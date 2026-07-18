हिंदी मीडियम छात्र की NEET में 11वीं रैंक, किसान के बेटे को उम्र कम होने के कारण लेना पड़ा था 1 साल का ड्रॉप
NEET UG Topper : किसान परिवार से आने वाले अभिलाष ने हिंदी मीडियम से परीक्षा देकर नीट में 11वीं रैंक हासिल की है। खास बात यह रही कि 3 मई को हुई पहली परीक्षा और री-नीट, दोनों में उनके अंक समान रहे।
NEET UG Topper : नीट यूजी 2026 में हिंदी माध्यम से परीक्षा देने वाले अभिलाष ने नीट यूजी 2026 में ऑल इंडिया रैंक (एआईआर) 11 हासिल कर देशभर में शानदार मिसाल कायम की है। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के पल्लू कस्बे के रहने वाले अभिलाष के पिता किसान हैं। सीमित संसाधनों के बावजूद उन्होंने सीकर में रहकर कोचिंग की और बेतरीन सफलता प्राप्त की। अभिलाष ने 720 में से 705 नंबर हासिल किए हैं। अभिलाष ने बताया कि उनकी बीते वर्ष 12वीं के साथ नीट परीक्षा देने की योजना थी, लेकिन उम्र कम होने के कारण एग्जाम नहीं दे पाए थे। ऐसे में एक साल का ड्रॉप लेकर इस वर्ष पहली बार नीट दिया और कामयाबी हासिल की।
परीक्षा रद्द होने से लगा था झटका
3 मई को हुई नीट परीक्षा रद्द होने से अभिलाष को गहरी निराशा हुई थी लेकिन उन्होंने हताशा को खुद पर हावी नहीं होने दिया। कॉन्फिडेंस बनाए रखा। 3 मई वाली नीट परीक्षा में उनके 705 नंबर ही बन रहे थे और इस बार भी अभिलाष ने उतना ही स्कोर किया है।
11वीं से शुरू की थी नीट की तैयारी
अभिलाष ने बताया कि 11वीं क्लास से सीकर में रहकर पढ़ाई शुरू कर दी थी। पिता खेती करते हैं और घर में कोई कैरियर के लिए गाइड करने वाला नहीं था। टीचर ताऊ ने डॉक्टर बनने के लिए प्रेरित किया। ताऊजी ने उन्हें सीकर जाकर कोचिंग करने की सलाह दी।
कैसे की तैयारी
अभिलाष का कहना है कि रेगुलर स्टडी और रेगुलर डाउट क्लियर होने से कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। अभिलाष ने कहा कि उन्होंने कभी भी क्लासरूम की पढ़ाई को हल्के में नहीं लिया। कोचिंग में पढ़ाए गए प्रत्येक टॉपिक का उसी दिन घर जाकर रिवाइज करते थे। रोजाना 5 से 6 घंटे सेल्फ स्टडी उनके रुटीन का हिस्सा थी। उन्हें रात के समय पढ़ाई करना अधिक पसंद था, क्योंकि उस समय शांति रहती है और ध्यान पूरी तरह पढ़ाई पर केंद्रित रहता है। वे अक्सर रात 1 बजे तक पढ़ाई करते थे और नियमित रूप से क्लास नोट्स दोहराते थे।
सोशल मीडिया से रखी दूरी
अभिलाष ने बताया कि तैयारी के दौरान उन्होंने मोबाइल और सोशल मीडिया से दूरी बनाए रखी। उनका कहना है कि सोशल मीडिया पढ़ाई में सबसे बड़ा ध्यान भटकाने का काम करता है। उन्होंने कहा कि यदि कोई छात्र ऑनलाइन पढ़ाई के लिए मोबाइल का अनुशासित तरीके से उपयोग करता है तो वह मददगार भी साबित हो सकता है।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।
15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
विजन
तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
तमाम तरह की सरकारी भर्तियां, परीक्षाएं व उनके परिणाम
स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, कोर्स, एडमिशन से जुड़े विषय
बोर्ड रिजल्ट लाइव कवरेज और शिक्षा एवं रोजगार जगत संबंधी ब्रेकिंग
स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
यूपीएससी, जेईई मेन व नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं के टॉपरों के इंटरव्यू
छात्रों के ज्ञान के लिए रिसर्च बेस्ड और एक्सप्लेनर स्टोरी