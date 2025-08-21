NICL AO Mains Admit Card 2025 OUT: एनआईसीएल AO मेंस परीक्षा एडमिट कार्ड 2025 जारी, Direct Link

NICL AO Mains Admit Card 2025: नेशनल इंश्योरेंस कपंनी लिमिटेड (NICL) की ओर से आज 21 अगस्त 2025 को एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर भर्ती मेंस परीक्षा 2025 के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं।

Thu, 21 Aug 2025 04:21 PM

NICL AO Mains Admit Card 2025 Download Link: नेशनल इंश्योरेंस कपंनी लिमिटेड (NICL) की ओर से आज 21 अगस्त 2025 को एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर भर्ती मेंस परीक्षा 2025 के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट nationalinsurance.nic.co.in पर जाकर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को रजिस्ट्रेशन नंबर/रोल नंबर और पासवर्ड/जन्मतिथि डालकर लॉग इन करना होगा। उम्मीदवारों को बता दें कि एडमिट कार्ड आधिकारिक वेबसाइट पर 31 अगस्त 2025 तक उपलब्ध रहेंगे। एनआईसीएल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर (AO) भर्ती मेंस परीक्षा का आयोजन 31 अगस्त 2025 को किया जाएगा।

NICL AO Mains Admit Card 2025 Direct Download Link इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए कुल 266 पदों पर भर्ती होगी। जिसमें स्पेशलिस्ट ऑफिसर (SO) के 96 पद शामिल हैं और जर्नलिस्ट के 170 पद शामिल हैं। मेंस परीक्षा में कुल 250 प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षा में ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षा का कुल अंक 250 है।

NICL AO Admit Card 2025: एनआईसीएल AO मेंस परीक्षा एडमिट कार्ड 2025 कैसे डाउनलोड करें- 1. सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट nationalinsurance.nic.co.in पर जाना होगा।

2. इसके बाद आपको होम पेज पर दिए गए एडमिट कार्ड लिंक पर क्लिक करना होगा।

3. इसके बाद आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर/रोल नंबर और पासवर्ड/जन्मतिथि डालकर लॉग इन करना होगा।

4. अब आपकी स्क्रीन पर आपका एडमिट कार्ड ओपन हो जाएगा।

5. अब आप एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर लीजिए।

6. परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट निकाल लीजिए।

एडमिट कार्ड में लिखी इन जानकारियों को जरूर चेक करें- 1. परीक्षा का नाम

2. परीक्षा सेंटर का पता

3. परीक्षा का समय

4. परीक्षा की तिथि

5. उम्मीदवार का नाम

6. उम्मीदवार की जन्मतिथि

7. उम्मीदवार की फोटो और सिग्नेचर

8. परीक्षा के लिए गाइडलाइंस

9. परीक्षा के विषय

10. परीक्षा सेंटर पर पहुंचने का समय