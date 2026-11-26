बिना लिखित परीक्षा मिलेगी 17 लाख पैकेज वाली नौकरी, NHPC में 205 पदों पर भर्ती
एनएचपीसी ने 205 ट्रेनी इंजीनियर पदों पर भर्ती निकाली है। गेट 2025 या 2026 स्कोर वाले इंजीनियर 27 नवंबर से 26 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
सरकारी नौकरी का सपना देखने वाले इंजीनियरों के लिए बड़ी खबर है। देश की बड़ी पनबिजली कंपनी एनएचपीसी ने 205 ट्रेनी इंजीनियर पदों पर भर्ती निकाली है। शुरुआती सालाना पैकेज करीब 16 से 17 लाख रुपये बताया गया है। ऑनलाइन आवेदन कल यानी 27 नवंबर से शुरू होंगे। इसके लिए कोई अलग लिखित परीक्षा नहीं होगी। गेट का स्कोर ही आपकी किस्मत का दरवाजा खोलेगा। एनएचपीसी लिमिटेड ने कुल 205 पदों में से 188 एनएचपीसी के हैं और 17 एनएचडीसी की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। एनएचडीसी एनएचपीसी और मध्य प्रदेश सरकार की साझा कंपनी है।
सिविल इंजीनियरिंग में 64 पद हैं। इलेक्ट्रिकल में सबसे ज्यादा 88 पद हैं। मैकेनिकल में 53 पद हैं। श्रेणी के हिसाब से देखें तो अनारक्षित वर्ग के 89 पद हैं। ईडब्ल्यूएस के 44 और ओबीसी एनसीएल के 41 पद हैं। एससी के 20 और एसटी के 11 पद रखे गए हैं। दिव्यांगों के लिए 8 पद आरक्षित हैं। ये अलग से नहीं जुड़ेंगे बल्कि कुल पदों में ही शामिल हैं।
कौन कर सकता है आवेदन
उम्मीदवार के पास संबंधित विषय में फुल टाइम इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए। इसमें कम से कम 60 फीसदी अंक जरूरी हैं। एससी, एसटी और दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए यह सीमा 50 फीसदी है। एएमआईई की योग्यता भी मान्य है बशर्ते नामांकन 31 मई 2013 तक हुआ हो। सबसे जरूरी शर्त है गेट 2025 या गेट 2026 का वैध स्कोर। सिविल वालों के पास CE पेपर चाहिए। इलेक्ट्रिकल के लिए EE और मैकेनिकल के लिए ME। दोनों साल गेट दिया हो तो बेहतर स्कोर भरना होगा। पुराने साल के स्कोर नहीं चलेंगे। फाइनल ईयर के छात्र आवेदन नहीं कर सकते। फ्रेशर जरूर कर सकते हैं क्योंकि अनुभव की कोई शर्त नहीं है। अधिकतम उम्र 30 साल है और इसकी गिनती 26 दिसंबर 2026 से होगी। एससी और एसटी को 5 साल की छूट मिलेगी। ओबीसी एनसीएल को 3 साल की। दिव्यांग उम्मीदवारों को 10 से 15 साल तक की छूट मिलेगी।
फीस कितनी लगेगी
जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी एनसीएल को 708 रुपये देने होंगे। इसमें टैक्स शामिल है। एससी, एसटी, महिला, दिव्यांग और पूर्व सैनिकों को कोई फीस नहीं देनी। एक बात ध्यान रखें। इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल में एनएचपीसी और एनएचडीसी दोनों के लिए अर्जी देनी हो तो दो अलग फॉर्म भरने होंगे। फीस भी अलग लगेगी।
सैलरी और क्या मिलेंगी सुविधाएं
चयनित उम्मीदवार ई2 ग्रेड में भर्ती होंगे। वेतनमान 50 हजार से 1 लाख 60 हजार रुपये है। शुरुआती बेसिक 50 हजार रुपये होगा। सालाना इंक्रीमेंट 3 फीसदी मिलेगा। एक साल की ट्रेनिंग के बाद इंजीनियर पद पर पक्की नियुक्ति होगी। फिर एक साल की परवीक्षा अवधि रहेगी। महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, कैफेटेरिया भत्ता और परफॉर्मेंस पे भी मिलेगा। पीएफ, पेंशन, ग्रेच्युटी और मेडिकल सुविधा अलग से हैं। ध्यान रहे कि 16 से 17 लाख का आंकड़ा सालाना कुल पैकेज है। हाथ में आने वाली मासिक सैलरी इससे अलग होगी।
कैसे होगा चयन
चयन तीन पायदान पर टिका है। पहले गेट के नॉर्मलाइज्ड अंकों से शॉर्टलिस्टिंग होगी। हर श्रेणी और विषय में पदों के पांच गुना उम्मीदवार बुलाए जा सकते हैं। इसके बाद ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू होगा। जरूरत पड़ी तो साइकोमेट्रिक टेस्ट भी हो सकता है। अंतिम मेरिट में गेट का वजन 75 फीसदी है। ग्रुप डिस्कशन का 5 और इंटरव्यू का 20 फीसदी। ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू को मिलाकर अनारक्षित वर्ग को कम से कम 40 फीसदी अंक लाने होंगे। एससी, एसटी और दिव्यांगों के लिए यह सीमा 30 फीसदी है।
सर्विस बॉन्ड की शर्त
यह नौकरी बॉन्ड के साथ आती है। ट्रेनिंग समेत कम से कम चार साल सेवा देनी होगी। अनारक्षित, ओबीसी एनसीएल और ईडब्ल्यूएस को 4 लाख रुपये और जीएसटी का बॉन्ड भरना होगा। एससी, एसटी और दिव्यांगों के लिए यह रकम 2 लाख रुपये और जीएसटी है। पोस्टिंग देश के किसी भी प्रोजेक्ट या दफ्तर में हो सकती है। जरूरत पड़ी तो विदेश में भी।
ऐसे भरें फॉर्म
nhpcindia.com पर जाकर करियर सेक्शन खोलें। विज्ञापन संख्या ढूंढकर पूरा नोटिफिकेशन पढ़ लें। 27 नवंबर को सुबह 10 बजे लिंक सक्रिय होगा। गेट का रजिस्ट्रेशन नंबर और अंक सही भरें। दस्तावेज अपलोड करें। प्रमाणपत्र पीडीएफ में 100 से 400 केबी के होने चाहिए। फोटो जेपीईजी में 50 केबी से कम और हस्ताक्षर 25 केबी से कम का रखें। आखिरी तारीख 26 दिसंबर 2026 है और समय शाम 5 बजे तक है। फॉर्म डाक से भेजने की जरूरत नहीं है। ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू की तारीखें बाद में बताई जाएंगी। इसलिए वेबसाइट पर नजर बनाए रखें।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
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- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
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- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव