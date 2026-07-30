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NEET UG : 8 लाख रुपये की आय सीमा वाजिब, EWS कोटे पर सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी

By Pankaj Vijay
लाइव हिन्दुस्तान, विशेष संवाददाता, नई दिल्ली
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सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि EWS आरक्षण के लिए 8 लाख रुपये की वार्षिक आय सीमा पहली नजर में उचित प्रतीत होती है। अदालत NEET 2021 में मेडिकल कोर्स के AI कोटा के तहत OBC के 27% और EWS के 10% आरक्षण से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी।

Supreme Court
मेडिकल दाखिले में कोटे पर सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी

सुप्रीम कोर्ट ने बु‌धवार को कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के आरक्षण के लिए 8 लाख रुपये की वार्षिक आय की सीमा पहली नजर में उचित प्रतीत होती है। शीर्ष अदालत ने यह मौखिक टिप्पणी उन याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान की, ‌जिसमें 2021 में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ( एनटीए ) के एक अधिसूचना को चुनौती दी गई है। अधिसूचना में मेडिकल कोर्स ( MBBS ) के लिए अखिल भारतीय कोटा के तहत अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27 फीसदी और ईडब्ल्यूएस के लिए 10 फीसदी कोटे का प्रावधान है।

जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधे की पीठ ने कहा कि ईडब्ल्यूएस के आरक्षण के लिए 8 लाख रुपये की वार्षिक आय की सीमा पहली नजर में उचित प्रतीत होती है। जनहित अभियान मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने 2022 में 103वें संविधान संशोधन को सही ठहराया था, जिसके तहत शिक्षा और सरकारी नौकरियों में ईडब्ल्यूएस के लिए 10 फीसदी आरक्षण का प्रावधान किया गया था।

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इस मामले में मंगलवार को जस्टिस नरसिम्हा ने बहस की शुरुआत में ही कहा था कि यह मामला अब निष्प्रभावी हो गया है क्योंकि यह नीट दाखिला 2021 के शैक्षणिक सत्र से संबंधित था। इस पर याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता तन्वी दुबे ने पीठ से कहा था कि पांडे कमीशन ने 8 लाख रुपये की सीमा को बनाए रखने का सुझाव दिया, लेकिन आय की परवाह किए बिना उन परिवारों को बाहर करने की सिफारिश की जिनके पास 5 एकड़ या उससे अधिक कृषि भूमि है।

दुबे से संबंधित मामलों की लिस्ट बनाने को कहा

याचिकाकर्ता की बात संक्षेप में सुनने के बाद कोर्ट ने क्राइटेरिया (मानदंड) को चुनौती देने वाले मामले को लंबित रखा क्योंकि मुख्य वकील, सीनियर एडवोकेट अरविंद दातार और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल केएम नटराज उपलब्ध नहीं थे। बेंच ने दुबे से जुड़े हुए मामलों और उनमें उठाए गए मुद्दों की एक लिस्ट बनाने को कहा। मामले को एक हफ्ते के लिए टालते हुए, कोर्ट ने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी से भी मदद मांगी। निर्देश दिया गया कि याचिकाएं उन्हें सौंपी जाएं।

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जनवरी 2022 में, सुप्रीम कोर्ट ने 2021-22 के एडमिशन के लिए AIQ में EWS और OBC आरक्षण को सही ठहराते हुए कहा था कि 8 लाख रुपये के क्राइटेरिया की वैधता बाद में तय की जाएगी। कोर्ट ने यह भी साफ किया था कि क्राइटेरिया की वैधता याचिकाओं के अंतिम नतीजे पर निर्भर करेगी।

नीट यूजी काउंसिलिंग के नियमों में कई बदलाव किए

नीट-यूजी 2026 की काउंसिलिंग में छात्रों को राहत देते हुए कई अहम बदलाव किए गए हैं। नए नियमों के तहत सीट अपग्रेडेशन के लिए उम्मीदवारों का संबंधित मेडिकल कॉलेज में उपस्थित होना जरूरी नहीं होगा। इसके साथ ही सीट छोड़ने की ऑनलाइन सुविधा भी शुरू की गई है।

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अहम बदलाव के तहत जिन उम्मीदवारों को सीट आवंटित हो चुकी है और जिन्होंने अगले राउंड में सीट अपग्रेडेशन का विकल्प चुना है, उन्हें केवल प्रवेश औपचारिकताएं पूरी करने के लिए कॉलेज जाकर रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं होगी। उनकी सीट काउंसिलिंग प्रणाली में सुरक्षित रहेगी और वे अगले राउंड में शामिल हो सकेंगे। साथ ही आवंटित सीट काउंसिलिंग पोर्टल के जरिए ही ऑनलाइन छोड़ी जा सकेगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने काउंसलिंग प्रक्रिया को पारदर्शी, निष्पक्ष और मेरिट आधारित बनाने के निर्देश दिए हैं।

Pankaj Vijay

लेखक के बारे में

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पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार

शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।


15 से अधिक सालों का अनुभव

पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।


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तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।


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