NHPC Recruitment 2025: एनएचपीसी में जूनियर इंजीनियर और अन्य 248 पदों पर निकली नौकरी, लाखों में मिलेगी सैलरी

NHPC Non Executive Recruitment 2025: एनएचपीसी ने असिस्टेंट राजभाषा ऑफिसर, जूनियर इंजीनियर समेत अन्य पदों के 248 पदों पर भर्ती निकाली है। आवेदन करने के इच्छुक उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट nhpcindia.com पर जाना होगा।

Thu, 28 Aug 2025 02:23 PM

NHPC Non Executive Recruitment 2025: नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (NHPC) की ओर से जूनियर इंजीनियर और विभिन्न पदों पर भर्ती निकाली गई है। एनएचपीसी ने असिस्टेंट राजभाषा ऑफिसर, जूनियर इंजीनियर समेत अन्य पदों के 248 पदों पर भर्ती निकाली है। आवेदन करने के इच्छुक उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट nhpcindia.com पर जाना होगा। भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 2 सितंबर 2025 से शुरू होगी। आवेदन फॉर्म भरने की लास्ट डेट 1 अक्टूबर 2025 तय की गई है।

वैकेंसी डिटेल्स- 1. असिस्टेंट राजभाषा ऑफिसर- 11 पद

2. जूनियर इंजीनियर (सिविल)- 109 पद

3. जूनियर इंजीनियर (इलेक्ट्रिकल)- 46 पद

4. जूनियर इंजीनियर (मैकेनिकल)- 49 पद

5. जूनियर इंजीनियर (इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन)- 17 पद

6. सीनियर अकाउंटेंट- 10 पद

7. सुपरवाइजर- 1 पद

8. हिंदी ट्रांसलेटर - 5 पद

कुल पद- 248 पद

NHPC Non Executive Recruitment 2025 Notification Link शैक्षणिक योग्यता- हर एक पद के लिए शैक्षणिक योग्यता अलग-अगल है।

आयु सीमा-

आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की अधिकतम आयु 30 वर्ष तय की गई है। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में छूट प्रदान की जाएगी।

आवेदन शुल्क- जनरल/ईडब्ल्यूएस/ओबीसी कैटेगरी- 708 रुपये

एससी/एसटी/पीडब्ल्यूबीडी/एक्स-सर्विसमैन/महिला उम्मीदवारों के लिए आवेदन निशुल्क है।

सैलरी- 1. असिस्टेंट राजभाषा ऑफिसर- 40,000 रुपये से लेकर 1,40,000 रुपये तक

2. जूनियर इंजीनियर- 29,600 रुपये से लेकर 1,19,500 रुपये तक

3. सुपरवाइजर- 29,600 रुपये से लेकर 1,19,500 रुपये तक

4. सीनियर अकाउंटेंट- 29,600 रुपये से लेकर 1,19,500 रुपये तक

5. हिंदी ट्रांसलेटर- 27,000 रुपये से लेकर 1,05,000 रुपये तक

भर्ती के लिए कैंडिडेट कैसे अप्लाई करें- 1. सबसे पहले कैंडिडेट को ऑफिशियल वेबसाइट nhpcindia.com पर जाना होगा।

2. इसके बाद आपको होम पेज पर दिए गए आवेदन लिंक पर क्लिक करना होगा।

3. अब आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा।

4. इसके बाद आपको लॉग इन कर एप्लीकेशन फॉर्म को भरना होगा।

5. अब आप एप्लीकेशन फॉर्म को चेक कीजिए और इसके बाद अपनी फीस जमा कीजिए।