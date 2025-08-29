NIACL Vacancy : एनआईएसीएल में प्रशासनिक अधिकारी के 550 पदों पर भर्ती, कल आवेदन की अंतिम तिथि

NIACL AO Recruitment 2025: द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (एनआईएसीएल), मुंबई की ओर से प्रशासनिक अधिकारी के 550 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की कल 30 अगस्त अंतिम तिथि है। ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री कम से कम 60 प्रतिशत पास अंकों के साथ होनी चाहिए।

Fri, 29 Aug 2025 01:30 PM

NIACL AO Recruitment 2025: द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (एनआईएसीएल), मुंबई की ओर से प्रशासनिक अधिकारी के 550 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की कल 30 अगस्त अंतिम तिथि है। ये भर्तियां रिस्क इंजीनियर, ऑटोमोबाइल इंजीनियर, अकाउंट्स स्पेशलिस्ट आदि पदों पर की जाएंगी। आवेदन करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट newindia.co.in पर जाना होगा। इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए प्रशासन अधिकारी (जनरलिस्ट और स्पेशलिस्ट) (स्केल-1) की भर्ती की जाएगी ।

पद और योग्यता जनरलिस्ट, पद : 193 योग्यता : उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री कम से कम 60 प्रतिशत पास अंकों के साथ होनी चाहिए। एससी, एसटी और PwBD के लिए प्राप्त अंक कम से कम 55 प्रतिशत है।

रिस्क इंजीनियर, पद : 50 योग्यता : इंजीनियरिंग में स्नातक/ स्नातकोत्तर हो।

ऑटोमोबाइल इंजी., पद : 75 योग्यता : ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में बीई/बीटेक या एमई/एमटेक हो।

लीगल स्पेशलिस्ट, पद : 50 योग्यता : लॉ में स्नातक/स्नातकोत्तर हो।

अकाउंट्स स्पेशलिस्ट, पद : 25 योग्यता : न्यूनतम 60% अंकों के साथ फाइनेंस में एमबीए/ पीजीडीएम या एमकॉम की डिग्री हो।

एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर(हेल्थ), पद : 50 योग्यता : एमबीबीएस/एमडी/ एमएस की डिग्री हो। या बीडीएस/एमडीएस की डिग्री हो। या बीएएमएस/ बीएचएमएस की डिग्री हो।

आईटी स्पशेलिस्ट, पद : 25 योग्यता : आईटी/ कंप्यूटर साइंस में बीई/बीटेक/एमई/एमटेक की डिग्री या एमसीए हो।

बिजनेस एनालिस्ट, पद : 75 योग्यता : सांख्यिकी/गणित/ एक्चुरियल साइंस/ डेटा साइंस/बिजनेस एनालिस्ट में स्नातक/ स्नातकोत्तर की डिग्री हो।

कंपनी सेक्रेटरी, पद : 02 योग्यता : सीएस हो। साथ ही किसी भी विषय में स्नातक/ स्नातकोत्तर की डिग्री हो।

एक्चुअरियल स्पेशलिस्ट, पद : 05 योग्यता : किसी भी विषय में स्नातक/ स्नातकोत्तर की डिग्री या समकक्ष योग्यता हो। भारतीय एक्चुअरियल संस्थान से न्यूनतम चार एक्चुअरियल पेपर उत्तीर्ण हो।

(शैक्षणिक योग्यता के अंकों में एससी/एसटी वर्ग और दिव्यांगों को पांच प्रतिशत की छूट दी जाएगी।)

वेतन: 50,925 से 96,765 रुपये।

आयु सीमा : 21 से 30 वर्ष के बीच हो। आयु की गणना 01 अगस्त 2025 को आधार मानकर होगी।

चयन प्रक्रिया : ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा, ऑनलाइन मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार के आधार पर चयन होगा।

वेबसाइट : www. newindia.co.in

भर्ती से जुड़ी महत्वपूर्ण तारीखें- 1. ऑनलाइन आवेदन शुरू होने की तारीख- 7 अगस्त 2025

2. आवेदन की आखिरी तारीख- 30 अगस्त 2025

3. फीस जमा करने की आखिरी तारीख- 30 अगस्त 2025

4. फेज-1 ऑनलाइन परीक्षा तारीख (सम्भावित) – 14 सितंबर, 2025