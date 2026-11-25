ट्रेनी इंजीनियर के 205 पदों पर निकली बंपर भर्ती! GATE स्कोर से मिलेगी जॉब, सालाना पैकेज 16 से 17 लाख रुपये!
इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के लिए NHPC में नौकरी का सुनहरा मौका। सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के 205 पदों पर 27 नवंबर से आवेदन शुरू होंगे, सालाना पैकेज 16-17 लाख रुपये है।
अगर आपने इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल कर ली है और शानदार पैकेज के साथ अपना करियर शुरू करना चाहते हैं, तो आपके लिए बेहतरीन अवसर आ गया है। नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन (NHPC) ने ट्रेनी इंजीनियर के कुल 205 पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी किया है। इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 27 नवंबर 2026 को सुबह 10:00 बजे से शुरू होगी और उम्मीदवार 26 दिसंबर 2026 को शाम 5:00 बजे तक आधिकारिक वेबसाइट nhpcindia.com पर जाकर फॉर्म भर सकेंगे।
किस ब्रांच में कितने पद हैं खाली?
ट्रेनी इंजीनियर (इलेक्ट्रिकल): कुल 88 पद (NHPC में 76 और NHDC में 12 पद)।
ट्रेनी इंजीनियर (सिविल): कुल 64 पद (सभी 64 पद NHPC में)।
ट्रेनी इंजीनियर (मैकेनिकल): कुल 53 पद (NHPC में 48 और NHDC में 5 पद)।
श्रेणीवार देखें तो इसमें सामान्य (UR) के 89, ईडब्ल्यूएस (EWS) के 44, ओबीसी (NCL) के 41, एससी (SC) के 20 और एसटी (ST) के 11 पद शामिल हैं। इसके अलावा दिव्यांग (PwBD) अभ्यर्थियों के लिए 8 पद आरक्षित हैं।
उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन करने से पहले एक बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन जरूर चेक करें। ज्यादा जानकारी प्राप्त करने के लिए उम्मीदवारों को ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने की सलाह दी जाती है।
शैक्षणिक योग्यता, GATE स्कोर और आयु सीमा
आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के पास संबंधित ट्रेड में फुल-टाइम B.E. / B.Tech / B.Sc (इंजीनियरिंग) की डिग्री होनी चाहिए। सबसे जरूरी शर्त यह है कि उम्मीदवार के पास संबंधित पेपर (CE, EE या ME) में GATE 2025 या GATE 2026 का वैलिड स्कोर होना चाहिए। फ्रेशर्स भी इसके लिए पात्र हैं, लेकिन फाइनल ईयर के छात्र आवेदन नहीं कर सकते।
26 दिसंबर 2026 के आधार पर उम्मीदवार की अधिकतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्गों को सरकारी नियमों के तहत अधिकतम आयु सीमा में छूट मिलेगी।
वेतनमान, आवेदन शुल्क और चयन प्रक्रिया
चयनित उम्मीदवारों को E2 ग्रेड के तहत 50,000 से 1,60,000 रुपये प्रतिमाह का वेतनमान मिलेगा, जिसमें भत्तों सहित कुल वार्षिक पैकेज लगभग 16 से 17 लाख रुपये होगा। सामान्य, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी (NCL) उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 708 रुपये (टैक्स सहित) है, जबकि एससी, एसटी, दिव्यांग और पूर्व सैनिकों के लिए कोई शुल्क नहीं है। उम्मीदवारों का चयन GATE स्कोर, ग्रुप डिस्कशन (GD) और पर्सनल इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा।
भर्ती के लिए कैंडिडेट कैसे अप्लाई करें-
1. सबसे पहले कैंडिडेट को ऑफिशियल वेबसाइट nhpcindia.com पर जाना होगा।
2. इसके बाद आपको होम पेज पर दिए गए आवेदन लिंक पर क्लिक करना होगा।
3. अब आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा।
4. इसके बाद आपको लॉग इन कर एप्लीकेशन फॉर्म को भरना होगा।
5. अब आप एप्लीकेशन फॉर्म को चेक कीजिए और इसके बाद अपनी फीस जमा कीजिए।
6. इसके बाद आप एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर लीजिए और भविष्य के लिए इसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
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प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।
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इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।
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