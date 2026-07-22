अगर NEET में मेरे 167 अंक तो इसकी OMR दिखाए NTA, 609 मार्क्स वाली क्यों भेजी, जंतर मंतर धरने में पहुंचीं आर्या सिंह
कानपुर की नीट यूजी छात्रा आर्या सिंह भी जंतर मंतर धरने में शामिल हो गई। उन्होंने मांग रखी है कि यदि उसके 167 अंक हैं, तो एनटीए उसे वह 167 अंकों वाली ओएमआर शीट दिखाए ताकि वह खुद उसकी जांच कर सके।
NEET UG Exam : नीट पेपर लीक और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे धरना प्रदर्शन में मंगलवार को कानपुर की नीट यूजी छात्रा आर्या सिंह भी शामिल हो गईं। वह अपने पिता पूर्व सैनिक राकेश सिंह के साथ यहां पहुंचीं। उन्होंने कहा कि अपनी ओएमआर शीट की गड़बड़ी और रिजल्ट को लेकर एनटीए के जवाब से वह अंसतुष्ट हैं। वे एनटीए कार्यालय के बाहर भी धरना देंगे। आर्या सिंह और उनके पिता ने यहां बार फिर एनटीए पर ओएमआर शीट में हेरफेर करने और अंकों में भारी विसंगति का गंभीर आरोप लगाया। गौरतलब है कि एनटीए आर्या सिंह के पास जो ओएमआर शीट है, उसे फर्जी बता चुका है।
जंतर मंतर पर धरने पर शामिल होकर छात्रा ने फिर दावा किया नीट ओएमआर शीट पर उत्तरों का मिलान करने पर उनके 609 अंक बन रहे थे, लेकिन आधिकारिक परिणाम में इसे घटाकर पहले 540 और फिर सिर्फ 167 कर दिया गया। जिसके अनुसार उनकी ऑल इंडिया रैंक 12,52,036 और कैटेगरी रैंक 3,67,585 है। पीड़ित परिवार ने तकनीकी त्रुटियों और समय के गलत डिटेल्स के साथ सबूत प्रस्तुत किए हैं, जिन्हें एनटीए ने फर्जी करार दिया है। शिक्षा मंत्रालय से कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया न मिलने के कारण अब यह परिवार न्याय के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाने की योजना बना रहा है।
नीट (NEET) छात्रा आर्या सिंह ने अपनी ओएमआर (OMR) शीट और परीक्षा परिणामों में कई गंभीर विसंगतियों का दावा किया -
सीरियल नंबर में गड़बड़ी: आर्या ने बताया कि उनकी ओएमआर शीट के सीरियल नंबर में त्रुटियां थीं। उदाहरण के लिए, अंक '77', '85' और '170' दो-दो बार छपे हुए थे। इसके अलावा, क्रम में कुछ अंक गायब भी थे, जैसे 76 के बाद सीधे 78 आ गया था (यानी 77 गायब था) और 176 नंबर भी गायब था।
OMR शीट में 609 नंबर, पहले चैलेंज के बाद NTA ने सही किया था सीक्वेंस
छात्रा आर्या सिंह ने बताया कि,13 तारीख की रात को जब NTA की ऑफिशियल वेबसाइट पर उनकी OMR शीट आई, तो उसमें प्रश्न नंबरों का सीक्वेंस (क्रम) गलत था। हालांकि, जब उन्होंने अपने प्रश्नों का मिलान किया तो उनके 609 नंबर बन रहे थे। इसके बाद आर्या ने तुरंत NTA के चैलेंज पोर्टल पर इस सीक्वेंस की शिकायत की। शिकायत के जवाब में NTA ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर अपडेटेड OMR शीट भेजी, जिसमें क्वेश्चन नंबर का सीक्वेंस तो सही कर दिया गया, लेकिन स्कोर 609 ही रहा।
ओएमआर शीट का बदल जाना
आर्या का दावा है कि वेबसाइट पर बाद में जो दूसरी ओएमआर शीट जारी की गई, उसके नंबर बदल दिए गए थे। यह नंबर 3824 से बदलकर 88383 हो गया था।
हस्ताक्षर के समय में बदलाव
पहली ओएमआर शीट पर कक्ष निरीक्षक के हस्ताक्षर का समय दोपहर 1:30 बजे था, जो दूसरी ओएमआर शीट पर बदलकर दोपहर 2:00 बजे हो गया।
मार्क्स में भारी अंतर
आर्या के अनुसार एनटीए की आंसर की से ओएमआर का मिलान करने पर उनके 609 अंक बन रहे थे। लेकिन 16 जुलाई को जारी हुए उनके रिजल्ट में पहले 540 अंक दिखाए गए। इसके बाद जब उन्होंने 17 जुलाई की रात भोर में फिर से अपना रिजल्ट चेक किया, तो उनके अंक अचानक घटकर मात्र 167 रह गए।
167 अंकों वाली ओएमआर शीट दिखाए एनटीए
छात्रा ने यह मांग रखी है कि यदि उसके 167 अंक हैं, तो एनटीए उसे वह 167 अंकों वाली ओएमआर शीट दिखाए ताकि वह खुद उसकी जांच कर सके। परिवार ने यह भी चेतावनी दी है कि यदि उन्हें न्याय नहीं मिलता है, तो वे कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे।
इस तकनीकी विसंगति से परेशान होकर छात्रा ने साक्ष्यों के साथ शिक्षा मंत्री और NTA को मेल भेजकर जांच की मांग की है।
क्या एनटीए ने नहीं भेजी थी 609 अंक वाली ओएमआर शीट
राकेश सिंह ने बताया कि एनटीए का कहना है कि जो ओएमआर हमारे पास मेल पर आई है वह एनटीए ने नहीं भेजी है। उसे एनटीए फर्जी बता रहा है। हमारी बेटी ने औपचारिक रूप से 200 रुपये फीस जमा कर अधिकृत तौर पर शिकायत की थी। अधिकृत जवाब भी मिला। अब एनटीए कैसे कह सकता है कि उसने जवाब नहीं दिया। ओएमआर उसने नहीं भेजी।
जो नीट रद्द हुई उसमें कितने अंक आ रहे थे
आर्या सिंह के अनुसार री-एग्जाम (Re-NEET) से पहले जो पहली नीट परीक्षा हुई थी (जिसका पेपर लीक हो गया था), उसमें उनके लगभग 619 या 620 अंक आ रहे थे। उन्होंने बताया कि उस पहली परीक्षा की ओएमआर (OMR) शीट जारी नहीं हुई थी, लेकिन ऊपर-ऊपर से अपने उत्तरों का अनुमान लगाने पर उनका स्कोर 619 या 620 के करीब बन रहा था।
10वीं और 12वीं में कितने आए आर्या के मार्क्स
आर्या सिंह के 10वीं कक्षा में 76% अंक थे और 12वीं कक्षा में उनके 80% अंक आए थे। उन्होंने अपनी यह पढ़ाई सीबीएसई (CBSE) बोर्ड से पूरी की है
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
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