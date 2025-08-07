NIACL AO Scorecard 2025: न्यू एश्योरेंस कपंनी लिमिटेड AO स्कोरकार्ड 2025 newindia.co.in पर जारी, Direct Link

NIACL AO Scorecard 2025: न्यू एश्योरेंस कपंनी लिमिटेड (NIACL) की ओर से एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर (स्केल-I) भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। स्कोरकार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को रोल नंबर और जन्मतिथि डालकर लॉग इन करना होगा।

NIACL AO Scorecard 2025: न्यू एश्योरेंस कपंनी लिमिटेड (NIACL) की ओर से एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर (स्केल-I) भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। चयन प्रक्रिया के चरण 1, चरण 2 और इंटरव्यू राउंड के लिए स्कोरकार्ड जारी किए गए हैं। इनमें से किसी भी चरण में उपस्थित होने वाले उम्मीदवार अब आधिकारिक वेबसाइट www.newindia.co.in पर अपने व्यक्तिगत मार्क्स देख सकते हैं। NIACL AO Scorecard 2025 डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को रोल नंबर और जन्मतिथि डालकर लॉग इन करना होगा।

NIACL AO Scorecard 2025 Direct Link इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए प्रशासन अधिकारी (जनरलिस्ट और स्पेशलिस्ट) (स्केल-1) की भर्ती की जाएगी और भर्ती प्रक्रिया के जरिए कुल 170 पदों पर कैंडिडेट की नियुक्ति की जाएगी। जिसमें लेखा के 50 और जनरलिस्ट के कुल 120 पद शामिल हैं। 170 पदों में से 71 पद पर जनरल कैटेगरी कैंडिडेट, 45 पदों पर ओबीसी, 25 पदों पर एससी, 12 पदों पर एसटी, 17 पदों पर EWS और 13 पदों पर PWBD कैटेगरी के कैंडिडेट को भर्ती किया जाएगा।

फेज 1 ऑनलाइन परीक्षा का आयोजन 13 अक्टूबर 2024 को किया गया था। इसके बाद फेज 2 ऑनलाइन परीक्षा का आयोजन 17 नवंबर 2024 को किया गया था। इसके बाद इंटरव्यू राउंड का आयोजन किया गया था।

NIACL AO स्कोरकार्ड 2025 डाउनलोड कैसे करें- अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड करने के लिए इन स्टेप्स को फॉलो करें:

1. NIACL की आधिकारिक वेबसाइट www.newindia.co.in पर जाएं।

2. होमपेज पर 'रिक्रूटमेंट' सेक्शन पर जाएं।

3. एक नया पेज खुलेगा जिसमें सभी एक्टिव भर्ती नोटिस दिखाई देंगी।

4. 'रिक्रूटमेंट-मार्कशीट' वाले सेक्शन पर क्लिक करें।

5. 'भर्ती 2024 - प्रशासनिक अधिकारी' पर क्लिक करें।

6. अपना रोल नंबर और जन्म तिथि डालकर लॉग इन करें।

7. आपका स्कोरकार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा। इसे डाउनलोड करें और भविष्य के लिए सुरक्षित रख लें।