NEET UG revised Merit List: Rajasthan NEET UG revised Merit List released 721 more candidates increase NEET UG revised Merit List:राजस्थान नीट यूजी की रिवाइज्ड मेरिट लिस्ट जारी, 721 और उम्मीदवार जोड़े गए, Career Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsकरियर न्यूज़NEET UG revised Merit List: Rajasthan NEET UG revised Merit List released 721 more candidates increase

NEET UG revised Merit List:राजस्थान नीट यूजी की रिवाइज्ड मेरिट लिस्ट जारी, 721 और उम्मीदवार जोड़े गए

Rajasthan NEET UG Merit List : राजस्थान में स्टेट कोटा 85 फीसदी मेडिकल की एमबीबीएस और बीडीएस सीटों के लिए NEET UG 2025 काउंसलिंग के लिए रिवाइज्ड मेरिट लिस्ट जारी कर दी गई है। रिवाज्ड मेरिट लिस्ट में संख्या बढ़ाकर 14,452 की गई है।

Anuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तानMon, 11 Aug 2025 01:26 PM
share Share
Follow Us on
NEET UG revised Merit List:राजस्थान नीट यूजी की रिवाइज्ड मेरिट लिस्ट जारी, 721 और उम्मीदवार जोड़े गए

Rajasthan NEET UG Merit List : राजस्थान में स्टेट कोटा 85 फीसदी मेडिकल की एमबीबीएस और बीडीएस सीटों के लिए NEET UG 2025 काउंसलिंग के लिए रिवाइज्ड मेरिट लिस्ट जारी कर दी गई है। पहली मेरिट लिस्ट में जहां 13,731 उम्मीदवारों का नाम शामिल किया गया था, वहीं अब इनकी संख्या बढ़ाकर 14,452 की गई है, नई लिस्ट में 721 और उम्मीदवारों के नाम जोड़े गए हैं। छात्र राजकीय वेबसाइट rajugneet2025.com पर जाकर revised merit list क्लिक करके पूरी पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें उम्मीदवार अपना नाम या NEET 2025 रोल नंबर डालकर अपना नाम चेक कर सकते हैं। इस लिस्ट में भी 245वीं रैंक लाने वाले राघव गर्ग टॉप पर हैं, इससे पहली लिस्ट में भी वही टॉपर पर थे। इन सीटों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अभी चल रहा है। चॉइज फीलिंग और सीट अलॉटमेंट भी इसी वीक किया जाएगा। पिछले साल की बात करें तो पिछले साल 12489 उम्मीदवार ही थे।

ये भी पढ़ें:नीट यूजी काउंसलिंग 2025 चाॅइस फिलिंग की अंतिम तिथि आज, जानें डिटेल्स

आपको बता दें कि सोमवार को पीडब्लूडी, डिफेंस, पैरामिलिट्री, एनआरआई, कैटेगरी के उम्मीदवार अपने डॉक्यूमेंट्स वेरिफाई करा सकते हैं। जयपुर के एसएमएस कॉलेज में वेरिफिकेशन किया जा रहा है। जो लोग करा चुके हैं, उन्हें इसे दोबारा करने की जरूरत नहीं है। 12 से 14 अगस्त तक चॉइस फिलिंग होगी। सीट अलॉटमेंट 15 से 17 अगस्त तक किया जाएगा। और रिजल्ट 18 अगस्त को जारी किया जाएगा। आपको बता दें कि सरकारी कॉलेजों में एमबीबीएस की सीटें 3618 हैं। इसके अलावा 11 प्राइवेट कॉलेजों में 1800 सीटें हैं। आपको बता दें कि पहले राउंड की काउंसलिंग में 14,452 ने रजिस्ट्रेशन किया है। काउंसलिंग प्राधिकरण द्वारा 1 अगस्त को सीट मैट्रिक्स भी जारी की गई थी, जिसमें कुल 5,668 MBBS सीटें और 1,442 BDS सीटें उपलब्ध हैं।

MBBS NEET
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर, Hindi News, क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।