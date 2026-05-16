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BHU तक पहुंची NEET जांच की आंच, BAMS कर रही आरोपी की बेटी पर शक, 12वीं व नीट में कितने थे अंक

Pankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान
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जिस दिनेश बिवाल को राजस्थान के जयपुर से नीट यूजी पेपर लीक के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया, उसकी एक बेटी बीएचयू के आयुर्वेद संकाय में बीएएमएस कोर्स कर रही है। अब संस्थान ने छात्रा के बारे में पूरी रिपोर्ट तैयार की गई। उसके जमा किए हुए कागजात मंगाए गए।

BHU तक पहुंची NEET जांच की आंच, BAMS कर रही आरोपी की बेटी पर शक, 12वीं व नीट में कितने थे अंक

नीट यूजी में जो आग इस साल लगी है, उसकी चिंगारी पिछले एक साल से बीएचयू के चिकित्सा विज्ञान संस्थान में भी सुलग रही थी। पर्चा लीक करने के आरोप में जिस दिनेश बिवाल को राजस्थान के जयपुर से गिरफ्तार किया गया, उसकी एक बेटी यहां आयुर्वेद संकाय में बीएएमएस (बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन ऐंड सर्जरी) कोर्स कर रही है। पिछले सत्र में ही उसका प्रवेश हुआ था।

यह जानकारी जब शुक्रवार को आईएमएस तक पहुंची तो चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया। आनन-फानन में संस्थान के अधिकारियों की बैठक बुलाई गई और छात्रा के बारे में पूरी रिपोर्ट तैयार की गई। उसके जमा किए हुए कागजात मंगाए गए। पूरी कवायद के बाद अधिकारियों ने छात्रा की सभी फाइलें अलग से रख दी हैं, ताकि सीबीआई यहां पूछताछ करने पहुंचे तो उसे मुहैया कराया जा सके। सीबीआई ने नीट पेपर लीक मामले में जयपुर से दिनेश बिवाल, उसके भाई मांगीलाल और भतीजे विकास को पकड़ा है। इन तीनों से पूछताछ में यह खुलासा हुआ कि विकास ने पिछले साल नीट के पेपर 25 लाख रुपये भुगतान करके खरीदे थे। इस परिवार के पांच लड़के-लड़कियां विभिन्न मेडिकल संस्थानों में पढ़ रहे हैं।

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12वीं में 70 फीसदी ही अंक मिले थे

दिनेश बिवाल की बेटी ने कक्षा 10 में 86 और कक्षा 12 में 70 प्रतिशत अंक प्राप्त किए थे। नीट 2024 में 720 में सिर्फ 355 अंक मिले। उसने सीकर में कोचिंग की थी। कोचिंग की परीक्षा में उसका औसत 320 से 342 के बीच रहा। नीट 2025 में 94.07 परसेंटाइल आया था। बीएचयू की छात्रा के परिवार के चार सदस्य महाराष्ट्र और राजस्थान के मेडिकल कॉलेजों में पढ़ रहे हैं। इनमें मांगीलाल की बेटी दौसा, बीवल भाई घनश्याम की बेटी मुंबई, घनश्याम की दूसरी बेटी जयपुर और विकास सवाई माधोपुर मेडिकल कॉलेज में अध्ययनरत है।

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सोशल मीडिया पर खुशी

पेपर लीक के आरोपी दिनेश बिवाल ने 6 नवंबर, 2025 को फेसबुक पर एक पोस्ट में लिखा, ‘यह मेरे परिवार के लिए बहुत गर्व की बात है कि हमारे पांच बच्चों का चयन सरकारी मेडिकल कॉलेजों में हुआ है।’

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बोले छात्र, आम लोगों में गिर रही नीट की साख

वाराणसी। दिशा छात्र संगठन ने शुक्रवार को नीट-2026 पेपर लीक होने पर विरोध जताया। छात्रों का कहना है कि इसके पहले 2015, 2021 और 2024 में भी पेपर लीक हो चुके हैं। संगठन के मुकुल ने कहा कि बार-बार पेपर लीक होने से आम लोगों और छात्रों के बीच इस परीक्षा की साख गिरती है। ज्ञान ने कहा कि परीक्षा में धांधली, पेपर लीक और रद्द होने पर छात्र सड़कों पर उतरते हैं तो सरकार उनपर लाठीचार्ज करती है।

Pankaj Vijay

लेखक के बारे में

Pankaj Vijay

पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार

शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।


15 से अधिक सालों का अनुभव

पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।


विजन

तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।


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