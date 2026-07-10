Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

4 वर्षीय ग्रेजुएशन कोर्स को लेकर बड़ी उलझन, 7.5 CGPA से कम अंक वालों के लिए कोई वैकल्पिक सिलेबस नहीं

By Pankaj Vijay
लाइव हिन्दुस्तान, कार्यालय संवाददाता, पटना
Follow us on Google News
share

बिहार के विश्वविद्यालयों में नई शिक्षा नीति के तहत चार वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम को लेकर बड़ी उलझन पैदा हो गई है। 7.5 सीजीपीए से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों के शोध (रिसर्च) से जुड़े पेपर को लेकर कोई वैकल्पिक सिलेबस तय नहीं किया गया है।

4 वर्षीय ग्रेजुएशन कोर्स को लेकर बड़ी उलझन, 7.5 CGPA से कम अंक वालों के लिए कोई वैकल्पिक सिलेबस नहीं

बिहार के विश्वविद्यालयों में नई शिक्षा नीति के तहत चार वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम को लेकर बड़ी उलझन पैदा हो गई है। दरअसल, 7.5 सीजीपीए से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को ऑर्डिनेंस एंड रेगुलेशन में संशोधन कर उनको सातवें सेमेस्टर में प्रवेश की अनुमति तो मिल गई, लेकिन इन छात्रों के शोध (रिसर्च) से जुड़े पेपर को लेकर कोई वैकल्पिक सिलेबस तय नहीं किया गया है।

छठे सेमेस्टर में रिसर्च मेथोडॉलजी पेपर और आठवें सेमेस्टर में 12 क्रेडिट के रिसर्च प्रोजेक्ट व डिजर्टेशन को लेकर संशय और गहरा गया है। सवाल यह उठ रहा है कि जिन छात्रों को 7.5 सीजीपीए की कमी के कारण चार वर्षीय शोध डिग्री नहीं मिलेगी, वे इन पेपर्स को क्यों पढ़ेंगे और उनका मूल्यांकन किस आधार पर होगा। 7.5 सीजीपीए से कम अंक वाले छात्रों को यदि शोध नहीं करना है, तो उनके लिए इन पेपर्स का कोई वैकल्पिक पाठ्यक्रम निर्धारित नहीं किया गया है। लेकिन इन विद्यार्थियों को छठे और सातवें सेमेस्टर यानी ऑनर्स की डिग्री के लिए 160 क्रेडिट पूरे करने होंगे।

ये भी पढ़ें:3 साल की ग्रेजुएशन करने वाले भी 1 वर्ष का पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकेंगे

छात्रों का सवाल है कि यदि चौथे साल में प्रवेश के बाद भी ऑनर्स विथ रिसर्च की डिग्री नहीं मिलेगी तो फिर इस संशोधित नियम का क्या फायदा है। छात्र रिसर्च के लिए ही चौथे वर्ष में प्रवेश लेना चाहते हैं, लेकिन इसी से वंचित रखा जा रहा है। वहीं छात्रों को एग्जिट के लिए इंटर्नशिप भी अनिवार्य कर दिया गया। पहले, दूसरे और तीसरे साल पूरी क्रेडिट अर्जित करने के बाद भी छात्रों को 4 क्रेडिट का इंटर्नशिप पूरा करना होगा।

ये भी पढ़ें:4 साल की ग्रेजुएशन वालों के लिए खुशखबरी, 7.5 CGPA की बाध्यता खत्म

7.5 सीजीपीए से कम पर ऑनर्स की डिग्री

पीपीयू ने सत्र 2023-27 के स्नातक विद्यार्थियों के लिए छठा सेमेस्टर उत्तीर्ण होने के बाद सातवें सेमेस्टर में नामांकन के संबंध में संशोधित दिशा-निर्देश गुरुवार को जारी किए हैं। इसके अनुसार छठे सेमेस्टर में जिन विद्यार्थियों को 7.5 सीजीपीए से कम आया उनका नामांकन भी सातवें सेमेस्टर में होगा। ऐसे विद्यार्थियों को सातवें और आठवें सेमेस्टर की पढ़ाई पूरी क्रेडिट अर्जित कर पूर्ण करने पर बीए, बीएससी या बीकॉम (ऑनर्स) की डिग्री प्रदान की जाएगी।

ये भी पढ़ें:बिहार के विश्वविद्यालयों में अब इंटर्नशिप अनिवार्य, वरना नहीं मिलेगी डिग्री

अब तक 7.5 सीजीपीए से कम अंक वाले विद्यार्थियों को छठे सेमेस्टर में एग्जिट करना अनिवार्य था। लेकिन अब यह ऑप्शन बनाया गया है। विवि के डीएसडब्ल्यू प्रो. राजीव रंजन ने स्पष्ट किया है कि यह व्यवस्था राजभवन द्वारा जारी संशोधित चार वर्षीय सीबीसीएस अध्यादेश और विनियमों के अनुरूप लागू की गई है। छठे सेमेस्टर में 7.5 या उससे अधिक सीजीपीए या उससे अधिक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी एग्जिट ऑप्शन से बैचलर ऑफ आर्ट्स, साइंस व कॉमर्स की डिग्री प्राप्त कर सकते हैं।

Pankaj Vijay

लेखक के बारे में

Pankaj Vijay

पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार

शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।


15 से अधिक सालों का अनुभव

पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।


विजन

तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।


विशेषज्ञता

तमाम तरह की सरकारी भर्तियां, परीक्षाएं व उनके परिणाम
स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, कोर्स, एडमिशन से जुड़े विषय
बोर्ड रिजल्ट लाइव कवरेज और शिक्षा एवं रोजगार जगत संबंधी ब्रेकिंग
स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
यूपीएससी, जेईई मेन व नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं के टॉपरों के इंटरव्यू
छात्रों के ज्ञान के लिए रिसर्च बेस्ड और एक्सप्लेनर स्टोरी

और पढ़ें
New Education Policy Education News
करियर सेक्शन में लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़, सरकारी जॉब , एग्जाम , एडमिशन , CBSE 12th Result 2026 Live के साथ सभी Board Results 2026 देखें। सबसे पहले अपडेट पाने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।