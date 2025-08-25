शिक्षा का नया नक्शा तैयार, 25 साल में कैसी होगी पढ़ाई की सूरत; IIT को लेकर धर्मेंद्र प्रधान का बड़ा ऐलान
शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आईआईटी संस्थानों के लिए 25 साल की रूपरेखा पेश करते हुए कहा कि 2047 तक ये संस्थान रिसर्च, नए-नए इनोवेशन और सबको साथ लेकर चलने वाली सोच से देश की तरक्की को और तेजी देंगे।
केंद्र सरकार ने देश के सबसे प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) को अगले 25 सालों में वैश्विक रिसर्च-हब और इनोवेशन का सेंटर बनाने का खाका तैयार कर लिया है। सोमवार को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आईआईटी कौंसिल की 56वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि वर्ष 2047 तक आईआईटी को समावेशी और रिसर्च-ड्रिवन संस्थानों के रूप में विकसित किया जाएगा।
प्रधान ने कहा कि स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरे होने तक आईआईटी न सिर्फ इंजीनियरिंग शिक्षा, बल्कि विज्ञान, तकनीक और सामाजिक विकास की दिशा तय करेंगे। उन्होंने इन संस्थानों को भारत की उच्च शिक्षा प्रणाली का हीरा बताते हुए पीएम नरेंद्र मोदी के विजन यानी समृद्ध, विकसित और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को आगे ले जाने की बात कही।
क्या है 25 साल का रोडमैप
शिक्षा मंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, "खुशी है कि आईआईटी कौंसिल की बैठक में हमने अगले 25 साल के लिए संस्थानों की अकादमिक प्रगति का खाका तैयार किया। IITs को 21वीं सदी की जरूरतों के अनुरूप बनाने और उन्हें भारत की वैज्ञानिक और सामाजिक प्रगति में नेतृत्वकारी भूमिका देने पर विशेष ध्यान है।"
आईआईएम गुवाहाटी बना अहम पड़ाव
इस बैठक से पहले शिक्षा मंत्री ने असम के लिए एक ऐतिहासिक कदम का भी जिक्र किया। हाल ही में संसद ने आईआईएम संशोधन बिल, 2025 पारित किया है, जिसके तहत असम के गुवाहाटी में राज्य का पहला और देश का 22वां आईआईएम स्थापित होगा। यह संस्थान अहमदाबाद आईआईएम के मार्गदर्शन में चलेगा और उत्तर-पूर्व भारत में उच्च प्रबंधन शिक्षा का बड़ा केंद्र बनेगा। प्रधान ने इसे असम को शैक्षणिक हब बनाने की दिशा में अहम कदम बताया। गौरतलब है कि गुवाहाटी आईआईएम का स्थायी कैंपस पलासबाड़ी में बनेगा।