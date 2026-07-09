भारत की पहली बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में निकली भर्ती, ITI वालों को मिलेगा मौका; 1.10 लाख रुपये तक होगी सैलरी

देश की पहली बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का निर्माण कर रही नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड (NHSRCL) ने 237 टेक्नीशियन पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इच्छुक और पात्र उम्मीदवार 5 अगस्त तक आधिकारिक वेबसाइट nhsrcl.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

NHSRCL Recruitment 2026: अगर आप आईटीआई और डिप्लोमा धारक हैं और नौकरी की तलाश में हैं, तो यह खबर आपके लिए हैं। क्योंकि भारत की पहली बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए भर्तियां निकली हैं। जी हां, देश की पहली बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का निर्माण कर रही नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड (NHSRCL) ने 237 टेक्नीशियन पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इच्छुक और पात्र उम्मीदवार 5 अगस्त तक आधिकारिक वेबसाइट nhsrcl.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती अभियान के तहत सिविल-ट्रैक फिटर, मैकेनिक, ड्राफ्ट्समैन, सर्वेयर, इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, प्लंबर, पेंटर, इलेक्ट्रिकल, सिग्नलिंग, टेलीकॉम और रोलिंग स्टॉक टेक्नीशियन समेत कई तकनीकी ट्रेडों में भर्तियां की जाएंगी।

कितने पदों पर होगी भर्ती यह भर्ती कुल 237 पदों के लिए निकाली गई है। इनमें सबसे अधिक 77 पद इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन और 63 पद सिग्नलिंग और टेलीकॉम टेक्नीशियन के हैं। इसके अलावा सिविल-ट्रैक फिटर के 18, सिविल-ट्रैक मैकेनिक के 16, रोलिंग स्टॉक इलेक्ट्रीशियन के 13 और रोलिंग स्टॉक फिटर के 10 पदों पर भर्ती होगी। बाकी बचे पदों पर सिविल/ट्रैक ड्राफ्ट्समैन, सर्वेयर, इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, प्लंबर, पेंटर, मशीनिस्ट, रोलिंग स्टॉक वेल्डर और आरएसी (RAC) टेक्नीशियन जैसे विभिन्न तकनीकी ट्रेडों में नियुक्तियां की जाएंगी।

योग्यता टेक्नीशियन पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं (मैट्रिक/एसएसएलसी) पास होने के साथ निम्न में से कोई एक योग्यता होना जरूरी है-

संबंधित ट्रेड में आईटीआई (NCVT/SCVT) प्रमाणपत्र, या

संबंधित ट्रेड में अप्रेंटिसशिप (Act Apprenticeship) पूरी की हो, या

संबंधित इंजीनियरिंग शाखा में 3 वर्षीय डिप्लोमा।

2 साल का अनुभव इसके अलावा उम्मीदवार के पास भारतीय रेलवे, सरकारी स्वामित्व या संचालित रेलवे, मेट्रो रेल या रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (RRTS) के ऑपरेशन एवं मेंटेनेंस विभाग में कम से कम 2 वर्ष का कार्य अनुभव होना चाहिए। आवेदन के दौरान अनुभव या दक्षता (Competency) प्रमाणपत्र जमा करना अनिवार्य होगा।

आयु सीमा उम्मीदवार की आयु 30 जून 2026 तक 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। अनुभव और अन्य पात्रता की गणना भी इसी तिथि के आधार पर की जाएगी।

सैलरी और पोस्टिंग चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति NE-2 पे-लेवल के तहत की जाएगी। उन्हें 35,000 रुपये से 1.10 लाख रुपये प्रति माह तक वेतन मिलेगा। चयनित अभ्यर्थियों की पोस्टिंग NHSRCL या मुंबई-अहमदाबाद हाई स्पीड रेल (MAHSR) परियोजना के किसी भी कार्यालय या स्थान पर की जा सकती है।

चयन प्रक्रिया उम्मीदवारों का चयन तीन चरणों में होगा—

कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT)

डॉक्यूमेंट वैरिफिकेशन

मेडिकल टेस्ट

कब होगी परीक्षा सभी पदों के लिए CBT परीक्षा एक ही दिन और एक ही समय पर आयोजित की जाएगी। परीक्षा की तारीख आधिकारिक वेबसाइट पर जारी की जाएगी। सभी चरण सफलतापूर्वक पास करने वाले उम्मीदवारों का मेडिकल परीक्षण होगा। अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों को एक वर्ष की प्रोबेशन भी पूरी करनी होगी।

आवेदन शुल्क सामान्य, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के उम्मीदवारों को 400 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा।

वहीं, एससी, एसटी और महिला उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क से छूट दी गई है।