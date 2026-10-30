नीट टॉपर लड़की ने ठुकराई AIIMS दिल्ली की मलाईदार MBBS सीट, 10वीं में थे 99 फीसदी अंक
अहमदाबाद की रहने वाली वाली हिया ने नीट यूजी 2026 में 43वीं रैंक पाने के बावजूद एम्स दिल्ली की एमबीबीएस सीट को ठुकरा दिया। वह गुजरात में नीट यूजी गर्ल्स टॉपर रहीं। उन्होंने बीजे मेडिकल कॉलेज में दाखिला लिया।
देश के नंबर 1 मेडिकल कॉलेज दिल्ली एम्स से एमबीबीएस करना किस नीट अभ्यर्थी का सपना नहीं होता। देश की 1.38 लाख एमबीबीएस सीटों पर दाखिले के लिए हर साल 21 से 22 लाख विद्यार्थी नीट यूजी की परीक्षा देते हैं। इस चुनौतीपूर्ण परीक्षा में टॉप रैंकर्स की पहली पसंद एम्स दिल्ली की एमबीबीएस सीट ही रहती है। लेकिन कुछेक मिसालें ऐसी भी हैं जिन्होंने इस ट्रेंड को फोलो करना मुनासिब नहीं समझा। गुजरात की हिया जैस्मिन वसावड़ा इन्हीं में से एक है। अहमदाबाद की रहने वाली वाली हिया ने नीट यूजी 2026 में 43वीं रैंक पाने के बावजूद एम्स दिल्ली की एमबीबीएस सीट को ठुकरा दिया। उनके 720 में से 697 अंक (99.9978499 पर्सेंटाइल) रहे। वह गुजरात में नीट यूजी गर्ल्स टॉपर (NEET UG Gujarat state girls topper ) रहीं। पूरे राज्य में वह चौथे स्थान पर थीं। जब नीट यूजी गुजरात स्टेट रैंक लिस्ट जारी हुई तो उनका नाम टॉप पर था। इस धाकड़ प्रदर्शन के बाद भी उन्होंने एम्स दिल्ली या अन्य अन्य सेंट्रल मेडिकल कॉलेजों को छोड़ते हुए अहमदाबाद स्थित बीजे मेडिकल कॉलेज में दाखिला लिया।
क्यों छोड़ी दिल्ली एम्स की एमबीबीएस सीट
हिया इसका कारण बताते हुए कहती हैं कि वह अपने घर के पास अहमदाबाद में ही रहकर डॉक्टरी की पढ़ाई करना चाहती हैं। उन्होंने कहा कि उनके पास एम्स दिल्ली जाने का ऑप्शन था, लेकिन वे अहमदाबाद में अपने घर पर रहकर ही पढ़ाई करना चाहती हैं ताकि एमबीबीएस की मुश्किल पढ़ाई के दौरान बार-बार ट्रैवल करने की परेशानी न हो। अहमदाबाद में ही उनका पूरा परिवार रहता है।
बचपन से ही पढ़ाई में होनहार
हिया बचपन से ही पढ़ाई में होनहार रही। उन्होंने 10वीं में 99 फीसदी अंक हासिल किए। वे पूरे अहमदाबाद में दूसरे स्थान पर रही थीं। वह दूसरी क्लास से ही ओलंपियाड (IMO, IOW, NSO गणित, विज्ञान, अंग्रेजी) देती आ रही थी जिससे उन्हें OMR शीट भरने और तेजी से MCQ हल करने का अभ्यास हो गया था।
पिता डॉक्टर, परिवार से पढ़ाई में मिला पूरा सपोर्ट
हिया के पिता एक डॉक्टर हैं जिसने उन्हें पढ़ाई में बेसिक क्लियर करने में मदद मिली। बचपन से ही उन्होंने पिता के नक्शे कदम पर चलने की ठान ली थी। घर के माहौल ने उन्हें करियर की दिशा तय करने में पूरा सहयोग दिया। वह अपने माता-पिता की इकलौती संतान हैं। बायोलॉजी टीचर होने के नाते उनकी नानी ने NCERT बायोलॉजी तैयार कराने में सबसे ज्यादा मदद की। माता-पिता ने घर में बहुत ही पॉजिटिव माहौल दिया और कभी पढ़ाई का दबाव नहीं बनने दिया। जब भी तनाव होता था, वे अपनी मम्मी से बात कर लेती थीं। उनके माता-पिता ने उन्हें हमेशा सिखाया कि मूड खराब करके या बिना वजह तनाव लेकर पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, इसलिए उन्होंने बहुत ही रिलैक्स और खुशमिजाज रहकर तैयारी की।
9वीं क्लास से ही शुरू कर दी थी कोचिंग
हिया ने 9वीं क्लास से ही अहमदाबाद के एलन कोचिंग संस्थान से नीट की तैयारी शुरू कर दी थी। 11वीं और 12वीं के दौरान कोचिंग के अलावा वे रोजाना 5 से 6 घंटे सेल्फ-स्टडी करती थीं। आखिरी 6 महीनों में उन्होंने इसे बढ़ाकर 12 से 14 घंटे कर दिया था।
कैसा था रुटीन
सुबह 8:25 बजे ब्रेकफास्ट करतीं। वह 11वीं में 8 घंटे, 12वीं में 7.5 घंटे और आखिरी समय में 6.5 से 7 घंटे सोती थीं। पढ़ाई के दौरान नींद आने पर वे 10-15 मिनट की एक झपकी ले लेती थीं। इससे वह रिफ्रेश महसूस करती थीं। 11वीं की शुरुआत में NCERT देर से शुरू करना उनकी एक गलती थी, जिसे उन्होंने बाद में सुधारा। वे तनाव दूर करने के लिए एरोबिक्स करती थीं, अपनी मम्मी के साथ डांस करती थीं, पेंटिंग/ड्राइंग करती थीं और मर्डर मिस्ट्री और फैंटेसी नॉवेल्स पढ़ती थीं।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।
15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
विजन
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विशेषज्ञता
तमाम तरह की सरकारी भर्तियां, परीक्षाएं व उनके परिणाम
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स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
यूपीएससी, जेईई मेन व नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं के टॉपरों के इंटरव्यू
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