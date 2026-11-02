पिता ट्रक ड्राइवर, बेटी ने दूसरे अटेंप्ट में फोड़ा UPPCS, 40वीं रैंक लाकर बनीं असिस्टेंट कमिश्नर

नेहा सिंह यूपी के भदोही जिले के अजयपुर गांव की रहने वाली हैं। नेहा के पिता का नाम कौशल कुमार सिंह है, जो पेशे से एक ट्रक ड्राइवर हैं। कमाई सीमित थी, लेकिन उन्होंने बेटी की पढ़ाई में कभी कोई कमी नहीं आने दी।

एक बेहद मशहूर शायरी है कि मंजिल उन्हीं को मिलती है, जिनके सपनों में जान होती है, पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। इस लाइन पर उत्तर प्रदेश के भदोही जिला की रहने वाली नेहा सिंह की कहानी बखूबी बैठती है। एक छोटे गांव से ताल्लुक रखने वाली नेहा सिंह ने सिविल सर्विस में जाने का सपना देखा। सपना बड़ा था, लेकिन रास्ते कठिनाइयों से भरे थे। पिता एक ड्रक ड्राइवर हैं और मां गृहणी। ऐसे में पढ़ाई के साधन भी सीमित थे। मगर, बेटी के सपने को पूरा करने में उनके पिता ने कोई कसर नहीं छोड़ी। अक्सर छोटे शहरों में लड़कियों की शादी जल्दी कर देते थे। मगर, नेहा सिंह के पिता ने इस सोच को भी बदला। उन्होंने बेटी को पढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ा। बेटी का सपना था यूपीएससी की सीएसई क्रैक कर आईएएस बने। मगर, कई प्रयासों के बावजूद उसे क्रैक करने में असफल रहती हैं। हालांकि हौसला टूटता है और फिर सबकुछ छोड़ने का मन भी बना लती हैं। लेकिन परिवार के समर्पण से उनका हौसला नहीं टूटा और नतीजा ये रहा कि नेहा सिंह यूपीसीसीएस के दूसरे अटेंप्ट में ही 40वीं रैंक लाकर एक मिसाल पेश कर दी और वो असिस्टेंट कमिश्नर बन गईं। चलिए आज हम आपको इनकी सक्सेस स्टोरी बताते हैं।

कौन हैं नेहा सिंह नेहा सिंह यूपी के भदोही जिले के अजयपुर गांव की रहने वाली हैं। नेहा के पिता का नाम कौशल कुमार सिंह है, जो पेशे से एक ट्रक ड्राइवर हैं। कमाई सीमित थी, लेकिन उन्होंने बेटी की पढ़ाई में कभी कोई कमी नहीं आने दी। यही भरोसा नेहा की सबसे बड़ी ताकत बना।

नेहा की पढ़ाई-लिखाई नेहा सिंह एक वीडियो इंटरव्यू में बताती हैं कि उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा सेंट थॉमस स्कूल से पूरी की है। 10वीं और 12वीं की पढ़ाई के बाद नेहा ने इलाहाबाद राज्य विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद उन्होंने सिविल सर्विस की तैयारी शुरू कर दी।

कहां से मिली सिविल सर्विस में जाने की प्रेरणा नेहा सिंह बताती हैं कि उन्हें सिविल सर्विस में जाने की प्रेरणा उनके भाई-बहन से मिली है। उन्होंने दिल्ली में रहकर तैयारी की। शुरुआत में वो यूपीएससी की तैयारी करती थी। यूपीएससी में कई प्रयासों में उन्हें असफलता का सामना करना पड़ा। इस दौरान उनपर समाजिक, पारिवारिक और आर्थिक दवाब रहते थे। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। यूपीएससी की असफलता के बाद उन्होंने यूपी पीसीएस की परीक्षा दी। यूपी पीसीएस की पहले प्रयास में भी उन्हें असफलता मिली। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी और दूसरे प्रयास में सफलता हासिल की। इस बार उन्होंने 40वीं रैंक हासिल किया।

आईएएस बनने का है सपना नेहा ने अपनी उपलब्धि का श्रेय परिवार को देते हुए बेटियों की शिक्षा पर जोर देने का संदेश दिया। नेहा ने बताया कि सभी के जीवन में कठिनाइयां आती है। मेरे भी जीवन में आईं। उन्होंने बताया कि वे लोक सेवा आयोग की तैयारी कर रही थीं, लेकिन जब उनका चयन नहीं हुआ तो, उन्होंने पीछे हटने का फैसला लिया। लेकिन दूसरे अटेंप्ट में यूपी पीसीएस क्रैक करने के बाद उनके अंदर एक बार फिर उम्मीद जगी है और वे आईएएस की तैयारी करेंगी।