मिल सकते हैं। अगर आप अब तक आवेदन नहीं कर पाए हैं, तो आज फॉर्म भरने का आखिरी मौका है। NICL की इस भर्ती के तहत स्केल-I एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के 321 पद भरे जाएंगे। इनमें 200 पद जनरलिस्ट और 121 पद स्पेशलिस्ट अधिकारियों के हैं। स्पेशलिस्ट पदों में फाइनेंस, लीगल, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, रिस्क इंजीनियरिंग, कंपनी सेक्रेटरी और एग्रीकल्चर जैसे क्षेत्र शामिल हैं।
कब तक कर सकते हैं आवेदन?
ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 8 अक्टूबर 2026 को शुरू हुई थी। उम्मीदवार 28 अक्टूबर 2026 तक आवेदन और फीस जमा कर सकते हैं। प्रारंभिक परीक्षा 17 नवंबर 2026 को और मुख्य परीक्षा 22 दिसंबर 2026 को आयोजित की जाएगी।
कितनी मिलेगी सैलरी?
NICL में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के पद पर शुरुआती बेसिक पे 82,485 रुपये प्रति माह है। मेट्रो शहरों में कुल वेतन-भत्ते करीब 1,14,000 रुपये महीने तक हो सकते हैं। इसके अलावा नियमों के मुताबिक पेंशन योजना, ग्रेच्युटी, मेडिकल सुविधाएं, लीव ट्रैवल सब्सिडी, ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस और आवास संबंधी सुविधाएं भी मिल सकती हैं।
कौन कर सकता है आवेदन?
जनरलिस्ट पदों के लिए: किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के कम से कम 60 प्रतिशत अंक होने चाहिए, जबकि एससी, एसटी और दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक निर्धारित हैं। स्पेशलिस्ट पदों के लिए: संबंधित पद के मुताबिक शैक्षणिक योग्यता जरूरी है। फाइनेंस पद के लिए सीए या सीएमए के साथ निर्धारित शैक्षणिक योग्यता, लीगल पद के लिए लॉ की डिग्री, आईटी पद के लिए संबंधित इंजीनियरिंग डिग्री या एमसीए और एग्रीकल्चर पद के लिए संबंधित क्षेत्र में चार वर्षीय ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। ऑटोमोबाइल, रिस्क इंजीनियरिंग और कंपनी सेक्रेटरी पदों के लिए भी अलग-अलग योग्यताएं तय हैं। शैक्षणिक योग्यता 1 अक्टूबर 2026 तक पूरी होनी चाहिए।
उम्र सीमा कितनी है?
उम्मीदवार की उम्र 1 अक्टूबर 2026 को कम से कम 21 साल और अधिकतम 30 साल होनी चाहिए। यानी जन्म 2 अक्टूबर 1996 से पहले और 1 अक्टूबर 2005 के बाद नहीं होना चाहिए। आरक्षित वर्गों को नियमानुसार उम्र में छूट मिलेगी। एससी और एसटी उम्मीदवारों को पांच साल, ओबीसी नॉन-क्रीमी लेयर को तीन साल और दिव्यांग उम्मीदवारों को श्रेणी के हिसाब से 10 से 15 साल तक की छूट दी जा सकती है।
कैसे होगा चयन?
भर्ती प्रक्रिया में तीन मुख्य चरण होंगे।
1. प्रारंभिक परीक्षा: इसमें अंग्रेजी, रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से कुल 100 सवाल पूछे जाएंगे। परीक्षा 60 मिनट की होगी।
2. मुख्य परीक्षा: जनरलिस्ट और स्पेशलिस्ट उम्मीदवारों के लिए अलग-अलग परीक्षा पैटर्न होगा। इसमें ऑब्जेक्टिव टेस्ट के साथ 30 अंकों का अंग्रेजी डिस्क्रिप्टिव टेस्ट भी होगा।
3. इंटरव्यू: मुख्य परीक्षा के बाद शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा।
अंतिम चयन में मुख्य परीक्षा के ऑब्जेक्टिव टेस्ट और इंटरव्यू के अंकों का वेटेज 80:20 होगा। ऑब्जेक्टिव परीक्षा में गलत जवाब देने पर संबंधित सवाल के निर्धारित अंकों का एक-चौथाई काटा जाएगा।
आवेदन शुल्क कितना है?
एससी, एसटी और दिव्यांग उम्मीदवारों को 250 रुपये इंटिमेशन चार्ज देना होगा। बाकी सभी उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 1,000 रुपये है। शुल्क का भुगतान ऑनलाइन करना होगा। एक बार फीस जमा होने के बाद उसे वापस नहीं किया जाएगा।
आवेदन कैसे करें?
उम्मीदवार NICL की आधिकारिक वेबसाइट ibpsreg.ibps.in के भर्ती सेक्शन में जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
- भर्ती से जुड़ा ऑनलाइन आवेदन लिंक खोलें।
- नए रजिस्ट्रेशन के विकल्प पर क्लिक करें।
- नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल और दूसरी जरूरी जानकारी भरें।
- शैक्षणिक योग्यता और अन्य विवरण दर्ज करें।
- फोटो, हस्ताक्षर, बाएं अंगूठे का निशान और हस्तलिखित घोषणा अपलोड करें।
- फॉर्म में भरी गई जानकारी जांचने के बाद फीस जमा करें।
- आवेदन सबमिट करके फॉर्म और फीस की रसीद डाउनलोड कर लें।
ध्यान रखें कि उम्मीदवार इस भर्ती में केवल एक ही डिसिप्लिन के लिए आवेदन कर सकते हैं। एक से ज्यादा आवेदन करने की स्थिति में केवल आखिरी वैध और पूर्ण आवेदन मान्य होगा, जबकि दूसरे आवेदनों की फीस जब्त हो सकती है। जरूरी बात ये है कि आवेदन की अंतिम तारीख आज 28 अक्टूबर 2026 है। परीक्षा से जुड़ी आगे की जानकारी और एडमिट कार्ड के अपडेट के लिए NICL की आधिकारिक वेबसाइट देखते रहें।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
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- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
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- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव