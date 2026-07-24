NFR Sports Quota 2026: स्पोर्ट्स कोटा वालों की मौज, रेलवे में निकली शानदार भर्ती; 10वीं-12वीं पास हो जाएं तैयार
नॉर्थईस्ट फ्रंटियर रेलवे (NFR) ने स्पोर्ट्स कोटा 2026-27 के तहत 56 पदों पर भर्ती निकाली है, जिसके लिए 10वीं-12वीं पास योग्य खिलाड़ी 25 जुलाई से 24 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं।
अगर आपका भी सपना भारतीय रेलवे में सरकारी नौकरी पाने का है और आप पढ़ाई के साथ-साथ खेलों में भी शानदार प्रदर्शन करते रहे हैं, तो आपके लिए एक बेहद ही बड़ी और अच्छी खबर है। अक्सर युवा स्पोर्ट्स में अपना करियर बनाने की जी-तोड़ मेहनत करते हैं, लेकिन सही वक्त पर सही मौका न मिल पाने की वजह से उनके हाथ सिर्फ निराशा लगती है। अब आपकी इसी टेंशन और निराशा को दूर करने के लिए नॉर्थईस्ट फ्रंटियर रेलवे (NFR) ने एक बड़ा ऐलान किया है। जी हां, NFR ने स्पोर्ट्स कोटा के तहत साल 2026-27 के लिए नई भर्ती का फुल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। यह उन तमाम बेहतरीन खिलाड़ियों के लिए किसी लॉटरी या सुनहरे मौके से कम नहीं है, जो लंबे वक्त से रेलवे में एक पक्की और अच्छी नौकरी की तलाश में थे। अगर आप भी कम से कम 10वीं या 12वीं पास हैं और आपके पास नेशनल या इंटरनेशनल लेवल का कोई मान्यता प्राप्त स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है, तो बिना कोई देरी किए इस भर्ती के लिए अपनी कमर कस लीजिए।
भर्ती और वैकेंसी से जुड़ी कुछ अहम बातें
नॉर्थईस्ट फ्रंटियर रेलवे की तरफ से जारी किए गए आधिकारिक एंप्लॉयमेंट नोटिस (नंबर 04/2026) के मुताबिक, इस बार कुल 56 पदों पर भर्तियां निकाली गई हैं। इन 56 वैकेंसी को दो अलग-अलग लेवल की कैटेगरी में बांटा गया है। इसमें 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के पे-मैट्रिक्स लेवल-3/2 के तहत 21 पद रखे गए हैं, जबकि लेवल-1 के लिए 35 पदों पर होनहार उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। यह एक ओपन एडवरटाइजमेंट है, जिसका सीधा सा मतलब है कि आप भारत के किसी भी राज्य से आते हों, अगर आप नियम और शर्तें पूरी करते हैं, तो बेझिझक अपना फॉर्म भर सकते हैं।
तारीखों का रखें खास ख्याल
आपको बता दें कि इस शानदार भर्ती के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन 25 जुलाई 2026 को जारी किया जा रहा है। इसी दिन से आवेदन की पूरी प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 24 अगस्त 2026 तय की गई है। ऐसे में हम उम्मीदवारों को यही सलाह देंगे कि वे आखिरी तारीख का इंतजार बिल्कुल न करें और समय रहते अपना आवेदन पूरा कर लें। कई बार ऐसा होता है कि आखिरी दिनों में वेबसाइट का सर्वर डाउन हो जाता है या तकनीकी दिक्कत आ जाती है, इसलिए पहले ही अप्लाई करके टेंशन फ्री होना समझदारी है।
उम्र सीमा क्या होनी चाहिए?
सरकारी नौकरी की जब भी बात आती है, तो उम्र सीमा का बड़ा महत्व होता है। नॉर्थईस्ट फ्रंटियर रेलवे की इस स्पोर्ट्स कोटा भर्ती के लिए आपकी उम्र 18 साल से लेकर 25 साल के बीच होनी चाहिए। सबसे जरूरी बात यह है कि आपकी उम्र की गणना 1 जनवरी 2027 को आधार मानकर की जाएगी। यानी 1 जनवरी 2027 तक आप न तो 18 साल से कम होने चाहिए और न ही 25 साल से ज्यादा। दोनों ही लेवल (लेवल 1 और लेवल 3/2) के पदों के लिए उम्र की यही सीमा लागू होगी।
कितनी पढ़ाई-लिखाई है जरूरी?
अब बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। रेलवे ने अलग-अलग पदों के हिसाब से पढ़ाई की योग्यता भी अलग रखी है -
लेवल-3/2 पदों के लिए: अगर आप इन 21 पदों के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो आपका किसी भी सरकारी मान्यता प्राप्त बोर्ड, काउंसिल या संस्थान से 12वीं कक्षा (10+2) या इसके बराबर की कोई परीक्षा पास होना जरूरी है।
लेवल-1 पदों के लिए: इन 35 पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवार का कम से कम 10वीं (मैट्रिक) पास होना अनिवार्य है। इसके अलावा, जिन युवाओं ने ITI का कोर्स किया है या जिनके पास NCVT से मान्यता प्राप्त नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट (NAC) है, वे भी इस पद के लिए बिल्कुल योग्य माने जाएंगे।
खेल से जुड़ी योग्यताएं और शर्तें
चूंकि यह भर्ती पूरी तरह से स्पोर्ट्स कोटा पर आधारित है, इसलिए आपके पास बेहतरीन खेल प्रमाण पत्र होना ही चाहिए। लेवल-3/2 की बात करें तो, उम्मीदवार ने देश के लिए किसी 'कैटेगरी-B' चैंपियनशिप (जैसे वर्ल्ड कप, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ) में हिस्सा लिया हो, या 'कैटेगरी-C' में कम से कम तीसरी पोजीशन हासिल की हो। इसके अलावा, सीनियर/यूथ/जूनियर नेशनल चैंपियनशिप, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के तहत हुए नेशनल गेम्स, या ऑल इंडिया इंटर-यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप में तीसरा स्थान पाने वाले खिलाड़ी भी इसके लिए योग्य हैं। अगर आपने फेडरेशन कप (सीनियर) में पहला स्थान हासिल किया है, तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं।
वहीं, लेवल-1 पदों के लिए 'कैटेगरी-C' इवेंट में देश का प्रतिनिधित्व करने वाले, फेडरेशन कप (सीनियर) में कम से कम तीसरा स्थान पाने वाले या राज्य स्तर पर बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी अप्लाई कर सकते हैं। (ध्यान रहे, मैराथन और क्रॉस कंट्री के मामलों में सीनियर नेशनल चैंपियनशिप में कम से कम 8वीं रैंक होना जरूरी है)।
क्या मिलेगी सैलरी
सिलेक्ट होने वाले सभी खिलाड़ियों को सातवें वेतन आयोग के नियमों के मुताबिक पे-मैट्रिक्स लेवल 1 या लेवल 3/2 में फिक्स किया जाएगा। हालांकि, नोटिफिकेशन में शुरुआत में मिलने वाली सटीक सैलरी का सीधा जिक्र नहीं है, लेकिन आप जानते ही होंगे कि रेलवे की नौकरी में शानदार बेसिक पे के साथ-साथ महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता और यात्रा पास जैसी कई बेहतरीन सुविधाएं मिलती हैं।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
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काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
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