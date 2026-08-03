Nurse Job Alert 2026: नर्सिंग पास युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी! स्टाफ नर्स के 2204 पदों पर निकली बंपर भर्ती
NHM Assam Recruitment 2026: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) असम ने स्टाफ नर्स के 2204 पदों पर भर्ती निकाली है। बीएससी नर्सिंग और GNM डिप्लोमा धारक अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
NHM Assam Recruitment 2026: सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं और नर्सिंग पास अभ्यर्थियों के लिए एक बेहद शानदार और राहत भरी खबर सामने आई है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM), असम ने स्टाफ नर्स के पदों पर बंपर भर्ती का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी किया है। इस भर्ती अभियान के माध्यम से राज्य के विभिन्न सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में कुल 2204 रिक्त पदों को भरा जाएगा। योग्य अभ्यर्थी इस भर्ती के लिए ऑनलाइन माध्यम nhm.assam.gov.in से अपना आवेदन जमा कर सकते हैं।
आवेदन की महत्वपूर्ण तिथियां
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन असम द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार भर्ती का शेड्यूल इस प्रकार है:
ऑनलाइन आवेदन शुरू होने की तिथि: 1 अगस्त 2026
ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि: 15 अगस्त 2026 (रात 11:59 बजे तक)
अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम समय में सर्वर पर भारी ट्रैफिक या तकनीकी समस्याओं से बचने के लिए 15 अगस्त का इंतजार किए बिना समय रहते फॉर्म भर लें।
शैक्षणिक योग्यता
उम्मीदवार ने किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से अगस्त 2026 बीएससी नर्सिंग (B.Sc Nursing) की डिग्री या जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी (GNM) में डिप्लोमा कोर्स पूरा किया हो।
रजिस्ट्रेशन: अभ्यर्थी का असम नर्सिंग, मिडवाइव्स एंड हेल्थ विजिटर्स काउंसिल के साथ एक रजिस्टर्ड नर्स के रूप में रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है।
आयु सीमा और सैलरी
आयु सीमा: आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की अधिकतम आयु 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को राज्य सरकार के नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी।
सैलरी: चयन के बाद उम्मीदवारों को 20,000 रुपये प्रति माह की सैलरी दी जाएगी।
चयन प्रक्रिया
अभ्यर्थियों का चयन उनके शैक्षणिक अंकों, अनुभव और इंटरव्यू/स्किल टेस्ट के आधार पर किया जाएगा। यदि आवेदनों की संख्या अधिक होती है, तो संबंधित विभाग मेरिट के आधार पर शॉर्टलिस्ट तैयार कर इंटरव्यू के लिए उम्मीदवारों को आमंत्रित करेगा।
आवेदन कैसे करें?
- सबसे पहले एनएचएम असम की आधिकारिक वेबसाइट nhm.assam.gov.in पर जाएं।
2. होमपेज पर मौजूद 'Careers / Recruitment' सेक्शन पर क्लिक करें।
3. 'Application for Staff Nurse' वाले लिंक पर जाएं और ध्यानपूर्वक निर्देश पढ़ें।
4. अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दर्ज करके पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करें।
5. आवेदन फॉर्म में अपनी व्यक्तिगत और शैक्षणिक योग्यता की जानकारी सही-सही दर्ज करें।
6. अपनी फोटो, सिग्नेचर और आवश्यक डॉक्यूमेंट (डिग्री, काउंसिल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट) स्कैन करके अपलोड करें।
7. गए फॉर्म की जांच करें और सबमिट करें। भविष्य के लिए इसका प्रिंटआउट निकालकर सुरक्षित रख लें।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
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प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।
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