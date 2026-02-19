नौकरियों का नया दौर शुरू, AI से करियर चमकाएगा गूगल; सुंदर पिचाई का बड़ा ऐलान
Sundar Pichai India AI Summit: नई ट्रेनिंग पहल, डिजिटल ढांचा और समुद्री केबल परियोजना से तकनीक आधारित नौकरियों का रास्ता आसान होगा साथ ही साथ छोटे शहरों तक भविष्य की अर्थव्यवस्था पहुंचेगी।
Sundar Pichai India AI Summit: भारत में काम और करियर की दुनिया तेजी से बदल रही है। अब नौकरी सिर्फ डिग्री से नहीं, बल्कि नए जमाने की तकनीकी समझ से तय होगी। इसी बदलाव को गति देने के लिए सुंदर पिचाई (Sundar Pichai) ने राजधानी नई दिल्ली में आयोजित एक वैश्विक तकनीकी सम्मेलन में बड़ा ऐलान किया। उन्होंने बताया कि गूगल भारत में एआई आधारित कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए नया प्रोफेशनल सर्टिफिकेट कोर्स शुरू करेगा, जिसका मकसद लोगों को अपने काम में आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल सिखाना है।
यह घोषणा ऐसे समय में हुई है जब दुनिया भर में कंपनियां पारंपरिक नौकरियों को तकनीक के साथ जोड़ रही हैं। अब दफ्तरों में केवल मेहनत नहीं, बल्कि स्मार्ट तरीके से काम करने की मांग बढ़ रही है। इस नए कोर्स के जरिए युवाओं, नौकरीपेशा लोगों और उद्यमियों को यह सिखाया जाएगा कि वे अपने रोजमर्रा के काम में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग कैसे करें, जिससे उत्पादकता बढ़े और नए अवसर बनें।
कौशल विकास पर सबसे बड़ा जोर
पिचाई ने कहा कि नई संभावनाओं के साथ कौशल में निवेश करना जरूरी है। इसी सोच के तहत यह कार्यक्रम तैयार किया गया है ताकि लोग अपने पेशे में कृत्रिम बुद्धिमत्ता को समझकर उसका उपयोग कर सकें। यह कोर्स शुरुआती से लेकर उन्नत स्तर तक की जानकारी देगा, जिसमें तंत्रिका जाल, स्वचालित अधिगम, डेटा विश्लेषण और वास्तविक जीवन में उपयोग जैसे विषय शामिल होंगे। इस प्रशिक्षण की खास बात यह होगी कि इसमें केवल सैद्धांतिक जानकारी नहीं दी जाएगी, बल्कि लोगों को सीधे उन डिजिटल औजारों के साथ काम करने का अनुभव मिलेगा, जो आज की बड़ी कंपनियों में इस्तेमाल हो रहे हैं। इससे सीखने वालों को तुरंत काम के लायक कौशल मिल सकेगा।
भारत और अमेरिका के बीच डिजिटल संपर्क मजबूत
सम्मेलन में एक नई कनेक्ट पहल का भी ऐलान किया गया, जिसके तहत भारत और अमेरिका के बीच समुद्र के नीचे नई केबल लाइनों का जाल बिछाया जाएगा। इसका उद्देश्य डेटा की तेज आवाजाही और कृत्रिम बुद्धिमत्ता सेवाओं की बेहतर पहुंच सुनिश्चित करना है। इन समुद्री केबल मार्गों से भारत को वैश्विक डिजिटल नेटवर्क से और मजबूती से जोड़ा जाएगा, जिससे क्लाउड सेवाएं, शोध कार्य और तकनीकी स्टार्टअप्स को नई रफ्तार मिलेगी। इसका असर सीधे रोजगार पर पड़ेगा क्योंकि बेहतर इंटरनेट ढांचा नई कंपनियों और निवेश को आकर्षित करता है।
15 अरब डॉलर का निवेश और नया तकनीकी केंद्र
कंपनी ने भारत में लगभग 15 अरब डॉलर के बुनियादी ढांचे के निवेश की योजना भी सामने रखी है। इसके तहत एक फुल स्टैक कृत्रिम बुद्धिमत्ता हब बनाया जाएगा, जहां बड़े स्तर की संगणना क्षमता, डेटा संसाधन और अंतरराष्ट्रीय केबल गेटवे मौजूद होंगे। यह केंद्र केवल तकनीकी ढांचा नहीं होगा, बल्कि हजारों नई नौकरियों का स्रोत बनेगा। इंजीनियर, डेटा विशेषज्ञ, विश्लेषक, डिजाइनर, प्रशिक्षक और संचालन से जुड़े पेशेवरों के लिए यहां नए अवसर तैयार होंगे। इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी।
विशाखापट्टनम बनेगा उभरता तकनीकी शहर
इस परियोजना का एक अहम हिस्सा आंध्र प्रदेश का तटीय शहर विशाखापट्टनम होगा। पिचाई ने अपने पुराने अनुभव को याद करते हुए कहा कि कभी शांत और साधारण दिखने वाला यह शहर अब वैश्विक तकनीकी मानचित्र पर उभरता हुआ केंद्र बन सकता है। यह बदलाव दिखाता है कि भविष्य की तकनीकी अर्थव्यवस्था केवल महानगरों तक सीमित नहीं रहेगी। दूसरे और तीसरे स्तर के शहर भी डिजिटल विकास के बड़े केंद्र बनेंगे, जहां स्थानीय युवाओं को अपने ही शहर में आधुनिक रोजगार मिल सकेंगे।
काम करने का तरीका बदलने वाली शिक्षा
यह नया सर्टिफिकेट कोर्स खास तौर पर उन लोगों के लिए तैयार किया गया है जो अपने मौजूदा काम को बेहतर बनाना चाहते हैं। उदाहरण के लिए, दफ्तरों में रिपोर्ट तैयार करना, ग्राहक सेवा, डेटा समझना, उत्पादन की योजना बनाना या छोटे व्यापार को बढ़ाना, इन सभी क्षेत्रों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता की मदद ली जा सकेगी। इससे कंपनियों को ज्यादा कुशल कर्मचारी मिलेंगे और कर्मचारियों को बेहतर वेतन और नई जिम्मेदारियां संभालने का मौका मिलेगा। आने वाले समय में ऐसे कौशल ही नौकरी की असली पहचान बनेंगे।
युवाओं और पेशेवरों के लिए खुलेंगे नए रास्ते
भारत जैसे युवा देश के लिए यह पहल खास मायने रखती है। यहां हर साल बड़ी संख्या में लोग नौकरी बाजार में प्रवेश करते हैं। अगर उन्हें नई तकनीकों की समझ मिले तो वे केवल नौकरी खोजने वाले नहीं, बल्कि नए समाधान बनाने वाले बन सकते हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित प्रशिक्षण से स्टार्टअप संस्कृति को भी बढ़ावा मिलेगा। छोटे शहरों से निकलने वाले उद्यमी वैश्विक स्तर की सेवाएं दे सकेंगे। इससे रोजगार केवल पैदा नहीं होंगे, बल्कि स्थानीय स्तर पर टिकाऊ आर्थिक गतिविधियां भी बढ़ेंगी। तकनीक, कौशल और बुनियादी ढांचे का यह संगम भारत को उस दिशा में ले जा रहा है जहां काम का मतलब केवल रोजी कमाना नहीं, बल्कि ज्ञान और नवाचार के साथ आगे बढ़ना होगा।
