Hindi Newsकरियर न्यूज़NEET UG: Why MBBS and BDS fees increased just before admissions High Court sought government reply
NEET : MBBS व BDS की फीस दाखिले से ऐन पहले क्यों बढ़ाई, नोटिफिकेशन में तो कुछ और थी, कोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब

NEET : MBBS व BDS की फीस दाखिले से ऐन पहले क्यों बढ़ाई, नोटिफिकेशन में तो कुछ और थी, कोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब

संक्षेप:

NEET UG : एमबीबीएस, बीडीएस फीस स्ट्रक्चर में अंतिम समय में संशोधन को लेकर ओडिशा हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है। एसडीटीई विभाग के आयुक्त-सह-सचिव और ओडिशा संयुक्त प्रवेश परीक्षा सेल के अध्यक्ष को नोटिस जारी किए गए हैं।

Dec 18, 2025 11:31 am ISTPankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
NEET UG MBBS Admission : ओडिशा हाईकोर्ट ने शैक्षणिक सत्र 2025–26 के लिए ओडिशा में एमबीबीएस और बीडीएस कोर्सेज की फीस में अंतिम समय में किए गए बदलाव को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि ऐन वक्त पर एमबीबीएस व बीडीएस कोर्सेज की फीस बढ़ाए जाने के सरकार के कदम से आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के होनहार छात्रों पर बुरा असर पड़ा है। मुख्य न्यायाधीश हरीश टंडन और न्यायमूर्ति एम एस रमण की खंडपीठ ने स्किल डेवलपमेंट एंड टेक्निकल एजुकेशन (एसडीटीई) विभाग के कमिश्नर कम सेक्रेटरी और ओडिशा संयुक्त प्रवेश परीक्षा (ओजेईई - OJEE) सेल के अध्यक्ष को नोटिस जारी किए हैं।

ओडिशा अभिभावक महासंघ की अपने अध्यक्ष बसुदेव भट्ट के अगुवाई में यह जनहित याचिका दायर की है। राज्य की ओर से अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ता देबाशीष त्रिपाठी पेश हुए, जबकि याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता बिभूति भूषण चौधरी और समीर मिश्रा ने पैरवी की। याचिका में 16 अगस्त 2025 की उन नोटिफिकेशन को रद्द करने की मांग की गई है जिनके जरिए राज्य सरकार ने कुछ प्रोफेशनल मेडिकल कॉलेजों के फीस स्ट्रक्चर में बदलाव किया था। याचिका में यह भी मांग की गई है कि दाखिला प्रक्रिया उन्हीं गाइडलाइंस और फीस स्ट्रक्चर के मुताबिक की जाए जो ओजेईई ने 31 जुलाई 2025 को जारी ऑरिजनल नोटिफिकेशन में दी थी। उन्होंने कहा कि मूल नोटिफिकेशन के बाद दाखिले से ऐन पहले फीस बढ़ा देना गलत है।

याचिका में दिया गया एनएमसी गाइडलाइंस का भी तर्क

टीओआई की रिपोर्ट के मुताबिक याचिका में यह भी तर्क दिया गया है कि नेशनल मेडिकल कमिशन (एनएमसी) ने 11 जुलाई 2025 को एक अधिसूचना जारी की थी जिसमें मेडिकल कॉलेजों के लिए सीट मैट्रिक्स की डिटेल्स देते समय स्वीकृत फीस स्ट्रक्चर का खुलासा करना अनिवार्य किया गया था। एनएमसी ने इस नोटिस में चेतावनी भी दी थी कि किसी भी छिपे हुए या अस्वीकृत फीस को अवैध माना जाएगा।

ये भी पढ़ें:देश मे MBBS सीटें 1.29 लाख के पार हुईं, NMC का लेटेस्ट सीट मैट्रिक्स

पहली बताई गई फीस पर भरोसा कर फॉर्म भरा था

याचिका में कहा गया है कि छात्रों ने 4 मई 2025 को नीट यूजी 2025 परीक्षा दी थी और बाद में 31 जुलाई को जारी ओजेईई काउंसलिंग दिशानिर्देशों पर भरोसा किया जिनमें फीस स्ट्रक्चर साफ साफ बताया गया था। इन्हीं दिशानिर्देशों के आधार पर छात्रों ने ऑप्शन भरने, सीट लॉक करने और एजुकेशन लोन सहित पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग की थी।

लेकिन बाद में फीस बढ़ा दी गई

काउंसलिंग शुरू होने से ठीक पहले एडीटीई विभाग ने 16 अगस्त को कुछ प्रोफेशनल कॉलेजों के फीस स्ट्रक्चर में बदलाव करते हुए अधिसूचना जारी कर दी। उसी दिन ओजेईई अध्यक्ष ने काउंसलिंग दिशानिर्देशों में दूसरा संशोधन जारी किया, जिसके बाद 18 अगस्त को काउंसलिंग शेड्यूल जारी किया गया।

फीस 3 से 5 लाख तक बढ़ी

याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि इस कदम से प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में बिना पूर्व सूचना, पारदर्शिता या हितधारकों से सलाह मशविरा किए करीब 78 फीसदी तक मनमानी फीस वृद्धि हुई। फीस को 5.5 लाख से 6.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 8.5 लाख से 11.5 लाख रुपये की रेंज में कर दिया गया है। यह भी तर्क दिया गया है कि यह कार्रवाई वैधानिक प्रावधानों, सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों और ओडिशा व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थान (प्रवेश विनियमन एवं शुल्क निर्धारण) अधिनियम, 2007 का उल्लंघन करती है।

मामले की अगली सुनवाई 20 जनवरी को होगी, जब प्रतिवादियों के जवाब भी दाखिल किए जाएंगे।

