NHAI Summer Internship 2026: नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स पर काम करने का मौका, हर महीने मिलेगा 20,000 रुपये का स्टाइपेंड
NHAI Summer Internship 2026: भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने अपनी 'समर इंटर्नशिप प्रोग्राम 2026' के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। चयनित उम्मीदवारों को काम सीखने के साथ-साथ 20,000 रुपये प्रति माह का स्टाइपेंड भी दिया जाएगा।
NHAI Summer Internship 2026: अगर आप इंजीनियरिंग के छात्र हैं और देश के बुनियादी ढांचे यानी इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण में अपना योगदान देना चाहते हैं, तो आपके लिए एक बेहतरीन खबर है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने अपनी 'समर इंटर्नशिप प्रोग्राम 2026' के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह इंटर्नशिप न केवल आपके रिज्यूमे में चार चांद लगाएगी, बल्कि आपको देश के बड़े-बड़े हाईवे प्रोजेक्ट्स को करीब से देखने और समझने का मौका भी देगी। रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 15 अप्रैल 2026 तय की गई है।
NHAI ने इस इंटर्नशिप के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन मांगे हैं। खास बात यह है कि चयनित उम्मीदवारों को काम सीखने के साथ-साथ 20,000 रुपये प्रति माह का स्टाइपेंड भी दिया जाएगा।
किसे मिलेगा मौका? (पात्रता मानदंड)
NHAI की यह इंटर्नशिप मुख्य रूप से उन छात्रों के लिए है जो तकनीकी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं।उम्मीदवार किसी मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक (B.Tech/B.E.) के अंतिम वर्ष या ग्रेजुएशन के छात्र होने चाहिए। छात्र का पिछला रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए और उनके पास संबंधित विषय की बुनियादी समझ होनी चाहिए। सड़क निर्माण, पुल डिजाइनिंग और परिवहन प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में गहरी रुचि रखने वाले छात्रों को प्राथमिकता दी जाएगी।
इंटर्नशिप के दौरान क्या होगा खास?
यह केवल एक सर्टिफिकेट कोर्स नहीं है, बल्कि एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। इंटर्नशिप के दौरान छात्रों को देश के विभिन्न हिस्सों में चल रहे हाईवे प्रोजेक्ट्स की साइट पर जाने का मौका मिलेगा। अनुभवी इंजीनियरों और अधिकारियों के साथ काम करने और उनसे बारीकियां सीखने का अवसर मिलेगा। सड़क निर्माण की योजना बनाने से लेकर उसे लागू करने तक की पूरी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रक्रिया को समझने का मौका मिलेगा। स्टाइपेंड के रूप में हर महीने 20,000 रुपये की राशि दी जाएगी।
कैसे करें आवेदन? (स्टेप-बाय-स्टेप गाइड)
इच्छुक छात्र NHAI की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया इस प्रकार है:
- सबसे पहले NHAI की आधिकारिक वेबसाइट nhai.gov.in पर जाएं।
2. होमपेज पर 'Vacancies' या 'Internship' सेक्शन को खोजें।
3. 'Summer Internship Programme 2026' के लिंक पर क्लिक करें।
4. आवेदन फॉर्म में अपनी पर्सनल डिटेल्स, शैक्षणिक विवरण और जरूरी डॉक्यूमेंट अपलोड करें।
5. फॉर्म को अच्छी तरह जांचने के बाद 'Submit' बटन पर क्लिक करें।
महत्वपूर्ण तारीखें और चयन प्रक्रिया
NHAI ने आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम तिथि 15 अप्रैल का इंतजार किए बिना जल्द से जल्द आवेदन करें, क्योंकि सीटों की संख्या सीमित होती है। चयन प्रक्रिया मुख्य रूप से मेरिट और इंटरव्यू (यदि आवश्यक हो) के आधार पर की जाएगी। सफल उम्मीदवारों को उनके द्वारा चुने गए क्षेत्रों या प्रोजेक्ट्स के पास के NHAI कार्यालयों में तैनात किया जा सकता है।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
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