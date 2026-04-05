मेडिकल छात्रों की 3 बड़ी सिरदर्दी का एक ही इलाज? जानिए AIIMS के डॉक्टरों ने क्यों छेड़ी NExT परीक्षा की मुहिम
एम्स और आरएमएल के डॉक्टरों ने एमबीबीएस छात्रों के लिए जल्द से जल्द NExT परीक्षा लागू करने की मांग की है।
भारत में डॉक्टर बनना कोई आसान काम नहीं है। सालों की कड़ी मेहनत, रातों की नींद और न जाने कितने इम्तिहान पास करने के बाद एक छात्र सफेद कोट पहन पाता है। लेकिन हकीकत यह है कि पढ़ाई पूरी होने के बाद भी उनका संघर्ष खत्म नहीं होता। एमबीबीएस के छात्रों को अलग-अलग स्तर पर कई तरह की परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। अब इस पुरानी और उलझी हुई व्यवस्था को बदलने की मांग तेज हो गई है। दिल्ली एम्स के रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन (RDA), छात्र संघ और एम्स के अन्य सेंटरों (जैसे नागपुर और पटना) के साथ-साथ आरएमएल (RML) अस्पताल के वरिष्ठ डॉक्टरों ने सरकार से 'नेशनल एग्जिट टेस्ट' यानी NExT को जल्द से जल्द लागू करने की पुरजोर वकालत की है। डॉक्टरों का मानना है कि यह परीक्षा मेडिकल शिक्षा में एक बहुत बड़ी और जरूरी क्रांति लाएगी।
आखिर इस नई परीक्षा की जरूरत क्यों महसूस हो रही है? 'जर्नल ऑफ फैमिली मेडिसिन एंड प्राइमरी केयर' में पिछले महीने छपे एक संपादकीय में इस मुद्दे पर गहराई से बात की गई है। लेख में डॉक्टरों ने साफ कहा है कि आज के दौर में अंडरग्रेजुएट मेडिकल परीक्षाएं बहुत ही बिखरी हुई और असंतुलित हैं। हर यूनिवर्सिटी का परीक्षा लेने का अपना अलग तरीका है, जिससे देश भर के छात्रों के हुनर का सही और एक समान आकलन नहीं हो पाता। मौजूदा परीक्षाएं उस कम्पेटेंसी-बेस्ड ट्रेनिंग से बिल्कुल मेल नहीं खातीं, जिसकी एक अच्छे डॉक्टर से उम्मीद की जाती है। इसी खामी को दूर करने के लिए NExT का विचार सामने लाया गया था।
क्या है NExT और यह कैसे बदलेगा सिस्टम?
आपको बता दें कि NExT का जिक्र पहली बार राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC) अधिनियम, 2019 में किया गया था। बाद में 2023 के एक गजट नोटिफिकेशन में इसके नियम-कानूनों को विस्तार से समझाया गया। आसान लफ्जों में समझें तो यह एक 'सिंगल नेशनल क्वालिफाइंग एग्जाम' होगा। यह अकेला इम्तिहान तीन पुरानी परीक्षाओं की छुट्टी कर देगा, जिसमें एमबीबीएस फाइनल ईयर की परीक्षा, पीजी दाखिले के लिए होने वाला NEET-PG और विदेश से पढ़कर आने वाले डॉक्टरों के लिए होने वाला FMGE टेस्ट शामिल है। अब इन तीनों के लिए छात्रों को सिर्फ एक ही टेस्ट देना होगा।
यह परीक्षा सिर्फ किताबी ज्ञान तक सीमित नहीं रहेगी। इसके दो अहम हिस्से होंगे। NExT स्टेप 1 के स्कोर का इस्तेमाल न सिर्फ पोस्टग्रेजुएट (PG) कोर्स में दाखिले के लिए होगा, बल्कि सरकारी नौकरियों, फेलोशिप और स्कॉलरशिप के मौकों के लिए भी यही स्कोर मान्य होगा। इससे चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी और मनमानी खत्म होगी। वहीं, NExT स्टेप 2 पूरी तरह से छात्रों के प्रैक्टिकल हुनर और मरीजों से बातचीत करने के तरीके (कम्युनिकेशन स्किल्स) को परखेगा। हालांकि इसका पूरा खाका आना अभी बाकी है, लेकिन यह असल जिंदगी में अस्पताल में लिए जाने वाले मेडिकल फैसलों की तरह ही होगा।
छात्रों का बोझ कम और जनता का भरोसा ज्यादा
इस एक परीक्षा से सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि छात्रों के सिर से कई अलग-अलग परीक्षाओं की तैयारी का भारी मानसिक बोझ कम हो जाएगा। लेख के लेखकों का कहना है कि जब देश के सभी मेडिकल छात्रों को एक ही राष्ट्रीय पैमाने पर परखा जाएगा, तो इससे जनता का डॉक्टरों पर भरोसा भी बढ़ेगा। मरीज को यह तसल्ली रहेगी कि उसका इलाज करने वाला डॉक्टर एक तय और बेहतरीन मापदंड को पार करके आया है, चाहे उसने देश के किसी भी कोने से पढ़ाई की हो। नए और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों के लिए भी यह खुद को साबित करने का एक बेहतरीन मौका होगा कि वे कितनी अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, क्योंकि उनके छात्रों का प्रदर्शन सीधे तौर पर दिखेगा।
इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट कॉलेजों की गलतियों से सबक
डॉक्टरों ने अपने लेख में इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट और डेंटल एजुकेशन का उदाहरण देते हुए एक बड़ी चेतावनी भी दी है। पिछले बीस सालों में इन क्षेत्रों में तेजी से कॉलेज तो खुले, लेकिन सही मूल्यांकन न होने की वजह से पढ़ाई का स्तर गिर गया। कई संस्थान सिर्फ डिग्रियां बांटने की दुकान बनकर रह गए और आखिरकार उनमें से कइयों को ताला लगाना पड़ा। मेडिकल के पेशे में ऐसी लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि यहां सीधा सवाल इंसान की जिंदगी से जुड़ा होता है। कमजोर ट्रेनिंग किसी मरीज के लिए जानलेवा साबित हो सकती है। NExT एक ऐसा न्यूनतम राष्ट्रीय मापदंड तय करेगा, जिसे हर डॉक्टर को पार करना ही होगा।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
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हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
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हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
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काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
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- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
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