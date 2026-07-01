Success Story: 5वीं में फेल, फिर यूनिवर्सिटी किया टॉप, चौथे प्रयास में UPSC क्रैक कर नेहा बनीं IAS
UPSC Success Story: नेहा ब्याडवाल ने लगातार तीन बार यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में असफल होने के बाद भी हौसला नहीं खोया और चौथे प्रयास में ऑल इंडिया रैंक 569 हासिल कर आईएएस बनीं।
UPSC IAS Neha Byadwal Success Story: देश की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की सिविल सेवा परीक्षा में सफलता पाना कोई आसान काम नहीं है। हर साल लाखों छात्र इस परीक्षा में बैठते हैं, लेकिन कुछ ही अपने सपने को पूरा कर पाते हैं। ऐसे में बार-बार मिलने वाली असफलता कई युवाओं को तोड़ देती है। लेकिन जो इन असफलताओं को अपनी ताकत बना लेते हैं, इतिहास वही रचते हैं। ऐसी ही एक बेहद प्रेरणादायक कहानी आईएएस अधिकारी नेहा ब्याडवाल की है। नेहा ने अपने सफर में एक या दो बार नहीं, बल्कि लगातार तीन बार यूपीएससी परीक्षा में असफलता का स्वाद चखा, लेकिन अपने अटूट विश्वास और कड़ी मेहनत के दम पर चौथे प्रयास में बाजी मार ही ली।
5वीं कक्षा में हुई थीं फेल
राजस्थान के जयपुर में जन्मीं नेहा ब्याडवाल की परवरिश छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के अलग-अलग शहरों में हुई, क्योंकि उनके पिता श्रवण कुमार आयकर विभाग में कार्यरत थे और सरकारी नौकरी के कारण उनका बार-बार ट्रांसफर होता रहता था। इसी वजह से नेहा को लगातार अपने स्कूल बदलने पड़े, जिसमें उन्होंने जीपीएस बिलासपुर, किड्स हाईस्कूल भोपाल और डीपीएस कोरबा जैसे स्कूलों से पढ़ाई की। नए माहौल और नई भाषा के सामंजस्य में आने वाली दिक्कतों के चलते वे कक्षा 5वीं में फेल भी हो गई थीं, लेकिन उन्होंने इस असफलता को अपने आड़े नहीं आने दिया और आगे चलकर रायपुर के डीबी गर्ल्स कॉलेज से स्नातक की पढ़ाई पूरी कर यूनिवर्सिटी टॉपर बनीं।
शुरुआती सफर: जब हर बार हाथ लगी मायूसी
नेहा ब्याडवाल बचपन से ही प्रशासनिक सेवा में जाकर देश और समाज के लिए कुछ बड़ा करना चाहती थीं। इसी सपने के साथ उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद यूपीएससी की तैयारी शुरू की। जब वे अपने पहले प्रयास में बैठीं, तो उन्हें सफलता नहीं मिली। उन्होंने अपनी कमियों को सुधारा और दोगुनी मेहनत के साथ दूसरा और फिर तीसरा प्रयास दिया। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था; लगातार तीन बार उन्हें परीक्षा के अलग-अलग चरणों में असफलता का सामना करना पड़ा। समाज का दबाव और खुद को साबित करने की चुनौती के बीच यह समय किसी भी छात्र के लिए मानसिक रूप से बेहद थका देने वाला होता है, लेकिन नेहा ने हिम्मत नहीं हारी।
चौथे प्रयास की रणनीति और शानदार कामयाबी
तीन बार फेल होने के बाद नेहा ने अपनी पूरी रणनीति की दोबारा समीक्षा की। उन्होंने यह पहचाना कि उत्तर लेखन, टाइम मैनेजमेंट और रिवीजन में उनसे कहां चूक हो रही थी। उन्होंने अपनी गलतियों से सीखा और अपनी कमजोरी को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। आखिरकार, उनकी यह तपस्या चौथे प्रयास में रंग लाई। उन्होंने न केवल यूपीएससी की परीक्षा को क्रैक किया, बल्कि पूरे भारत में 569वीं रैंक (AIR 569) हासिल कर अपना नाम फाइनल मेरिट लिस्ट में दर्ज कराया।
युवाओं और यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए सीख
नेहा ब्याडवाल की यह सफलता आज के उन सभी छात्रों के लिए एक बहुत बड़ी सीख है जो एक या दो बार फेल होने के बाद यह मान लेते हैं कि यह परीक्षा उनके बस की नहीं है। नेहा की कहानी सिखाती है कि अगर आपके पास एक स्पष्ट लक्ष्य और कभी न हार मानने वाली सोच है, तो आपको सफलता के शिखर पर पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता।
लेखक के बारे मेंPrachi
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