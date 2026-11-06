सिर्फ मौजूदा अग्निवीरों पर लागू होंगे अग्निपथ स्कीम के नए नियम, आगे की भर्तियों में होंगे और बड़े बदलाव
बदली हुई अग्निपथ योजना फिलहाल केवल वर्तमान में सेवा दे रहे 3 लाख अग्निवीरों पर लागू होगी। सरकार उन अग्निवीरों के लिए योजना के प्रावधानों की दोबारा समीक्षा करेगी जो 31 दिसंबर 2026 के बाद अपना ट्रेनिंग लेंगे।
अग्निपथ योजना के राहत भरे नए नियम केवल मौजूदा अग्निवीरों पर ही लागू होंगे। वर्तमान में देश में करीब 3.18 लाख अग्निवीर सेवा दे रहे हैं। केवल इन्हें ही बुधवार को घोषित दो साल और सेवा विस्तार के ऐलान का फायदा मिलेगा। मामले की जानकारी रखने वाले वरिष्ठ अधिकारियों ने गुरुवार को बताया कि 31 दिसंबर के बाद तीनों सेनाओं आर्मी, एयरफोर्स और नेवी में शामिल होने वाले नए रंगरूटों के लिए इस योजना में और बदलाव किए जा सकते हैं। मोदी सरकार से मंजूरी मिलने के बाद संशोधित अग्निपथ योजना को बुधवार को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) ने पेश किया था। मामले से जुड़े एक अधिकारी ने कहा, 'यह संशोधित योजना विशेष रूप से अभी सेवा में मौजूद 3 लाख अग्निवीरों पर लागू होगी। भविष्य के बैचों में इसे लागू करने से पहले इसके प्रावधानों की समीक्षा की जाएगी।' अग्निवीरों का अगले बैच की ट्रेनिंग अगले साल से शुरू होगी। वे 2031 में अपना चार साल का कार्यकाल पूरा करेंगे।
केंद्र सरकार ने अग्निपथ योजना में बदलाव करते हुए चार साल के बाद सेवामुक्त होने वाले 75 फीसदी अग्निवीरों की सेवा दो साल बढ़ा दी है। दो साल बाद इन अग्निवीरों को भी स्थायी सैनिक के रूप में भर्ती किया जाएगा। सीडीएस जनरल एनएस राजा सुब्रमणि ने अग्निपथ योजना में बदलाव की घोषणा ऐसे समय में की गई है जब तीनों सेनाएं अपने पहले बैच के 75 फीसदी अग्निवीरों को चार साल की सेवा के बाद कार्यमुक्त करने वाली थीं। आंकड़ों के मुताबिक 31 दिसंबर तक पहले बैच के करीब 18300 अग्निवीरों का चार साल का कार्यकाल पूरा होने वाला है। ये पहले बैच में भर्ती हुए 24400 अग्निवीरों का करीब 75 फीसदी हैं। योजना के पुराने प्रावधानों के अनुसार केवल 25 फीसदी अग्निवीरों को ही मेरिट के आधार पर अगले 15 वर्षों के लिए सेना में रखा जाना था। अब बाकी बचे 75 फीसदी अग्निवीर दो और वर्षों तक सेवा देंगे और उसके बाद उन्हें पक्के सैनिकों के रूप में शामिल कर लिया जाएगा लेकिन उन्हें मानदंडों और नियमों पर खरा उतरना होगा। कच्चे से पक्के सैनिक के तौर पर चयन मेरिट और प्रदर्शन के आधार पर होगा।
योजना की समय-समय पर समीक्षा की जाएगी
एक दूसरे अधिकारी ने बताया कि सेना की जरूरतों के हिसाब से इस योजना की समय-समय पर समीक्षा की जाएगी और इसमें सुधार किए जाएंगे। मौजूदा मॉडल को इस चरण के लिए सबसे उपयुक्त माना जा रहा है।
इन अग्निवीरों की सेवा अवधि बढ़ाकर और उनके लिए सेना में करियर के रास्ते खोलकर सरकार ने प्रभावी रूप से इस विवादास्पद योजना में बदलाव किया है। इसकी घोषणा पहली बार जून 2022 में की गई थी और जिसके तुरंत बाद विरोध-प्रदर्शन शुरू हो गए थे।
वरिष्ठता में 25 फीसदी वालों से जूनियर होंगे, पर आने वालों से सीनियर
नई व्यवस्था में अग्निवीरों की वरिष्ठता को लेकर भी प्रावधान किया गया है। चूंकि पहले 25 प्रतिशत अग्निवीर चार साल की सेवा पूरी होने पर नियमित कैडर में शामिल हो जाएंगे, जबकि बाकी 75 प्रतिशत दो साल की अतिरिक्त सेवा के बाद नियमित होंगे, इसलिए वरिष्ठता को लेकर सवाल उठे थे। इस पर अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि अतिरिक्त दो साल की सेवा के बाद नियमित होने वाले 75 प्रतिशत अग्निवीरों की वरिष्ठता सुरक्षित रहेगी। उन्हें अपने ही बैच के उन साथियों के तुरंत बाद रखा जाएगा, जो चार साल की सेवा पूरी करने के बाद नियमित कैडर में शामिल हुए थे। इस तरह वे अपने बाद के किसी भी बैच के मुकाबले जूनियर नहीं होंगे।
सुब्रमण्यम ने कहा कि अग्निवीरों के चार साल के प्रदर्शन की समीक्षा में उनके स्किल, मोटिवेशन, शारीरिक फिटनेस और तकनीकी क्षमताओं को देखा गया जिसके बाद सरकार ने उनकी सेवा की शर्तों पर फिर से विचार करने का फैसला किया।
Agnipath Scheme Agniveer Recruitment FAQ : अग्निपथ योजना अग्निवीर भर्ती से जुड़े प्रश्न और उत्तर
क्या छह साल बाद सभी को पक्की नौकरी मिल जाएगी?
हां, लेकिन मानदंड, प्रदर्शन के आधार पर। CDS के ऐलान के मुताबिक अतिरिक्त दो साल की सेवा पूरी करने के बाद नियमित सैनिक बनने का अवसर मिलेगा। लेकिन चयन मेरिट और प्रदर्शन के आकलन के आधार पर होगा।
2. वेतन और वित्तीय ढांचा क्या होगा?
दो वर्ष के सेवा विस्तार के बाद पहले वर्ष में 43,500 रुपये और दूसरे साल 47,500 रुपये प्रतिमाह वेतन मिलेगा।
3. क्या है अग्निपथ योजना?
‘अग्निपथ’ सैनिक भर्ती योजना है। जून 2022 में इसकी शुरुआत की गई। इसके तहत भर्ती सैनिकों को अग्निवीर कहा जाता है।
4. किस विंग में कितने अग्निवीर
थल सेना- 2,70,000
वायुसेना- 27,000
नौसेना- 21,000
5. मूल सेवा अवधि क्या थी?
अग्निवीरों के लिए मूल सेवा अवधि चार वर्ष है। इसमें छह महीने का प्रशिक्षण भी शामिल है।
6. इसमें क्या बदलाव हुआ है?
अभी तक चार वर्ष की सेवा के बाद रिटायर होने वाले 25% अग्निवीर ही स्थायी होते थे, अब 75% अग्निवीरों को भी दो वर्ष का विस्तार मिलेगा। दो साल के बाद उन्हें परमानेंट होने का मौका मिलेगा।
7. इस बदलाव का मुख्य उद्देश्य क्या है?
प्रशिक्षित सैन्य कर्मियों को लंबे समय तक सेवा में बनाए रखना है। इससे सेना, वायुसेना और नौसेना को अनुभवी कर्मियों का लाभ मिलेगा, साथ ही सशस्त्र बलों की युवा संरचना भी बरकरार रहेगी। जनरल सुब्रमणि ने कहा कि योजना में यह बदलाव अग्निवीरों की कार्यकुशलता देखने के बाद लिया गया है। इसकी लगातार समीक्षा की जा रही थी।
8. विस्तारित अवधि के बाद क्या होगा?
दो वर्ष के सेवा विस्तार के बाद स्थायी नौकरी का मौका मिलेगा।
9. चयन के मानदंड क्या हैं?
स्थायी सेवा के लिए दो मानदंड होंगे। पहला अग्निवीर की इच्छा, दूसरा भर्ती के मानदंडों पर खरा उतरना होगा।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।
15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
विजन
तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
तमाम तरह की सरकारी भर्तियां, परीक्षाएं व उनके परिणाम
स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, कोर्स, एडमिशन से जुड़े विषय
बोर्ड रिजल्ट लाइव कवरेज और शिक्षा एवं रोजगार जगत संबंधी ब्रेकिंग
स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
यूपीएससी, जेईई मेन व नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं के टॉपरों के इंटरव्यू
छात्रों के ज्ञान के लिए रिसर्च बेस्ड और एक्सप्लेनर स्टोरी