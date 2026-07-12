New Zealand Scholarships: न्यूजीलैंड में पढ़ाई का मौका, भारतीय छात्रों को मिलेगी 14 लाख रुपये तक की स्कॉलरशिप!
New Zealand Scholarships: न्यूजीलैंड की प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी ऑफ कैंटरबरी भारतीय सहित अंतरराष्ट्रीय छात्रों को अंडरग्रेजुएट पर पढ़ाई के लिए 14 लाख रुपये ($15,000) तक की स्कॉलरशिप दे रही है।
New Zealand Scholarships: विदेश जाकर हायर एजुकेशन हासिल करने और एक बेहतरीन करियर बनाने का सपना देखने वाले भारतीय छात्रों के लिए एक बेहद शानदार और बड़ी खबर आई है। पिछले कुछ वर्षों में भारतीय छात्रों के बीच न्यूजीलैंड पढ़ाई के लिए एक बेहद पॉपुलर डेस्टिनेशन बनकर उभरा है। इसी कड़ी में, न्यूजीलैंड की प्रतिष्ठित 'यूनिवर्सिटी ऑफ कैंटरबरी' (University of Canterbury) ने अंतरराष्ट्रीय छात्रों को आकर्षित करने और उन्हें आर्थिक मदद देने के लिए एक स्पेशल स्कॉलरशिप प्रोग्राम की घोषणा की है, जिसके तहत योग्य छात्रों को लाखों रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी।
14 लाख रुपये तक की मिलेगी वित्तीय मदद
यूनिवर्सिटी ऑफ कैंटरबरी द्वारा दी जा रही इस ‘यूसी इंटरनेशनल फर्स्ट ईयर स्कॉलरशिप’ का मुख्य उद्देश्य उन मेधावी छात्रों की मदद करना है जो पहली बार यूनिवर्सिटी के अंडरग्रेजुएट कोर्सेज में दाखिला ले रहे हैं। इस स्कॉलरशिप के तहत चुने गए भाग्यशाली छात्रों को उनकी पहले वर्ष की ट्यूशन फीस में 15,000 न्यूजीलैंड डॉलर (करीब 14 लाख रुपये) तक की बड़ी छूट या वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। यह विश्वविद्यालय प्रतिवर्ष ऐसे लगभग 10 स्कॉलरशिप पुरस्कार प्रदान करता है।
कौन कर सकता है आवेदन? जानें जरूरी योग्यता
इस प्रतिष्ठित स्कॉलरशिप का लाभ उठाने के लिए यूनिवर्सिटी ने कुछ जरूरी शर्तें तय की हैं:
यह स्कॉलरशिप केवल उन अंतरराष्ट्रीय छात्रों के लिए है जो पूरी ट्यूशन फीस देने की श्रेणी में आते हैं और न्यूजीलैंड या ऑस्ट्रेलिया के नागरिक या स्थायी निवासी नहीं हैं।
आवेदकों ने न्यूजीलैंड के किसी मान्यता प्राप्त सेकेंडरी स्कूल से अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की हो, या यदि वे गैप ईयर (पढ़ाई में ब्रेक) पर हैं, तो आवेदन से पिछले वर्ष वहां पढ़ाई की हो।
उम्मीदवार ने स्कॉलरशिप की अंतिम तिथि से पहले यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए सफलतापूर्वक आवेदन कर दिया हो।
छात्रों का चयन केवल उनके अकादमिक प्रदर्शन के आधार पर नहीं, बल्कि उनके चरित्र, नेतृत्व क्षमता और खेल, संस्कृति या सामाजिक गतिविधियों में उनकी भागीदारी के आधार पर भी किया जाएगा।
6 अगस्त 2026 है आवेदन की आखिरी तारीख, ऐसे करें अप्लाई
इस स्कॉलरशिप के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और इसके लिए अंतिम समयसीमा 6 अगस्त 2026 (न्यूजीलैंड समय के अनुसार रात 11:59 बजे) तय की गई है. आवेदन करने के लिए छात्रों को सबसे पहले विश्वविद्यालय के आधिकारिक पोर्टल पर जाकर अपना 'myUC' अकाउंट बनाना होगा। एडमिशन के लिए आवेदन करने के बाद छात्र स्कॉलरशिप सेक्शन में जाकर निर्दिष्ट फॉर्म को भर सकते हैं।
ध्यान रहे कि यदि स्कॉलरशिप अवधि के दौरान किसी छात्र का इमिग्रेशन स्टेटस बदलता है और वह अंतरराष्ट्रीय छात्र की श्रेणी से बाहर हो जाता है, तो यह वित्तीय सहायता तुरंत वापस ले ली जाएगी। इच्छुक छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना समय रहते आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपनी योग्यता जांचें और फॉर्म सबमिट कर दें।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।
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रुचियां
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