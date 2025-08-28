nhpc recruitment 2025 apply online for 248 je and non executive posts exam pattern salary NHPC Recruitment 2025: जूनियर इंजीनियर समेत 248 पदों पर भर्ती, सैलरी 1.40 लाख तक, Career Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsकरियर न्यूज़nhpc recruitment 2025 apply online for 248 je and non executive posts exam pattern salary

NHPC Recruitment 2025: जूनियर इंजीनियर समेत 248 पदों पर भर्ती, सैलरी 1.40 लाख तक

NHPC ने जूनियर इंजीनियर और नॉन-एग्जीक्यूटिव पदों पर 248 वैकेंसी निकाली हैं। आवेदन 2 सितंबर से शुरू होंगे। चयन CBT और दस्तावेज सत्यापन के आधार पर होगा। सैलरी आकर्षक है।

Himanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तानThu, 28 Aug 2025 06:56 PM
share Share
Follow Us on
NHPC Recruitment 2025: जूनियर इंजीनियर समेत 248 पदों पर भर्ती, सैलरी 1.40 लाख तक

NHPC Recruitment 2025: सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए सुनहरा मौका आया है। देश की सबसे बड़ी हाइड्रोपावर कंपनी और नवरत्न पीएसयू नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन (NHPC) ने जूनियर इंजीनियर और नॉन-एग्जीक्यूटिव पदों पर कुल 248 वैकेंसी निकाली हैं। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 2 सितंबर से 1 अक्टूबर 2025 तक आधिकारिक वेबसाइट के जरिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।

इन पदों पर भर्ती

इस भर्ती अभियान के तहत विभिन्न पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। इनमें असिस्टेंट राजभाषा अधिकारी (11 पद), जूनियर इंजीनियर सिविल (109 पद), जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल (46 पद), जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल (49 पद), जूनियर इंजीनियर ई एंड सी (17 पद), सीनियर अकाउंटेंट (10 पद), सुपरवाइजर आईटी (1 पद) और हिंदी ट्रांसलेटर (5 पद) शामिल हैं।

चयन प्रक्रिया के तहत उम्मीदवारों को सबसे पहले कंप्यूटर-बेस्ड टेस्ट (CBT) या लिखित परीक्षा देनी होगी। जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए न्यूनतम क्वालिफाइंग मार्क्स 40 प्रतिशत तय किए गए हैं, जबकि एससी, एसटी और PwBD वर्ग के लिए यह 35 प्रतिशत होंगे। परीक्षा में सफल उम्मीदवारों को मेरिट के आधार पर दस्तावेज सत्यापन (Document Verification) के लिए बुलाया जाएगा। यह प्रक्रिया एनएचपीसी कॉर्पोरेट ऑफिस, फरीदाबाद में होगी, जिसमें बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन भी शामिल रहेगा।

क्या है परीक्षा पैटर्न

परीक्षा पैटर्न की बात करें तो यह 200 अंकों का होगा और अवधि तीन घंटे होगी। जूनियर इंजीनियर, सुपरवाइजर (आईटी) और सीनियर अकाउंटेंट पदों के लिए पेपर तीन हिस्सों में बंटा होगा जिसमें 140 प्रश्न विषय से, 30 प्रश्न जनरल अवेयरनेस से और 30 प्रश्न रीजनिंग से पूछे जाएंगे। वहीं, असिस्टेंट राजभाषा अधिकारी और हिंदी ट्रांसलेटर के लिए 40 वस्तुनिष्ठ प्रश्न और 10 वर्णनात्मक प्रश्न होंगे। इसके अलावा 30-30 प्रश्न सामान्य ज्ञान और तर्कशक्ति से जुड़े होंगे। प्रत्येक सही उत्तर पर 1 अंक मिलेगा, जबकि गलत उत्तर पर 0.25 अंक काटे जाएंगे।

कितनी होगी सैलरी

सैलरी स्ट्रक्चर भी आकर्षक है। असिस्टेंट राजभाषा अधिकारी (E1) के लिए वेतनमान 40,000 से 1,40,000 रुपये तय है, जबकि अन्य पदों के लिए वेतनमान NHPC के नियमों के अनुसार होगा। उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि आवेदन करने से पहले विस्तृत भर्ती अधिसूचना को ध्यान से पढ़ें।

Jobs News
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर, Hindi News, क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।