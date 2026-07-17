NEET UG State Wise Topper List : नीट यूजी 2026 में किस राज्य से किसने किया टॉप, देखें पूरी लिस्ट
NEET UG State Wise Topper List 2026 : नीट यूजी 2026 में 720 में से 705 से अधिक अंक प्राप्त करने वाले शीर्ष 17 अभ्यर्थी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, तमिलनाडु और तेलंगाना राज्यों से हैं।
NEET UG State Wise Topper List : नीट यूजी 2026 में पंजाब के आर्यन गुप्ता और हरियाणा के पांशुल बंसल ने टॉप किया है। दोनों के 720 में से 715 अंक रहे। इस बार कुल 11.21 लाख अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए। क्वालिफाई करने वालों में 58 फीसदी से अधिक महिलाएं हैं। नीट में 19 अभ्यर्थियों ने 700 अंक और 138 अभ्यर्थियों ने 690 अंक प्राप्त किए। इसके अलावा कुल 1,492 अभ्यर्थियों ने 650 या उससे अधिक अंक अर्जित किए, जबकि 10,160 अभ्यर्थियों ने 600 या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं। एमबीबीएस पाठ्यक्रम के लिए कुल 1.37 लाख सीट उपलब्ध हैं। इस वर्ष भी उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक 1.70 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी नीट-यूजी परीक्षा में सफल हुए, जबकि लक्षद्वीप के 43 अभ्यर्थियों ने परीक्षा में सफलता हासिल की। परीक्षा में 720 में से 705 से अधिक अंक प्राप्त करने वाले शीर्ष 17 अभ्यर्थी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, तमिलनाडु और तेलंगाना राज्यों से हैं।
यहां देखें नीट यूजी 2026 में किस राज्य से किसने किया टॉप ( NEET UG State Wise Topper List 2026 )
कुछ राज्यों (जैसे बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, जम्मू-कश्मीर और भारत के बाहर) में एक से अधिक उम्मीदवारों ने समान अंक/पर्सेंटाइल प्राप्त कर अपने राज्य में संयुक्त रूप से पहला स्थान प्राप्त किया है।
राज्य | टॉपर | ऑल इंडिया रैंक | पर्सेंटाइल | कैटेगरी
| पंजाब | आर्यन गुप्ता | 1 | 99.9999 | जनरल |
| हरियाणा | पंशुल बंसल | 2 | 99.9999 | जनरल |
| बिहार | आयुष भलोटिया | 4 | 99.99965 | जनरल |
| बिहार | रिया रंजन | 6 | 99.99965 | ओबीसी-एनसीएल |
| उत्तर प्रदेश | आर्यन दुबे | 7 | 99.99965 | जनरल |
| राजस्थान | उपलक्ष्य गोयल | 3 | 99.99985 | जनरल |
| चंडीगढ़ (UT) | माधवन महाजन | 44 | 99.9977 | जनरल |
| छत्तीसगढ़ | शिप्रक गोयल | 117 | 99.9931 | जनरल |
| छत्तीसगढ़ | चारवी अग्रवाल | 136 | 99.9931 | जनरल |
| हिमाचल प्रदेश | आकर्ष गुप्ता | 128 | 99.9931 | जनरल |
| झारखंड | सुहर्ष कुमार गुप्ता | 455 | 99.9771 | ओबीसी-एनसीएल |
| उत्तराखंड | आदि जैन | 242 | 99.9871 | जनरल |
| मध्य प्रदेश | आर्यमन सिंह सोलंकी | 46 | 99.9977 | जनरल |
| दिल्ली | काश्वी ढल | 24 | 99.9979 | जनरल |
| गोवा | सलोनी उतागी | 3033 | 99.84259 | जनरल |
| गुजरात | ताहा समुन भाटिया | 25 | 99.9979 | जनरल-ईडब्लूएस |
| गुजरात | पटेल शौर्य भावेश | 26 | 99.9979 | जनरल |
| गुजरात | अक्षित कुमार गौर | 30 | 99.9979 | जनरल |
| जम्मू और कश्मीर (JK) | हादिया निसार | 99 | 99.9931 | जनरल |
| जम्मू और कश्मीर (JK) | ज़ैदान वानी | 124 | 99.9931 | जनरल |
| कर्नाटक | वैष्णवी दास | 20 | 99.9979 | जनरल |
| केरल | नीरज बी | 89 | 99.9955 | ओबीसी-एनसीएल |
| लद्दाख (UT) | जिग्मेट यांगचैन | 55742 | 97.20445 | एसटी |
| लक्षद्वीप (UT) | फहमीदा अनीस | 21815 | 98.90314 | एसटी |
| महाराष्ट्र | कुडाले श्रावणी कृष्णा | 5 | 99.99965 | ओबीसी-एनसीएल |
| अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | ध्रुव त्रिपाठी | 8339 | 99.58183 | जनरल |
| आंध्र प्रदेश | नामला प्रेरणा | 36 | 99.9979 | जनरल |
| अरुणाचल प्रदेश | लिरिक एटे | 8673 | 99.55378 | एसटी |
| असम | शुभ प्रसाद | 133 | 99.9931 | जनरल |
| मणिपुर | जावेद हसन | 7105 | 99.63008 | जनरल |
| मेघालय | बखम्बो के एंथनी थाबाह | 14455 | 99.26791 | एसटी |
| मिजोरम | एच मालसावमडॉन्गज़ुआला | 11875 | 99.40602 | एसटी |
| नागालैंड | सुभस्मिता नायक | 42124 | 97.86464 | जनरल |
| ओडिशा | सात्विक पटनायक | 40 | 99.9979 | जनरल |
| पुडुचेरी | कृशांत अभिनव एम | 553 | 99.9721 | ओबीसी-एनसीएल |
| सिक्किम | रिचा सुब्बा | 14777 | 99.24741 | एसटी |
| तमिलनाडु | वेंकटपति वेलायुथम वी ए | 12 | 99.99915 | जनरल |
| तेलंगाना | वीरिहगारी सह्यु | 13 | 99.99915 | जनरल |
| त्रिपुरा | बैभव रॉय | 166 | 99.9914 | ओबीसी-एनसीएल |
| दादरा और नगर हवेली | गुप्ता जया अनिल | 16657 | 99.15936 | ओबीसी-एनसीएल |
| दमन और दीव | टंडेल धैर्य देवेंद्र | 3104 | 99.84259 | जनरल |
| पश्चिम बंगाल | सव्यसाची लस्कर | 35 | 99.9979 | जनरल |
| भारत के बाहर (Outside India) | संकल्प संदीप नाइक | 1398 | 99.9253 | जनरल |
| भारत के बाहर (Outside India) | मुहम्मद अयान यूसुफ कोलनाड | 1442 | 99.9253 | ओबीसी-एनसीएल |
राज्य स्तर पर सर्वोच्च अंक लाने वाले 17 अभ्यर्थियों ने 700 या उससे अधिक अंक प्राप्त किए, जबकि ऐसे 26 अभ्यर्थियों ने 690 से अधिक अंक हासिल किए। 303 दिव्यांग अभ्यर्थियों ने भी सफलता हासिल की है।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।
15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
विजन
तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
तमाम तरह की सरकारी भर्तियां, परीक्षाएं व उनके परिणाम
स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, कोर्स, एडमिशन से जुड़े विषय
बोर्ड रिजल्ट लाइव कवरेज और शिक्षा एवं रोजगार जगत संबंधी ब्रेकिंग
स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
यूपीएससी, जेईई मेन व नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं के टॉपरों के इंटरव्यू
छात्रों के ज्ञान के लिए रिसर्च बेस्ड और एक्सप्लेनर स्टोरी