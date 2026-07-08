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NEET UG : झटका, कम हो जाएंगी 650 सरकारी MBBS सीटें, नीट कटऑफ रैंक पर क्या होगा असर

By Pankaj Vijay
लाइव हिन्दुस्तान
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NEET UG : तमिलनाडु नीट यूजी काउंसलिंग 2026 में लगभग 650 एमीबीबीएस सीटें राज्य काउंसलिंग प्रक्रिया से बाहर हो सकती हैं। इससे दाखिला प्रक्रिया और भी कंपीटिटिव हो सकती है। 

NEET UG : झटका, कम हो जाएंगी 650 सरकारी MBBS सीटें, नीट कटऑफ रैंक पर क्या होगा असर

तमिलनाडु नीट यूजी काउंसलिंग 2026 में लगभग 650 एमीबीबीएस सीटें राज्य काउंसलिंग प्रक्रिया से बाहर हो सकती हैं। इससे दाखिला प्रक्रिया और भी कंपीटिटिव हो सकती है। हालांकि MBBS सीटों की कुल संख्या में कमी आने की उम्मीद नहीं है, लेकिन तमिलनाडु राज्य काउंसलिंग प्रक्रिया के माध्यम से कम सीटें पर दाखिला होगा। इससे सरकारी मेडिकल कॉलेजों में दाखिला पाने के लिए कांटे की टक्कर होगी। इसका असर तमिलनाडु MBBS काउंसलिंग, प्रवेश कट-ऑफ और फीस पर भी पड़ सकता है। सीटों की अंतिम डिटेल्स आधिकारिक तमिलनाडु MBBS सीट मैट्रिक्स 2026 जारी होने के बाद ही स्पष्ट होगी।

तमिलनाडु राज्य काउंसलिंग में 650 MBBS सीटें क्यों कम हो सकती हैं

नीट उम्मीदवारों के बीच सबसे बड़े सवालों में से एक यह है कि तमिलनाडु की राज्य काउंसलिंग प्रक्रिया में लगभग 650 MBBS सीटें कम क्यों हो सकती हैं। इन सीटों को स्थायी रूप से हटाया नहीं जा रहा है। टीओआई की खबर के अनुसार कुछ सरकारी मेडिकल कॉलेजों को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया है, जिसके कारण उनकी MBBS सीटें अब तमिलनाडु राज्य काउंसलिंग प्रक्रिया के माध्यम से उपलब्ध नहीं हो सकेंगी। तमिलनाडु राज्य काउंसलिंग प्रक्रिया के माध्यम से उपलब्ध सीटों की अंतिम संख्या आधिकारिक तमिलनाडु MBBS सीट मैट्रिक्स 2026 जारी होने के बाद ही स्पष्ट होगी।

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अब राज्य की सरकारी एमबीबीएस सीट पाने के लिए ज्यादा अच्छी नीट रैंक चाहिए होगी

यदि लगभग 650 MBBS सीटें तमिलनाडु राज्य काउंसलिंग प्रक्रिया से बाहर हो जाती हैं, तो शेष सरकारी सीटों के लिए प्रतिस्पर्धा बढ़ने की उम्मीद है। कई छात्रों के लिए सरकारी मेडिकल कॉलेज पहली पसंद होते हैं क्योंकि वे निजी कॉलेजों की तुलना में बहुत कम फीस पर गुणवत्तापूर्ण मेडिकल एजुकेशन देते हैं। तमिलनाडु राज्य काउंसलिंग प्रक्रिया के माध्यम से कम सीटें उपलब्ध होने के कारण उम्मीदवारों को अपने पसंदीदा सरकारी मेडिकल कॉलेज में प्रवेश पाने के लिए बेहतर NEET रैंक की आवश्यकता हो सकती है।

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छात्रों पर बढ़ेगा आर्थिक बोझ

- डीम्ड यूनिवर्सिटी बनने के बाद इन कॉलेजों में MBBS दाखिले मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) के जरिए राष्ट्रीय स्तर पर होंगे। यानी तमिलनाडु के छात्रों को अब पूरे देश के अभ्यर्थियों से प्रतिस्पर्धा करनी होगी।

- सबसे बड़ा असर फीस पर पड़ेगा। वर्तमान में: सरकारी कोटे की सीटों पर निजी मेडिकल कॉलेजों में वार्षिक फीस 4.35 लाख रुपये से 5.40 लाख रुपये है।

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- मैनेजमेंट कोटे की सीटों पर फीस 15 लाख रुपये से 16.20 लाख रुपये प्रति वर्ष है।

- सरकारी मेडिकल कॉलेजों के छात्रों की फीस राज्य सरकार वहन करती है।

लेकिन डीम्ड यूनिवर्सिटी में केंद्र सरकार ने फीस की कोई अधिकतम सीमा तय नहीं की है, इसलिए यहां MBBS की सालाना फीस 20 लाख से 35 लाख रुपये तक हो सकती है।

Pankaj Vijay

लेखक के बारे में

Pankaj Vijay

पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार

शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।


15 से अधिक सालों का अनुभव

पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।


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भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।


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