NIACL AO Result 2025: न्यू एश्योरेंस कपंनी लिमिटेड AO रिजल्ट 2025 newindia.co.in पर जारी, Direct Link
NIACL AO Result 2025 Download Pdf: न्यू एश्योरेंस कपंनी लिमिटेड (NIACL) की ओर से एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर (स्केल-I) भर्ती परीक्षा का रिजल्ट 2025 जारी कर दिया गया है। परीक्षा में शामिल हुए अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट newindia.co.in पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। रिजल्ट चेक करने के लिए उम्मीदवारों को रोल नंबर की जरूरत पड़ेगी। प्रीलिम्स परीक्षा में सफल हुए अभ्यर्थियों को मेंस परीक्षा में शामिल होना होगा। मेंस परीक्षा का आयोजन 29 अक्टूबर 2025 को किया जाएगा।
NIACL AO Result 2025 Pdf Download Direct Link
इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए प्रशासन अधिकारी (जनरलिस्ट और स्पेशलिस्ट) (स्केल-1) की भर्ती की जाएगी और भर्ती प्रक्रिया के जरिए कुल 550 पदों पर कैंडिडेट की नियुक्ति की जाएगी। फेज-1 ऑनलाइन परीक्षा का आयोजन 14 सितंबर 2025 को किया गया था।
NIACL AO भर्ती प्रक्रिया-
1. प्रारंभिक परीक्षा
2. मेंस परीक्षा
3. इंटरव्यू
NIACL AO Result 2025: एनआईएसीएल एओ रिजल्ट 2025 डाउनलोड कैसे करें-
अपना रिजल्ट डाउनलोड करने के लिए इन स्टेप्स को फॉलो करें:
1. NIACL की आधिकारिक वेबसाइट www.newindia.co.in पर जाएं।
2. होमपेज पर 'रिक्रूटमेंट' सेक्शन पर जाएं।
3. एक नया पेज खुलेगा जिसमें सभी एक्टिव भर्ती नोटिस दिखाई देंगी।
4. 'रिक्रूटमेंट-रिजल्ट' वाले सेक्शन पर क्लिक करें।
5. 'भर्ती 2025 - प्रशासनिक अधिकारी' पर क्लिक करें।
6. आपका स्कोरकार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा। इसे डाउनलोड करें और भविष्य के लिए सुरक्षित रख लें।
ज्यादा जानकारी प्राप्त करने के लिए उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट पर जाने की सलाह दी जाती है।