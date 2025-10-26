NHPC JE Admit Card 2025: एनएचपीसी जेई एडमिट कार्ड 2025 nhpcindia.com पर जारी, Direct Link

संक्षेप: NHPC JE Admit Card 2025: नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिडेट (NHPC) की ओर से जूनियर इंजीनियर (JE), भर्ती परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। अभ्यर्थी nhpcindia.com पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

Sun, 26 Oct 2025 02:49 PM

NHPC JE Admit Card 2025: नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिडेट (NHPC) की ओर से जूनियर इंजीनियर (JE), भर्ती परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थी अधिकारिक वेबसाइट nhpcindia.com पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड डालकर लॉग इन करना होगा।

NHPC JE Admit Card 2025 Direct Link एग्जाम पैटर्न- परीक्षा का आयोजन 29 अक्टूबर 2025 को किया जाएगा। परीक्षा के लिए उम्मीदवारों को 3 घंटे का समय दिया जाएगा। परीक्षा का कुल अंक 200 होगा। परीक्षा का प्रश्नपत्र तीन पार्ट्स में विभाजित होगा। पार्ट-I में उम्मीदवारों से 140 बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQ) संबंधित विषय से पूछे जाएंगे। पार्ट-II में जनरल अवेयरनेस से 30 बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQ) संबंधित विषय से पूछे जाएंगे। पार्ट-ईईई में रीजनिंग से 30 बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQ) संबंधित विषय से पूछे जाएंगे।

वैकेंसी डिटेल्स- 1. असिस्टेंट राजभाषा ऑफिसर- 11 पद

2. जूनियर इंजीनियर (सिविल)- 109 पद

3. जूनियर इंजीनियर (इलेक्ट्रिकल)- 46 पद

4. जूनियर इंजीनियर (मैकेनिकल)- 49 पद

5. जूनियर इंजीनियर (इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन)- 17 पद

6. सीनियर अकाउंटेंट- 10 पद

7. सुपरवाइजर- 1 पद

8. हिंदी ट्रांसलेटर - 5 पद

कुल पद- 248 पद

NHPC JE Admit Card 2025: एडमिट कार्ड 2025 कैसे डाउनलोड करें- 1. सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट nhpcindia.com पर जाना होगा।

2. इसके बाद आपको होम पेज पर दिए गए एडमिट कार्ड लिंक पर क्लिक करना होगा।

3. इसके बाद आपको अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड डालकर लॉग इन करना होगा।

4. अब आपकी स्क्रीन पर आपका एडमिट कार्ड ओपन हो जाएगा।

5. अब आप एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर लीजिए।

6. परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट निकाल लीजिए।

एडमिट कार्ड में लिखी इन जानकारियों को जरूर चेक करें- 1. परीक्षा का नाम

2. परीक्षा सेंटर का पता

3. परीक्षा का समय

4. परीक्षा की तिथि

5. उम्मीदवार का नाम

6. उम्मीदवार की जन्मतिथि

7. उम्मीदवार की फोटो और सिग्नेचर

8. परीक्षा के लिए गाइडलाइंस

9. परीक्षा के विषय