कितने पढ़े-लिखे हैं लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ? जो बनेंगे देश के नए आर्मी चीफ

देश में नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का चयन हो चुका है। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ को केंद्र सरकार ने भारतीय सेना का अगला प्रमुख (चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ) नियुक्त किया है। वर्तमान में जनरल उपेंद्र द्विवेदी आर्मी स्टाफ के चीफ के रूप में कमान संभाल रहे हैं।

देश में नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का चयन हो चुका है। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ को केंद्र सरकार ने भारतीय सेना का अगला प्रमुख (चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ) नियुक्त किया है। वो 30 जून 2026 को वर्तमान सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी का स्थान लेंगे। वरिष्ठ सैन्य अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल सेठ राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (एनडीए), खड़कवासला के पूर्व छात्र हैं और उन्हें दिसंबर 1986 में आर्मर्ड कोर में शामिल किया गया। करीब चार दशक की सेवा में उन्होंने सेना के कई महत्वपूर्ण पदों पर काम करते हुए अहम भूमिका निभाई। चलिए जानते हैं कि देश के होने वाले नए आर्मी चीफ लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ कितनी और कहां से पढ़ाई की है और वो उनके करियर का अब तक सफल कैसे रहा है।ट

लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ की पढ़ाई लिखाई लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ की सैन्य शिक्षा की बात करें, तो उन्होंने अपनी सैन्य शिक्षा राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (NDA) और भारतीय सैन्य अकादमी (IMA), देहरादून से प्राप्त की है। इसके अलावा वे वेलिंगटन के डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज, महू के आर्मी वॉर कॉलेज और नई दिल्ली के नेशनल डिफेंस कॉलेज के भी पूर्व छात्र हैं। उन्होंने फ्रांस के कॉलेज इंटरआर्मे डी डिफेंस में जनरल स्टाफ कोर्स और अमेरिका के नेवल पोस्टग्रेजुएट स्कूल में इंटरनेशनल डिफेंस एक्विजिशन मैनेजमेंट कोर्स किया। इतना ही नहीं यंग ऑफिसर्स कोर्स में उन्हें 'सिल्वर सेंचुरियन' सम्मान मिला था।

पिता भी रह चुके हैं आर्मी अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ एक फौज परिवार से आते हैं। उनके पिता लेफ्टिनेंट जनरल कृष्ण मोहन सेठ भी भारतीय सेना में रहे और 1997 में एडजुटेंट जनरल के पद से रिटायर हुए थे।

सैन्य सफर उनका सैन्य सफर 2nd Lancers (गार्डनर्स हॉर्स) रेजिमेंट से शुरू हुआ था। लेफ्टिनेंट जनरल सेठ ने आर्मर्ड रेजिमेंट और ब्रिगेड से लेकर जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद-रोधी सेना तक कई यूनिट्स की कमान संभाली है। उन्होंने सुदर्शन चक्र कॉर्म्स का नेतृत्व भी किया है और साउथ वेस्टर्न व सदर्न कमांड दोनों की कमान संभाली है। लेफ्टिनेंट जनरल सेठ ने जम्मू-कश्मीर में एक स्वतंत्र बख्तरबंद ब्रिगेड के ब्रिगेड मेजर, अंगोला में संयुक्त राष्ट्र मिशन के साथ संचालन अधिकारी, सेना मुख्यालय में सहायक सैन्य सचिव, दक्षिण पश्चिमी कमान मुख्यालय में ब्रिगेडियर जनरल स्टाफ ऑपरेशंस और अनुशासन, समारोह और कल्याण के महानिदेशक सहित कई महत्वपूर्ण स्टाफ और रणनीतिक पदों पर काम किया।

मुश्किल से मुश्किल ऑपरेशन को दिया अंजाम आर्मी कमांडर बनने पर जनरल सेठ ने दक्षिण पश्चिमी कमान और दक्षिणी कमान की कमान संभाली। उन्हें दो ऑपरेशनल आर्मी कमान की कमान संभालने और ढाई साल से अधिक समय तक अहम इलाकों में रणनीतिक देखरेख करने का दुर्लभ सम्मान मिला। उन्होंने कई अहम स्टाफ और रणनीतिक पदों पर काम किया है, जिनका ऑपरेशनल प्लानिंग, फोर्स मैनेजमेंट और क्षमता विकास पर काफी असर पड़ा है।