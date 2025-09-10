NIACL AO admit card 2025 out at newindia.co.in here pdf download direct link NIACL AO admit card 2025: एनआईएसीएल एओ एडमिट कार्ड 2025 newindia.co.in पर जारी, Direct Link, Career Hindi News - Hindustan
Hindi Newsकरियर न्यूज़NIACL AO admit card 2025 out at newindia.co.in here pdf download direct link

NIACL AO admit card 2025: न्यू इंडिया एश्योरेंस कपंनी लिमिटेड (NIACL) की ओर से एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर (AO) भर्ती परीक्षा 2025 के लिए एडमिट कार्ड को जारी कर दिया गया है। 

Prachi लाइव हिन्दुस्तानWed, 10 Sep 2025 04:01 PM
NIACL AO admit card 2025: न्यू इंडिया एश्योरेंस कपंनी लिमिटेड (NIACL) की ओर से एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर (AO) भर्ती परीक्षा 2025 के लिए एडमिट कार्ड को जारी कर दिया गया है। परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट newindia.co.in पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को अपना रजिस्ट्रेशन नंबर/रोल नंबर और पासवर्ड/जन्मतिथि डालकर लॉग इन करना होगा।उम्मीदवारों के लिए एडमिट कार्ड अधिकारी वेबसाइट पर 14 सितंबर 2025 तक उपलब्ध रहेंगे।

इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए प्रशासन अधिकारी (जनरलिस्ट और स्पेशलिस्ट) (स्केल-1) की भर्ती की जाएगी और भर्ती प्रक्रिया के जरिए कुल 550 पदों पर कैंडिडेट की नियुक्ति की जाएगी। फेज-1 ऑनलाइन परीक्षा का आयोजन 14 सितंबर 2025 को किया जाएगा।

NIACL AO भर्ती प्रक्रिया-

1. प्रारंभिक परीक्षा

2. मेंस परीक्षा

3. इंटरव्यू

NIACL AO admit card 2025: एनआईएसीएल एओ एडमिट कार्ड 2025 कैसे डाउनलोड करें-

1. सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट newindia.co.in पर जाना होगा।

2. इसके बाद आपको होम पेज पर दिए गए एडमिट कार्ड लिंक 'NIACL AO Admit Card 2025' पर क्लिक करना होगा।

3. इसके बाद आपको अपना अपना रजिस्ट्रेशन नंबर/रोल नंबर और पासवर्ड/जन्मतिथि डालकर लॉग इन करना होगा।

4. अब आपकी स्क्रीन पर आपका एडमिट कार्ड ओपन हो जाएगा।

5. अब आप एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर लीजिए।

6. परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट निकाल लीजिए।

एडमिट कार्ड में लिखी इन जानकारियों को जरूर चेक करें-

1. परीक्षा का नाम

2. परीक्षा सेंटर का पता

3. परीक्षा का समय

4. परीक्षा की तिथि

5. उम्मीदवार का नाम

6. उम्मीदवार की जन्मतिथि

7. उम्मीदवार की फोटो और सिग्नेचर

8. परीक्षा के लिए गाइडलाइंस

9. परीक्षा के विषय

10. परीक्षा सेंटर पर पहुंचने का समय

ज्यादा जानकारी प्राप्त करने के लिए उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट पर जाने की सलाह दी जाती है।

