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NEET UG State Rank List : 620 अंक पाने वाला नीट स्टेट रैंक लिस्ट में टॉपर, 500 से ऊपर वाले टॉप 42 में

By Pankaj Vijay
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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अरुणाचल प्रदेश में स्टेट कोटे की एमबीबीएस सीटों पर दाखिले को लेकर जारी हुई मेरिट लिस्ट में नीट में 620 अंक पाने वाले लिखा टेडा (LIKHA TEDA) टॉप पर हैं। लिखा टेडा नीट यूजी 2026 के स्टेट टॉपर है।

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नीट स्टेट मेरिट लिस्ट

NEET UG State Rank List : एक के बाद एक राज्य एमबीबीएस व बीडीएस दाखिले के लिए नीट यूजी स्टेट मेरिट लिस्ट जारी कर रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश के डायरेक्टोरेट ऑफ हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन ईटानगर ने भी स्टेट नीट यूजी रैंक लिस्ट जारी कर दी है। ये प्रोविजनल स्टेट मेरिट लिस्ट उम्मीदवारों द्वारा गूगल फॉर्म के जरिए सबमिट किए गए NEET (UG) स्कोर कार्ड के आधार पर जारी की गई है। जो उम्मीदवार अपने स्कोर कार्ड सबमिट नहीं कर पाए, वे अपनी पोजीशन उसी हिसाब से देख सकते हैं। कैंडिडेट को हमेशा दोबारा रजिस्टर करना होगा और सीट अलॉटमेंट के लिए चॉइस फिलिंग वगैरह का प्रोसेस पूरा करना होगा, जब भी बताया जाएगा। कैंडिडेट की कैटेगरी और उसकी एलिजिबिलिटी फाइनल रजिस्ट्रेशन के समय वेरिफिकेशन के अधीन होगी।

अरुणाचल प्रदेश में स्टेट कोटे की एमबीबीएस सीटों पर दाखिले को लेकर जारी हुई मेरिट लिस्ट में नीट में 620 अंक पाने वाले लिखा टेडा (LIKHA TEDA) टॉप पर हैं। लिखा टेडा नीट यूजी 2026 के स्टेट टॉपर है। उनकी ऑल इंडिया रैंक 8673 और पर्सेंटाइल 99.55378 रही है। स्टेट मेरिट लिस्ट में 500 या उससे अधिक अंक पाने वाले अभ्यर्थी टॉप 42 रैंक में शामिल हैं। लिस्ट में कुल 1221 उम्मीदवारों को शामिल किया गया है जो स्टेट कोटे की मेडिकल सीटों पर दाखिले के पात्र होंगे। ऑल इंडिया 1793738 रैंक पाने वाला उम्मीदवार लिस्ट में सबसे नीचे हैं। उसके 77 अंक हैं और स्टेट रैंक 1221 है।

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देश में एमबीबीएस की कुल 136939 सीटें

इस वर्ष नीट यूजी परीक्षा करीब 11.21 लाख विद्यार्थियों ने पास की है। इनके लिए देश में एमबीबीएस की महज 136939 सीटें हैं। यानी एक सीट के करीब 8 दावेदार हैं।

MCC नीट यूजी काउंसलिंग प्रक्रिया में हुए बदलाव

नीट यूजी काउंसलिंग 2026 प्रक्रिया को आसान और पारदर्शी बनाने के लिए केंद्र सरकार ने इसमें कई बड़े सुधार किए हैं।

- सिर्फ एक बार फिजिकल रिपोर्टिंग – अब मेडिकल कॉलेज में बार-बार जाकर रिपोर्टिंग नहीं करनी होगी। सीट अपग्रेड के लिए कॉलेज जाने की जरूरत नहीं – अगर बेहतर सीट के लिए 'फ्लोट' विकल्प चुनते हैं, तो आगे की प्रक्रिया ऑनलाइन होगी।

- दस्तावेजों का ऑनलाइन वेरिफिकेशन – फ्लोट विकल्प चुनने वाले छात्र डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑनलाइन करा सकेंगे। एक बार ही ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जमा होंगे – बार-बार मूल दस्तावेज जमा करने की जरूरत खत्म।

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- तीसरे राउंड तक सीट अपग्रेड का मौका – Round-3 तक बेहतर सीट मिलने पर अपग्रेड की सुविधा जारी रहेगी। राउंड 3 के बाद ही अंतिम फिजिकल रिपोर्टिंग – अंतिम आवंटित सीट मिलने के बाद ही कॉलेज जाकर सभी औपचारिकताएं पूरी करनी होंगी।

- ऑनलाइन सीट छोड़ने (Resignation) की सुविधा – अब MCC पोर्टल के जरिए सीट ऑनलाइन छोड़ी जा सकेगी, कॉलेज जाने की जरूरत नहीं होगी।

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- दिव्यांग (PwD) अभ्यर्थियों के लिए बड़ा बदलाव - मेडिकल बोर्ड के मूल्यांकन केंद्र 16 से बढ़ाकर 61 कर दिए गए हैं।

- 'Disability Certificate' की जगह 'Eligibility Certificate' – अब मेडिकल बोर्ड पात्रता (Eligibility) के आधार पर प्रमाण-पत्र जारी करेगा।

- NRI कोटा पूरी तरह ऑनलाइन – NRI अभ्यर्थियों का पंजीकरण और दस्तावेज जमा करने की प्रक्रिया अब पूरी तरह डिजिटल होगी। ईमेल की जगह पोर्टल पर दस्तावेज अपलोड करने होंगे। अब सभी जरूरी दस्तावेज सीधे MCC काउंसलिंग पोर्टल पर अपलोड किए जाएंगे।

Pankaj Vijay

लेखक के बारे में

Pankaj Vijay

पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार

शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।


15 से अधिक सालों का अनुभव

पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।


विजन

तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।


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