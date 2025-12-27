Hindustan Hindi News
NEET कटऑफ कम करके दिया BDS में दाखिला, 11 कॉलेजों पर 10-10 करोड़ का जुर्माना, डॉक्टरों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत

NEET UG BDS Admission : सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान के 11 प्राइवेट डेंटल कॉलेजों पर बीडीएस दाखिले में गड़बड़ी को लेकर 10-10 करोड़ का जुर्माना ठोका है। इन्होंने बिना परमिशन मिनिमम नीट कटऑफ घटाकर बीडीएस में दाखिला दे दिया था।

Dec 27, 2025 03:07 pm ISTPankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
NEET UG BDS Admission : सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान के 11 प्राइवेट डेंटल कॉलेजों पर बीडीएस दाखिले में गड़बड़ी को लेकर 10-10 करोड़ का जुर्माना ठोका है। कोर्ट ने कहा कि उनके जानबूझकर किए गए उल्लंघन और गैर-कानूनी कार्यों के लिए सख्त दंडात्मक कार्रवाई जरूरी है। जस्टिस विजय बिश्नोई और जे.के. माहेश्वरी की बेंच ने डेंटल कॉलेजों और राज्य सरकार दोनों को खरी खरी सुनाते हुए कहा कि ऐसे कामों से मेडिकल शिक्षा के स्टैंडर्ड के साथ समझौता हुआ है। इसके अलावा कोर्ट ने राजस्थान सरकार को 2016-17 एकेडमिक ईयर में बीडीएस एडमिशन में सही कानूनी प्रक्रियाओं का पालन न करने के लिए राजस्थान राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण (RSLSA) के पास 10 लाख रुपये जमा करने का निर्देश दिया।

सुप्रीम कोर्ट ने जिस मामले पर यह फैसला सुनाया वह अकादमिक वर्ष 2016–17 का है। राजस्थान के कई प्राइवेट डेंटल कॉलेजों में 2016–17 शैक्षणिक सत्र के दौरान अवैध रूप से मिनिमम नीट यूजी क्वालिफाइंग मार्क्स से भी कम अंको पर दाखिले दे दिए गए थे। नियमों के खिलाफ जाकर राज्य स्तर पर योग्यता मानदंडों में ढील दी गई थी। इस मामले ने न केवल छात्रों द्वारा प्राप्त डिग्रियों की वैधता पर सवाल खड़े किए, बल्कि दाखिले कराने वाले संस्थानों की जवाबदेही पर भी चिंता जताई गई।

फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने प्रभावित छात्रों की बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी (BDS) डिग्रियों को नियमित (रेग्युलराइज) कर दिया है। साथ ही अदालत ने माना कि निजी डेंटल कॉलेजों और राजस्थान सरकार ने दाखिला नियमों का उल्लंघन किया था। कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी विशेष शक्तियों का उपयोग करते हुए उन छात्रों की रक्षा की, जो पहले ही अपना कोर्स पूरा कर चुके हैं, जबकि दोषी संस्थाओं पर जुर्माना भी लगाया गया। अदालत ने कहा कि कॉलेजों ने 2007 के नियमों का स्पष्ट उल्लंघन करते हुए नीट पर्सेंटाइल घटाकर छात्रों को दाखिला दिया।

अवैध ढंग से न्यूनतम कटऑफ कम की गई

पीठ ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व फैसलों का हवाला देते हुए दोहराया कि सरकारी और प्राइवेट दोनों प्रकार के कॉलेजों में MBBS और BDS कोर्सेज में दाखिला केवल नीट मेरिट के आधार पर ही हो सकता है। अदालत ने यह भी साफ किया कि केवल केंद्र सरकार, वह भी डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया से परामर्श के बाद ही मिनिमम कटऑफ पर्सेंटाइल घटाने का अधिकार रखती है। कोई भी राज्य सरकार अपने स्तर पर ऐसा निर्णय नहीं ले सकती।

अनुच्छेद 142 के तहत डिग्रियां नियमित

न्यायमूर्ति जे के महेश्वरी और विजय बिश्नोई की पीठ ने फैसला सुनाया कि प्रभावित छात्रों के बीडीएस दाखिले नियमित माने जाएंगे, भले ही ये दाखिले बिना कानूनी अधिकार के नीट कट-ऑफ पर्सेंटाइल घटाकर किए गए हों। अदालत ने कहा कि वह इस मामले के विशेष तथ्यों को देखते हुए न्याय करने के लिए अनुच्छेद 142 का सहारा ले रही है। पीठ ने यह भी कहा कि छात्र पहले ही बीडीएस की पढ़ाई पूरी कर डिग्री हासिल कर चुके हैं और इस स्तर पर उनकी डिग्री रद्द करना उन्हें गंभीर नुकसान पहुंचाएगा। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह आदेश छात्रों द्वारा लगाए गए समय, मेहनत और संसाधनों को बचाने के लिए है और इसे भविष्य के दाखिलों के लिए मिसाल नहीं माना जाना चाहिए।

लाभान्वित छात्रों के लिए फ्री सेवा अनिवार्य

राहत के तहत सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि जिन छात्रों को इस नियमितीकरण का लाभ मिलेगा, उन्हें राजस्थान हाईकोर्ट में एक शपथ-पत्र (अंडरटेकिंग) देना होगा। इसके अनुसार, छात्रों को प्राकृतिक आपदाओं, मानव-निर्मित आपदाओं या स्वास्थ्य आपात स्थितियों के दौरान राजस्थान में फ्री (प्रो-बोनो) सेवाएं देनी होंगी।

मुख्य शर्तें इस प्रकार हैं:

- कुल सेवा अवधि छात्र के पूरे जीवन में दो वर्ष से अधिक नहीं होगी

- सेवा केवल तभी देनी होगी जब सक्षम प्राधिकारी बुलाएंगे

- शपथ-पत्र आठ सप्ताह के भीतर राजस्थान हाईकोर्ट, जोधपुर के रजिस्ट्रार (न्यायिक) के समक्ष जमा करना होगा

- कोर्ट ने स्पष्ट किया कि निर्धारित समय में शपथ-पत्र जमा न करने की स्थिति में मामला आगे निर्देशों के लिए सुप्रीम कोर्ट को भेजा जाएगा।

- निजी कॉलेजों और राज्य सरकार पर भारी जुर्माना

दंडात्मक कार्रवाई के तहत:

- प्रत्येक दोषी निजी डेंटल कॉलेज को 10 करोड़ रुपये जमा करने का निर्देश

- राजस्थान सरकार को 10 लाख रुपये जमा करने का आदेश

- यह राशि निर्णय के आठ सप्ताह के भीतर राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण में जमा कराई जाएगी।

- सामाजिक कल्याण में होगा जुर्माने की राशि का उपयोग

सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि जमा की गई राशि को ऑटो-रिन्यूअल वाली अल्पकालिक फिक्स्ड डिपॉजिट में रखा जाए। इससे मिलने वाले ब्याज का उपयोग राजस्थान सरकार द्वारा संचालित वन स्टॉप सेंटर, नारी निकेतन, वृद्धाश्रम और बाल देखभाल संस्थानों के रखरखाव और सुधार में किया जाएगा। इन निधियों के उपयोग की निगरानी राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की एक समिति करेगी।

Pankaj Vijay

लेखक के बारे में

Pankaj Vijay
पंकज विजय लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी न्यूज एडिटर हैं। यहां वह करियर, एजुकेशन, जॉब्स से जुड़ी खबरें देखते हैं। पंकज को पत्रकारिता में डेढ़ दशक से ज्यादा का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़ने से पहले उन्होंने एनडीटीवी डिजिटल, आजतक डिजिटल, अमर उजाला समाचार पत्र में काम किया। करियर-एजुकेशन-जॉब्स के अलावा वह विभिन्न संस्थानों में देश-विदेश, राजनीति, रिसर्च व धर्म से जुड़ी बीट पर भी काम कर चुके हैं। भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा व डीयू से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। और पढ़ें
