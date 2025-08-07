NIACL AO Recruitment 2025: न्यू इंडिया एश्योरेंस कपंनी में 550 AO पदों पर निकली नौकरी, ऑनलाइन आवेदन शुरू

NIACL AO Recruitment 2025: न्यू इंडिया एश्योरेंस कपंनी लिमिटेड (NICAL) ने प्रशासन अधिकारी (AO) के 550 पद पर भर्ती निकाली है। आवेदन प्रक्रिया आज 7 अगस्त 2025 से शुरू हो गई है।

NIACL AO Recruitment 2025 Apply Online: अगर आप भी नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो नौकरी पाने का आप के पास गोल्डन चांस है। न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (NICAL) ने प्रशासन अधिकारियों (AO) के 550 पदों पर भर्ती निकाली है। अगर आपका सपना भी प्रशासन अधिकारी बनने का है तो आपको इस भर्ती के लिए आवेदन करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट newindia.co.in पर जाना होगा। आवेदन प्रक्रिया आज 7 अगस्त 2025 से शुरू हो गई है। इस भर्ती के लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख 30 अगस्त 2025 निर्धारित की गई है।

इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए प्रशासन अधिकारी (जनरलिस्ट और स्पेशलिस्ट) (स्केल-1) की भर्ती की जाएगी और भर्ती प्रक्रिया के जरिए कुल 550 पदों पर कैंडिडेट की नियुक्ति की जाएगी।

भर्ती से जुड़ी महत्वपूर्ण तारीखें- 1. ऑनलाइन आवेदन तारीख- 7 अगस्त 2025

2. आवेदन की आखिरी तारीख- 30 अगस्त 2025

3. फीस जमा करने की आखिरी तारीख- 30 अगस्त 2025

4. फेज-1 ऑनलाइन परीक्षा तारीख (सम्भावित) – 14 सितंबर, 2025

5. फेज-2 ऑनलाइन परीक्षा तारीख (सम्भावित) – 29 अक्टूबर 2025

योग्यता- 1. जनरलिस्ट- उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री कम से कम 60 प्रतिशत पास अंकों के साथ होनी चाहिए। एससी, एसटी और PwBD के लिए प्राप्त अंक कम से कम 55 प्रतिशत है।

2. अकाउंट्स- चार्टर्ड एकाउंटेंट (आईसीएआई)/कॉस्ट एंड मैनेजमेंट एकाउंटेंट और सामान्य श्रेणी के छात्रों के लिए न्यूनतम 60 प्रतिशत अंकों के साथ किसी भी विषय में ग्रेजुएशन/पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए और एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी के लिए 55 प्रतिशत है। या एमबीए फाइनेंस/पीजीडीएम फाइनेंस/एमकॉम 60 प्रतिशत (सामान्य) और 55 प्रतिशत के साथ होनी चाहिए।

3. इस भर्ती के लिए आवेदन करने के लिए उम्मीदवार की उम्र 21 से 30 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आरक्षित कैटेगरी के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में छूट प्रदान की जाएगी।