Nepal GEN Z Protest : न क्लास हो रही, न घर लौट पा रहे; नेपाल में बवाल के बीच भारतीय छात्र फंसे

Nepal GEN Z Protest : नेपाल में जारी विरोध प्रदर्शनों ने भारतीय छात्रों की जिंदगी और पढ़ाई दोनों को संकट में डाल दिया है। न क्लास हो रही है, न परीक्षा, और न ही घर लौटने का रास्ता ही सामने आ रहा है।

Nepal GEN Z Protest : नेपाल में जारी एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट का असर अब वहां पढ़ाई करने वाले भारतीय छात्रों पर गहराई से दिख रहा है। मेडिकल और हायर एजुकेशन के लिए नेपाल को चुनने वाले हजारों भारतीय छात्रों के लिए हालात बेहद मुश्किल हो गए हैं। कॉलेज बंद हैं, परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं और कर्फ्यू में छात्र हॉस्टलों तक सीमित होकर रह गए हैं।

नेपाल में बिगड़ते जा रहे हैं हालात टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, नेपाल के चितवन मेडिकल कॉलेज भरतपुर में MBBS छात्र की मानें तो वहां स्थिति लगातार बिगड़ रही है। रोजाना की जरूरतों को पूरे करने वाले सुपरमार्केट को प्रदर्शनकारियों ने जला दिया। कॉलेज प्रशासन ने क्लास और सप्लीमेंट्री एग्जाम कैंसिल कर दिए हैं। करीब 50 छात्रों को हॉस्टल में कर्फ्यू के साए में बंद रखा गया है।

बताया जा रहा है कि शनिवार तक कॉलेज बंद रहेंगे और परीक्षाएं अनिश्चितकाल तक टाल दी गई हैं। इस वजह से उनका पूरा शैक्षणिक कैलेंडर अस्त-व्यस्त हो गया है। छात्रों को डर है कि कोर्स की अवधि बढ़ जाएगी और इस अनिश्चितता के बीच सबसे बड़ी चिंता उनकी सुरक्षा की है। इस तरह की स्थिति में देख छात्रों के अभिभावक भी परेशान हैं।

नेपाल में कैसे भड़का विरोध? यह विरोध शुरुआत में ‘Gen Z’ स्टूडेंट्स का सोशल मीडिया बैन के खिलाफ प्रदर्शन था। लेकिन अब यह आंदोलन भ्रष्टाचार और राजनीतिक उदासीनता के खिलाफ एक बड़े अभियान में बदल चुका है।

नेपाल की स्थिति को लेकर भारत सरकार की एडवाइजरी इस स्थिति को देखते हुए भारत के विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों और छात्रों को एडवाइजरी जारी कर गैर जरूरी यात्रा को टालने की अपील की है। साथ ही नेपाल में मौजूद भारतीयों को सलहा दी है कि वे जहां हैं वहीं रहें और सतर्कता बरतें।

काठमांडू के लिए उड़ानें भी रद्द एयर इंडिया और इंडिगो ने काठमांडू के लिए उड़ानें रद्द कर दी हैं। वहीं, कई छात्रों के परिवार उन्हें गाड़ी से लेने नेपाल पहुंचे, लेकिन जमीनी सीमा सील होने के कारण उन्हें लौटना पड़ा।