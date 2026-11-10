एनआईसीएल एओ प्रीलिम्स परीक्षा एडमिट कार्ड 2026 nationalinsurance.nic.co.in पर जारी, डाउनलोड लिंक
नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (NICL) ने एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर (AO) प्रीलिम्स परीक्षा 2026 का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। अभ्यर्थी 17 नवंबर तक अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं।
NICL AO Admit Card 2026 Download: नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (NICL) में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर (AO) बनने की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट आया है। कंपनी ने NICL AO प्रीलिम्स परीक्षा 2026 का एडमिट कार्ड अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दिया है। जिन अभ्यर्थियों ने इस भर्ती के लिए आवेदन किया था, वे अब आधिकारिक पोर्टल nationalinsurance.nic.co.in पर जाकर अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं। यह भर्ती परीक्षा कुल 321 पदों को भरने के लिए आयोजित की जा रही है।
NICL AO एडमिट कार्ड डाउनलोड लिंक-
https://ibpsreg.ibps.in/niiclsep26/oecla_oct26/login.php?appid=c602c9b6ca7899f8000a41ac0dba0e41
परीक्षा तिथि और एडमिट कार्ड डाउनलोड का समय सीमा
एनआईसीएल द्वारा जारी नोटिस के अनुसार, एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का लिंक 9 नवंबर से 17 नवंबर 2026 तक आधिकारिक वेबसाइट पर एक्टिव रहेगा।
फेज-1 (प्रीलिम्स) परीक्षा तिथि: 17 नवंबर 2026
एडमिट कार्ड डाउनलोड विंडो: 9 नवंबर से 17 नवंबर 2026 तक
उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम समय की तकनीकी दिक्कतों से बचने के लिए समय रहते अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करके उसका प्रिंटआउट निकाल लें।
कैसा होगा प्रीलिम्स परीक्षा का पैटर्न?
NICL AO की प्रीलिम्स परीक्षा (फेज 1) ऑनलाइन मोड में आयोजित की जाएगी। इसमें कुल 100 अंकों के ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल पूछे जाएंगे।
कुल समय: 60 मिनट (1 घंटा)
परीक्षा के 3 सेक्शन: इंग्लिश लैंग्वेज, रीजनिंग एबिलिटी और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। तीनों सेक्शन के लिए अलग-अलग समय सीमा तय होगी।
मुख्य परीक्षा के लिए चयन पाने के लिए अभ्यर्थियों को हर सेक्शन में कंपनी द्वारा निर्धारित न्यूनतम कट-ऑफ मार्क्स हासिल करना अनिवार्य होगा। रिक्तियों की संख्या के आधार पर लगभग 15 गुना अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा।
स्टेप-बाय-स्टेप: एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करें?
अभ्यर्थी नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो करके अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं-
- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट nationalinsurance.nic.co.in पर जाएं।
2. होमपेज पर दिए गए "Careers" लिंक पर क्लिक करें।
3. नए पेज पर "NICL AO Prelims Admit Card 2026" के लिंक का चयन करें।
4. अपना रजिस्ट्रेशन नंबर/रोल नंबर और पासवर्ड/जन्म तिथि (DOB) दर्ज कर सबमिट करें।
5. आपका एडमिट कार्ड स्क्रीन पर आ जाएगा। इसे ध्यान से चेक करें और डाउनलोड करके प्रिंटआउट निकाल लें।
जरूरी बात: परीक्षा केंद्र पर जाते समय अभ्यर्थी अपने साथ एडमिट कार्ड का प्रिंटआउट, जिस पर वही फोटो चिपकी हो जो रजिस्ट्रेशन के समय अपलोड की थी, एक ओरिजिनल फोटो आईडी कार्ड और उसकी एक फोटोकॉपी जरूर साथ ले जाएं।
एडमिट कार्ड में लिखी इन जानकारियों को जरूर चेक करें-
1. परीक्षा का नाम
2. परीक्षा सेंटर का पता
3. परीक्षा का समय
4. परीक्षा की तिथि
5. उम्मीदवार का नाम
6. उम्मीदवार की जन्मतिथि
7. उम्मीदवार की फोटो और सिग्नेचर
8. परीक्षा के लिए गाइडलाइंस
9. परीक्षा के विषय
10. परीक्षा सेंटर पर पहुंचने का समय
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।
विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।
रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।
विशेषज्ञता
बोर्ड परीक्षा अपडेट्स और रिजल्ट एनालिसिस
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