NHM Punjab Recruitment 2025: पंजाब स्वास्थ्य विभाग में बंपर भर्ती, 300 स्पेशलिस्ट डॉक्टरों के पदों के लिए आवेदन शुरू

संक्षेप:

NHM Punjab Recruitment 2025: नेशनल हेल्थ मिशन (NHM), पंजाब ने राज्य के विभिन्न स्वास्थ्य केंद्रों में रिक्तियों को भरने के लिए स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की भर्ती निकाली है। इस भर्ती अभियान के माध्यम से कुल 300 पदों पर स्पेशलिस्ट की नियुक्ति की जाएगी।

Dec 29, 2025 09:46 am IST
NHM Punjab Recruitment 2025: पंजाब में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे चिकित्सा पेशेवरों के लिए एक बेहतरीन अवसर सामने आया है। नेशनल हेल्थ मिशन (NHM), पंजाब ने राज्य के विभिन्न स्वास्थ्य केंद्रों में रिक्तियों को भरने के लिए स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की भर्ती निकाली है। इस भर्ती अभियान के माध्यम से कुल 300 पदों पर स्पेशलिस्ट की नियुक्ति की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग ने योग्य उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं।

किन पदों पर होगी भर्ती?

NHM पंजाब द्वारा जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, यह भर्ती मुख्य रूप से विभिन्न स्पेशलिस्ट श्रेणियों के लिए है। इनमें मुख्य रूप से पीडियाट्रिशियन (बाल रोग विशेषज्ञ), स्त्री रोग विशेषज्ञ (Gynecologists), मेडिसिन स्पेशलिस्ट, सर्जन और एनेस्थेटिस्ट जैसे महत्वपूर्ण पद शामिल हैं। इन नियुक्तियों का मुख्य उद्देश्य पंजाब के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक मजबूत बनाना और स्पेशलिस्ट चिकित्सा परामर्श को आम जनता के लिए सुलभ बनाना है।

योग्यता और पात्रता मानदंड

इन पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास संबंधित स्पेशलाइजेशन में एमबीबीएस (MBBS) की डिग्री के साथ-साथ पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या डिप्लोमा होना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त, उम्मीदवार का पंजाब मेडिकल काउंसिल या मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया (MCI) के साथ रजिस्टर्ड होना आवश्यक है। आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे आयु सीमा और अन्य पात्रता शर्तों के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध नोटिफिकेशन को ध्यानपूर्वक पढ़ें।

आवेदन की प्रक्रिया और महत्वपूर्ण तिथियां

इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से डिजिटल है, जहां उम्मीदवारों को अपने शैक्षणिक डॉक्यूमेंट, अनुभव प्रमाण पत्र और अन्य आवश्यक जानकारियां अपलोड करनी होंगी। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और उम्मीदवारों को अंतिम तिथि से पहले अपना फॉर्म जमा करने की सलाह दी जाती है ताकि अंतिम समय में तकनीकी समस्याओं से बचा जा सके।

चयन प्रक्रिया और वेतनमान

उम्मीदवारों का चयन उनकी शैक्षणिक योग्यता, अनुभव और इंटरव्यू (साक्षात्कार) के आधार पर किया जाएगा। चयनित डॉक्टरों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के नियमों के अनुसार आकर्षक मानदेय और अन्य भत्ते प्रदान किए जाएंगे। यह उन डॉक्टरों के लिए एक बड़ा मंच है जो सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा में अपना योगदान देना चाहते हैं।

कैसे करें आवेदन?

1. सबसे पहले एनएचएम पंजाब की आधिकारिक वेबसाइट nhm.punjab.gov.in पर जाएं।

2. होमपेज पर 'Recruitment' सेक्शन पर क्लिक करें।

3. स्पेशलिस्ट डॉक्टर भर्ती 2025 के लिंक का चयन करें।

4. अपना रजिस्ट्रेशन करें और आवेदन फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी भरें।

5. जरूरी डॉक्यूमेंट अपलोड करें और फॉर्म को सबमिट करें।

पंजाब सरकार के इस कदम से राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार की उम्मीद है, जिससे आम लोगों को उनके जिले में ही स्पेशलिस्ट डॉक्टर मिल सकेंगे।

