nhpc recruitment 2025 for 248 je and non executive posts apply online at nhpcindia.com jobs NHPC Recruitment 2025: जूनियर इंजीनियर समेत 248 पदों पर आवेदन स्टार्ट, सैलरी 1.40 लाख तक, Career Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsकरियर न्यूज़nhpc recruitment 2025 for 248 je and non executive posts apply online at nhpcindia.com jobs

NHPC Recruitment 2025: जूनियर इंजीनियर समेत 248 पदों पर आवेदन स्टार्ट, सैलरी 1.40 लाख तक

NHPC Non Executive Recruitment 2025: एनएचपीसी ने असिस्टेंट राजभाषा ऑफिसर, जूनियर इंजीनियर समेत अन्य पदों के 248 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। आवेदन करने के इच्छुक उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट nhpcindia.com पर जाना होगा।

Prachi लाइव हिन्दुस्तानTue, 2 Sep 2025 01:33 PM
share Share
Follow Us on
NHPC Recruitment 2025: जूनियर इंजीनियर समेत 248 पदों पर आवेदन स्टार्ट, सैलरी 1.40 लाख तक

NHPC Non Executive Recruitment 2025: नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (NHPC) की ओर से जूनियर इंजीनियर और विभिन्न पदों पर भर्ती निकाली गई है। एनएचपीसी ने असिस्टेंट राजभाषा ऑफिसर, जूनियर इंजीनियर समेत अन्य पदों के 248 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। आवेदन करने के इच्छुक उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट nhpcindia.com पर जाना होगा। आवेदन फॉर्म भरने की लास्ट डेट 1 अक्टूबर 2025 तय की गई है।

वैकेंसी डिटेल्स-

1. असिस्टेंट राजभाषा ऑफिसर- 11 पद

2. जूनियर इंजीनियर (सिविल)- 109 पद

3. जूनियर इंजीनियर (इलेक्ट्रिकल)- 46 पद

4. जूनियर इंजीनियर (मैकेनिकल)- 49 पद

5. जूनियर इंजीनियर (इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन)- 17 पद

6. सीनियर अकाउंटेंट- 10 पद

7. सुपरवाइजर- 1 पद

8. हिंदी ट्रांसलेटर - 5 पद

कुल पद- 248 पद

NHPC Non Executive Recruitment 2025 Notification Link

शैक्षणिक योग्यता-

हर एक पद के लिए शैक्षणिक योग्यता अलग-अगल है।

आयु सीमा-

आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की अधिकतम आयु 30 वर्ष तय की गई है। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में छूट प्रदान की जाएगी।

आवेदन शुल्क-

जनरल/ईडब्ल्यूएस/ओबीसी कैटेगरी- 708 रुपये

एससी/एसटी/पीडब्ल्यूबीडी/एक्स-सर्विसमैन/महिला उम्मीदवारों के लिए आवेदन निशुल्क है।

सैलरी-

1. असिस्टेंट राजभाषा ऑफिसर- 40,000 रुपये से लेकर 1,40,000 रुपये तक

2. जूनियर इंजीनियर- 29,600 रुपये से लेकर 1,19,500 रुपये तक

3. सुपरवाइजर- 29,600 रुपये से लेकर 1,19,500 रुपये तक

4. सीनियर अकाउंटेंट- 29,600 रुपये से लेकर 1,19,500 रुपये तक

5. हिंदी ट्रांसलेटर- 27,000 रुपये से लेकर 1,05,000 रुपये तक

भर्ती के लिए कैंडिडेट कैसे अप्लाई करें-

1. सबसे पहले कैंडिडेट को ऑफिशियल वेबसाइट nhpcindia.com पर जाना होगा।

2. इसके बाद आपको होम पेज पर दिए गए आवेदन लिंक पर क्लिक करना होगा।

3. अब आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा।

4. इसके बाद आपको लॉग इन कर एप्लीकेशन फॉर्म को भरना होगा।

5. अब आप एप्लीकेशन फॉर्म को चेक कीजिए और इसके बाद अपनी फीस जमा कीजिए।

6. इसके बाद आप एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर लीजिए और भविष्य के लिए इसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए।

Jobs News Job Alert
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर, Hindi News, क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।