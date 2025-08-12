NEET UG Seat Allotment 2025: नीट यूजी राउंड-1 सीट अलॉटमेंट रिजल्ट का इंतजार , ऐसे कर सकेंगे चेक

NEET UG Seat Allotment 2025: मेडीकल काउंसिल कमेटी (MCC) की ओर से जल्द ही नीट यूजी काउंसलिंग राउंड 1 का सीट अलॉटमेंट रिजल्ट जारी जाएगा। अभ्यर्थियों को रिजल्ट का इंतजार है।

Tue, 12 Aug 2025 03:30 PM

NEET UG Counselling Result 2025 : मेडीकल काउंसिल कमेटी (MCC) की ओर से जल्द ही नीट यूजी काउंसलिंग राउंड 1 का सीट अलॉटमेंट रिजल्ट जारी जाएगा। अभ्यर्थियों को रिजल्ट का इंतजार है। अभ्यर्थी अपना नीट यूजी काउंसलिंग राउंड 1 का सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट mcc.nic.in पर जाकर चेक कर सकेंगे। सीट अलॉटमेंट चेक करने और अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डालना होगा।

एमसीसी के द्वारा नीट यूजी काउंसलिंग राउंड 1 की चाॅइस फिलिंग प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। पिछले शेड्यूल के अनुसार, चाॅइस फिलिंग प्रक्रिया के 2 दिन बाद रिजल्ट की घोषणा होने वाली थी। सीट अलॉटमेंट रिजल्ट जारी होने के बाद जिन नीट यूजी पास अभ्यर्थियों को एमसीसी नीट यूजी काउंसलिंग 2025 राउंड 1 में सीटें आवंटित की जाएंगी, उन्हें तय समय सीमा के भीतर अपने आवंटित कॉलेज में रिपोर्ट करना होगा। उन्हें अपने साथ नीट यूजी स्कोर कार्ड 2025, सीट अलॉटमेंट लेटर, कक्षा 10, 12 की मार्कशीट, सरकार द्वारा जारी आईडी, जाति प्रमाण पत्र और दिव्यांगता प्रमाण पत्र सहित सभी जरूरी डॉक्यूमेंट ले जाने होंगे। इसके साथ ही उम्मीदवारों को ऑरिजनल डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी और आठ पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी साथ लाने होंगे।

नीट यूजी काउंसलिंग राउंड 1 सीट अलॉटमेंट रिजल्ट ऐसे चेक करें - 1. एमसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट mcc.nic.in पर जाएं।

2. होमपेज पर नीट यूजी काउंसलिंग सेक्शन में क्लिक करें।

3. नीट यूजी 2025 राउंड-1 के सीट अलॉटमेंट रिजल्ट की लिंक पर क्लिक करें।

4. अब अपना लॉग इन फ्रेंडेंशियल और पासवर्ड डालकर लॉग इन करें।

4. अब स्क्रीन पर सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट ओपन हो जाएगा।

5. रिजल्ट के सभी डिटेल्स को अच्छे से चेक कर लें और प्रिंट आउट निकाल लें।

6. कॉलेज अलॉट होने के बाद निर्धारित डेट तक कॉलेज रिपोर्ट करें और डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन करवा लें।

कॉलेज ज्वॉइन करने के लिए के जरूरी डॉक्यूमेंट्स : उम्मीदवारों को आवंटित कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन कराना होगा।

1. सीट अलॉटमेंट लेटर

2. नीट एडमिट कार्ड

3. नीट स्कोर कार्ड : रिजल्ट या रैंक लेटर

4. बर्थ सर्टिफिकेट

5. 10वीं का सर्टिफिकेट

6. 12वीं की मार्कशीट और सर्टिफिकेट

7. आईडी प्रूफ (पैन कार्ड/ आधार / ड्राइविंग लाइसेंस / पासपोर्ट)