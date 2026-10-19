बिना काम किए 2 साल तक मिले 4.7 करोड़ रुपये, वायरल हुई कॉरपोरेट जगत की ये अजीब कहानी
न्यूयॉर्क की एक मल्टीनेशनल कंपनी में कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग के कारण एक कर्मचारी को बिना काम किए दो साल तक लगभग 4.7 करोड़ रुपये की सैलरी मिली है, जिसका खुलासा रेडिट पर हुआ है।
कॉरपोरेट जगत की दुनिया बाहर से जितनी चमकदार और व्यवस्थित दिखती है अंदर से वह उतनी ही हैरान करने वाली और कई बार अजीबोगरीब वाकयों से भरी होती है। अक्सर दफ्तर में काम के बोझ तले दबे लोग मजाक में कहते हैं कि काश कोई ऐसी नौकरी मिल जाए, जहां बिना कोई उंगली हिलाए हर महीने बैंक खाते में छप्पर फाड़कर पैसा आता रहे। सुनने में यह बात किसी मुंगेरीलाल के हसीन सपने या फिल्मी कहानी जैसी लग सकती है। लेकिन सोचिए, अगर किसी के साथ असल जिंदगी में बिल्कुल ऐसा ही हो जाए तो आप क्या कहेंगे? जी हां, न्यूयॉर्क की एक नामी मल्टीनेशनल कंपनी (एमएनसी) में काम करने वाले एक शख्स की तकदीर ने कुछ ऐसा ही पलटा खाया है। इस कर्मचारी का दावा है कि उसकी कंपनी ने उसे पूरे दो साल तक बिना कोई भी काम दिए करोड़ों रुपये की भारी-भरकम सैलरी दी है।
आजकल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रेडिट पर इस गुमनाम कर्मचारी की कहानी आग की तरह फैल रही है। इस शख्स ने इंटरनेट पर अपनी आपबीती साझा करते हुए बताया है कि कैसे कंपनी के अंदर मची प्रशासनिक उथल-पुथल और मैनेजमेंट के री-ऑर्गनाइजेशन (पुनर्गठन) के चलते वह पूरी तरह से सिस्टम की नजरों से ओझल हो गया। इस कॉरपोरेट गड़बड़ी का नतीजा यह हुआ कि बिना एक भी फाइल खिसकाए या किसी प्रोजेक्ट पर काम किए, लगातार दो साल तक उसके बैंक अकाउंट में मोटी सैलरी क्रेडिट होती रही। इस दौरान उसने बिना कुछ किए 5 लाख डॉलर यानी भारतीय मुद्रा में लगभग 4.7 करोड़ रुपये से भी ज्यादा की रकम हासिल की। इन दो सालों में उसने काम के नाम पर सिर्फ अपनी जिंदगी के मजे लिए। आइए तफसील से जानते हैं कि कॉरपोरेट इतिहास की इस अनोखी कहानी के पीछे का पूरा मामला क्या है।
री-ऑर्गनाइजेशन के भंवर में फंसा कर्मचारी
इस दिलचस्प कहानी की शुरुआत होती है न्यूयॉर्क स्थित एक मल्टीनेशनल कंपनी से, जहां यह कर्मचारी पिछले लगभग 10 सालों से पूरे समर्पण के साथ अलग-अलग विभागों में अपनी सेवाएं दे रहा था। इतने लंबे समय तक बेहतरीन काम करने के बाद, साल 2025 की शुरुआत में इस शख्स ने कंपनी के अंदर ही एक नई और बड़ी टीम जॉइन की। इसे वह अपने करियर का एक बड़ा प्रमोशन और नई शुरुआत मानकर चल रहा था। नई उम्मीदों के साथ उसने अपने नए ऑफिस में कदम रखा, लेकिन पहले ही दिन कंपनी के अंदर बड़े पैमाने पर री-स्ट्रक्चरिंग की गाज गिर गई। कॉरपोरेट की इस अचानक हुई उथल-पुथल में उसके नए मैनेजर और डायरेक्टर दोनों को नौकरी से निकाल दिया गया।
न्यूयॉर्क जैसे महंगे और तेज-तर्रार शहर में नौकरी करने वाले इस शख्स के लिए हालात अचानक बहुत अजीब हो गए। एक ही झटके में उसके पास न तो कोई काम करने वाली टीम बची और न ही कोई ऐसा बॉस, जो उसे नया काम सौंप सके या जिससे वह जाकर रिपोर्ट कर सके। मैनेजमेंट के डायरेक्शन और किसी भी तरह की जवाबदेही के बिना, वह शख्स तकनीकी रूप से कंपनी के पेरोल पर बना रहा। हैरानी की बात यह है कि एचआर और फाइनेंस डिपार्टमेंट को इसकी भनक तक नहीं लगी, और उसे हर साल 2.75 लाख डॉलर (लगभग 2.6 करोड़ रुपये) की शानदार सैलरी बिना किसी रुकावट के मिलती रही।
मैनहट्टन की सड़कों पर गुजारे दिन
आम तौर पर किसी भी इंसान को यह स्थिति किसी बड़ी लॉटरी के लगने जैसी लगेगी। शुरुआत में इस शख्स को भी यह सब बहुत मजेदार लगा। रोज ऑफिस जाना, लेकिन कोई काम न होना। वह अपना ज्यादातर समय ऑफिस के शानदार कैफे में बैठकर नेटफ्लिक्स (Netflix) की वेब सीरीज देखने और यूट्यूब पर वीडियोज खंगालने में बिताने लगा। चूंकि वह शख्स न्यूयॉर्क शहर में नया था, इसलिए उसने इस भरपूर खाली समय का अपने तरीके से फायदा उठाया। वह हफ्ते में कई बार शहर के नए, मशहूर और बेहद महंगे रेस्त्रां में लंच करने निकल जाता था।
अपनी वायरल रेडिट पोस्ट में उसने बताया कि इन दो सालों के दौरान उसने मैनहट्टन शहर का कोना-कोना पैदल ही छान मारा। हालांकि, ऐसा बिल्कुल नहीं था कि उसने काम मांगने की कोई कोशिश नहीं की। एक ईमानदार और जुझारू कर्मचारी की तरह उसने शुरुआत में अपने कुछ नए मैनेजरों से संपर्क किया और नए प्रोजेक्ट्स में शामिल होने की इच्छा भी जताई। लेकिन कॉरपोरेट की उलझी हुई संरचना और मैनेजमेंट की तरफ से कोई भी ठोस रिस्पॉन्स न मिलने के कारण वह फिर से उसी अंतहीन खालीपन में लौट आया।
फिर काम पर दमदार वापसी
पैसे बिना मेहनत के जरूर मिल रहे थे, लेकिन लंबे समय तक बिना किसी मकसद के रहना किसी भी सच्चे प्रोफेशनल के लिए मानसिक रूप से थका देने वाला हो सकता है। शुरुआत का वह मजा धीरे-धीरे एक अजीब से गिल्ट (अपराधबोध) में बदलने लगा। जब आप देखते हैं कि आपके आस-पास के लोग मेहनत कर रहे हैं और आप बस वक्त काट रहे हैं, तो एक गहरी निराशा आपको घेरने लगती है। इस एंप्लॉई का कहना है कि इस लंबे और उबाऊ खाली समय ने उसके आत्मविश्वास को बुरी तरह प्रभावित किया।
उसे यह डर सताने लगा कि वह अपने करियर की दौड़ में बाकी दुनिया और अपने साथियों से बहुत पीछे छूट रहा है। बाजार में तकनीक और स्किल्स तेजी से बदल रहे थे और वह दो साल से सिर्फ कैफे में बैठकर आराम फरमा रहा था। आखिरकार, इस मानसिक दबाव और ठहराव को तोड़ने के लिए उसने खुद ही कमर कसी। उसने लगातार 6 महीने तक कई राउंड के मुश्किल इंटरव्यू दिए और अपनी मेहनत के दम पर उसी कंपनी के अंदर एक दूसरी और कहीं ज्यादा बेहतर भूमिका हासिल कर ली। अपनी पोस्ट के अंत में इस शख्स ने लिखा कि कॉरपोरेट वर्ल्ड की दुनिया वाकई बहुत अजीब और समझ से परे है। यहां कब क्या हो जाए, कोई नहीं जानता। लेकिन बिना काम किए करोड़ों रुपये कमाने के इस दौर ने उसे जिंदगी और करियर का एक ऐसा सबक सिखा दिया है, जिसे वह ताउम्र नहीं भुला पाएगा।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
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शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
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काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
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