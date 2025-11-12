NEET UG : जान को खतरा है, नहीं लूंगा वहां MBBS दाखिला, नीट में 420 अंक वाले इस अभ्यर्थी के लिए बदले नियम

संक्षेप: NEET UG MBBS Admission : महाराष्ट्र राज्य सीईटी सेल ने एसएसपीएम मेडिकल कॉलेज, सिंधुदुर्ग के अधिकारियों पर उत्पीड़न और धमकी का आरोप लगाने वाले मेडिकल अभ्यर्थी को एमबीबीएस दाखिले के अगले राउंड स्ट्रे वैकेंसी में हिस्सा लेने की इजाजत दे दी है।

NEET UG MBBS Admission : महाराष्ट्र राज्य सीईटी सेल ने एसएसपीएम मेडिकल कॉलेज, सिंधुदुर्ग के अधिकारियों पर उत्पीड़न और धमकी का आरोप लगाने वाले एक मेडिकल अभ्यर्थी को एमबीबीएस दाखिले के अगले राउंड स्ट्रे वैकेंसी में हिस्सा लेने की इजाजत दे दी है। नियम के मुताबिक अगर किसी भी छात्र को काउंसलिंग पहले, दूसरे या तीसरे राउंड में सीट अलॉट हो जाती तो वह स्टूडेंट स्ट्रे वैकेंसी राउंड में हिस्सा नहीं ले सकता। अधिकारियों ने बताया कि यह निर्णय एक बार के लिए अपवाद के तौर पर लिया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से आने वाले इस अभ्यर्थी का एक साल बर्बाद न हो। सीईटी आयुक्त दिलीप सरदेसाई ने कहा, "हमने इस छात्र को लास्ट राउंड (स्ट्रे वैकेंसी राउंड) में भाग लेने की अनुमति देने का फैसला किया है ताकि उसका करियर खतरे में न पड़े। उसके पास मेडिकल कॉलेज में सीट हासिल करने की योग्यता है।"

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

सीईटी सेल जल्द ही अपना अंतिम एडमिशन राउंड शुरू करेगा, जिसमें महाराष्ट्र भर में 387 एमबीबीएस सीटें अभी भी उपलब्ध हैं। खाली सीटों में 37 सरकारी मेडिकल कॉलेजों में हैं। अब छात्र को इस राउंड के तहत नए मेडिकल कॉलेज की चॉइस भरने की अनुमति होगी। इससे पहले सीईटी सेल ने छात्र को एसएसपीएम मेडिकल कॉलेज, सिंधुदुर्ग में एमबीबीएस में दाखिला लेने का निर्देश दिया था। हालांकि उसने अपनी जान को खतरा और कॉलेज अधिकारियों द्वारा दबाव डालने का हवाला देते हुए दाखिला लेने से इनकार कर दिया।

एसएसपीएम मेडिकल कॉलेज के खिलाफ हो कार्रवाई टाइम्स ऑफ इंडिया में प्रकाशित खबर के मुताबिक सीईटी के फैसले का स्वागत करते हुए छात्र ने कहा, 'मुझे खुशी है कि मेरी मांग मान ली गई है। इससे पता चलता है कि मेडिकल कॉलेज की गलती थी। हालांकि सीईटी सेल और प्रवेश नियामक प्राधिकरण को संस्थान के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करनी चाहिए।' उन्होंने आगे कहा कि राज्य को प्रवेश प्रक्रिया के दौरान कठिनाइयों का सामना कर रहे छात्रों की सहायता के लिए एक हेल्प डेस्क बनाना चाहिए।

मेडिकल कॉलेज के एडमिशन ऑफिस में कर दिया गया था बंद इस छात्र ने नीट यूजी 2025 परीक्षा में 720 में से 420 अंक (राज्य में 13978 वीं रैंक और एससी कैटेगरी रैंक 855) हासिल किए थे। उसे लग रहा था काउंसलिंग के दूसरे या तीसरे राउंड में उसे एमबीबीएस सीट मिल ही जाएगी। 19 साल का यह लड़का जब सिंधुदुर्ग के एसएसपीएम मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने गया तो उसे लगा यही वो जगह है जहां उसका डॉक्टर बनने का ख्वाब हकीकत में बदलेगा। लेकिन उसका सपना जब चकनाचूर हो गया है जब उसे फोन छीनकर मेडिकल कॉलेज ऑफिस में बंद कर दिया गया। इस बदसलूकी के बाद सिस्टम में उसका भरोसा हिल गया।

गौरव (छात्र का बदला नाम) को नीट यूजी स्टेट काउंसलिंग के दोनों राउंड में एक ही कॉलेज अलॉट किया गया था। हर बार मेडिकल कॉलेज ने हॉस्टल और मेस सुविधाओं के लिए 9.2 लाख रुपये की फीस मांगी। लेकिन जब उसने आधिकारिक फीस रेगुलेटरी अथॉरिटी (एफआए) की वेबसाइट देखी, तो वहां सिर्फ 50000 रुपये का फीस पेमेंट का जिक्र था। एडमिशन के समय एफआरए की ओर से यही स्वीकृत राशि थी। जब वह 50 हजार रुपये का डिमांड ड्राफ्ट लेकर मेडिकल कॉलेज पहुंचा तो कॉलेज के अधिकारियों ने उसे कथित तौर पर 8.7 लाख रुपये का चेक देने के लिए मजबूर किया। उसने बताया कि उसे कहा गया, ‘कोई भी बाहर खड़ा नहीं रह सकता। यहां यही नियम है।’

सीईटी के नियमों के उलट है मेडिकल कॉलेजों का व्यवहार महाराष्ट्र सीईटी सेल के नियम साफ कहते हैं कि हॉस्टल की सुविधा लेना अनिवार्य नहीं, ऑप्शनल है। लेकिन जब गौरव ने लिखित रूप से फीस का ब्रेकअप मांगा, तो अधिकारियों ने देने से इनकार कर दिया और उसे किसी भी तरह का सबूत रिकॉर्ड करने पर रोक दी। दोपहर बाद स्थिति और भयावह हो गई। टीओआई की रिपोर्ट के मुताबिक छात्र ने बताया, 'शाम 4.30 बजे तक हमें ऑफिस में बैठाया रखा गया, फोन ले लिए गए और सीईटी सेल को एक ईमेल भेजने के लिए मजबूर किया गया। ईमेल में लिखा गया था कि व्यक्तिगत कारणों से दाखिला नहीं लेना चाहता।' इसके बाद ही हमें जाने दिया गया।'