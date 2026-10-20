यूपीएससी पास कर IPS बने नए अफसरों का उड़ा मजाक, परेड में गलती पर उठे गंभीर सवाल
लोग मार्चिंग के दौरान कुछ आईपीएस प्रोबेशनर्स के हाथों के स्विंग में हुई गलती को लेकर तंज कस रहे हैं। कुछ ने इसे कम अनुशासन से जोड़ा तो कुछ ने मार्चिंग दस्ते से जोश, होश और कॉर्डिनेशन को गायब बताया।
हाल ही में देश को नए 135 युवा आईपीएस अफसर मिले। हैदराबाद के सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी में आईपीएस के 78वें रेगुलर भर्ती बैच (2025) की पासिंग आउट परेड हुई। आईपीएस प्रोबेशनर्स की इस परेड में भारत के 135 नए अधिकारियों के अलावा नेपाल, भूटान व मालदीव के 16 विदेशी अधिकारी शामिल रहे। परेड कार्यक्रम के बाद नए आईपीएस अफसरों की मार्चिंग के स्तर को लेकर सोशल मीडिया पर सवाल उठने लगे हैं। बहुत से लोग परेड में मार्चिंग के दौरान कुछ आईपीएस प्रोबेशनर्स के हाथों के स्विंग में हुई गलती को लेकर तंज कस रहे हैं। कुछ ने इसे कम अनुशासन से जोड़ा तो कुछ ने मार्चिंग दस्ते से जोश, होश और कॉर्डिनेशन को गायब बताया।
मान अमन सिंह छीना नाम के यूजर ने लिखा, 'बहुत ही खराब मार्चिंग। लेफ्ट मार्कर और उसके पीछे खड़े विदेशी अफसर को देखिए। आपकी अकादमी को बेहतर ड्रिल उस्तादों की जरूरत है। अगर आपके अधिकारी अपने जीवन के सबसे बड़े दिन पर ठीक से मार्च नहीं कर सकते, तो यह यूनिफॉर्म्ड कैडर के लिए बहुत शर्म की बात है।'विवेक थॉमस ने लिखा, 'मार्चिंग से पता चलता है कि ये लोग कितने अनुशासित हैं।' काफी यूजर्स ने तंज कसते हुए कहा कि इनसे अच्छा तो सैनिक स्कूलों और एनसीसी के लड़कों की मार्चिंग होती है। संजय कपूर नाम के यूजर ने लिखा, 'सच कहूं तो यह मार्च पास्ट बहुत ही खराब है। इसमें तालमेल की भारी कमी है, कोई सही सिंक्रोनाइजेशन नहीं है, और लाल सैश पहने व्यक्ति को खुद ही नहीं पता कि उसके कदम कहां पड़ रहे हैं। मार्च पास्ट का मतलब ही अनुशासन, सटीकता और टीम वर्क होता है, लेकिन अफसोस, यहां इनमें से कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा। सिर्फ यूनिफॉर्म पहन लेना काफी नहीं है; आपको उस यूनिफॉर्म के मानकों पर खरा उतरना होता है। इन्हें वापस अकादमी जाने की जरूरत है।'
'इन्हें ड्रिल इंस्ट्रक्टर की जरूरत'
रियर एडमिरल एमडी सुरेश (रिटायर्ड) ने लिखा, 'इन्हें बिल्कुल नहीं पता कि ड्रम की थाप के साथ अपने कदम कैसे मिलाने हैं। इन्हें एक JCO ड्रिल इंस्ट्रक्टर की जरूरत है। लेकिन ये किसी मामूली आर्मी इंस्ट्रक्टर की बात क्यों सुनने लगे, नतीजा यह हुआ कि ड्रिल के नाम पर बस शर्मिंदगी ही हाथ लगी।' अंबुज शर्मा ने लिखा, 'उन्होंने UPSC पास कर लिया है। अब यही हर चीज का पैमाना है। अब उन्हें कुछ और करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा वे जो कुछ भी करते हैं, वह दुनिया पर बस एक एहसान है।' अजीत राय ने लिखा, 'इन्हें एक अच्छे प्रशिक्षक की जरूरत है। यहां तक कि वायु सेना के गैर-लड़ाकू कर्मी भी इनसे बेहतर परेड कर लेंगे।'
आईपीएस प्रोबेशनर्स के सपोर्ट में उतरा एक धड़ा
लेकिन इस विरोध के बीच एक धड़ा ऐसा भी है जो आईपीएस प्रोबेशनर्स के सपोर्ट में उतरा है। मेजर निर्मेश दहिया ने एक्स पर कहा कि आईपीएस की भूमिका और जिम्मेदारियां मार्च करने की नहीं हैं। यह हमारी सशस्त्र सेनाओं की तरह नहीं है कि वे सुबह 4 बजे उठें और ड्रिल करें। मैं मानता हूं कि अनुशासन इस बात से शुरू होता है कि आप कैसे चलते हैं या मार्च करते हैं, लेकिन उनके कर्तव्य अलग हैं। हमें दूसरों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, खासकर उन चीजों को लेकर जिनमें हम खुद माहिर हैं। अरविंद माहेश्वरी ने लिखा, 'IPS एकेडमी के मानकों के हिसाब से मार्च पास्ट ठीक-ठाक है। इसकी तुलना सशस्त्र बलों (आर्म्ड फोर्सेज) से करने की कोई जरूरत नहीं है। अनुशासन के मामले में तो वे बिल्कुल अलग ही स्तर पर हैं।'
अपराधियों को नाकाम करने के लिए कुछ अलग सोचें आईपीएस: केंद्रीय गृह सचिव
पासिंग आउट परेड के दौरान केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने नए आईपीएस अफसरों से तकनीक के इस्तेमाल में माहिर बनने और कानून के दायरे में रहते हुए समस्याओं के समाधान के लिए लीक से हटकर सोचने के लिए कहा। उन्होंने साइबर अपराध और सोशल मीडिया के दुरुपयोग जैसी कुछ आज की बड़ी चुनौतियां का जिक्र किया। सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी (SVPNPA) में 78वें नियमित बैच (2025 बैच) की दीक्षांत परेड के दौरान IPS प्रोबेशनर्स को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि तकनीक ने अपराधियों को कानून प्रवर्तन एजेंसियों की नजरों से बचा लिया है।
उन्होंने कहा, "कई अन्य चुनौतियों के अलावा, आपके सामने एक बड़ी चुनौती अपराध के एनोनिमाइजेशन की होगी। तकनीक ने अपराधियों को कानून प्रवर्तन एजेंसियों की पकड़ से दूर कर दिया है। विदेश से VPN के जरिए धमकी भरे कॉल किए जाते हैं और जबरन वसूली गई रकम को अवैध क्रिप्टो एक्सचेंजों के माध्यम से विदेशों में भेज दिया जाता है, जिसका हमें पता भी नहीं चलता। अपराधी 'डार्क वेब' का इस्तेमाल कॉन्ट्रैक्ट किलिंग (सुपारी देकर हत्या कराने) का विज्ञापन देने और हत्या करने वालों को पैसे भेजने के लिए भी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे अपराधों से निपटने के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसियों के प्रयासों के साथ-साथ तकनीक को भी कदम से कदम मिलाकर चलना होगा।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।
15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
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भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
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