NEET UG revised Merit List:राजस्थान नीट यूजी की रिवाइज्ड मेरिट लिस्ट जारी, 721 और उम्मीदवार जोड़े गए

Rajasthan NEET UG Merit List : राजस्थान में स्टेट कोटा 85 फीसदी मेडिकल की एमबीबीएस और बीडीएस सीटों के लिए NEET UG 2025 काउंसलिंग के लिए रिवाइज्ड मेरिट लिस्ट जारी कर दी गई है। पहली मेरिट लिस्ट में जहां 13,731 उम्मीदवारों का नाम शामिल किया गया था, वहीं अब इनकी संख्या बढ़ाकर 14,452 की गई है, नई लिस्ट में 721 और उम्मीदवारों के नाम जोड़े गए हैं। छात्र राजकीय वेबसाइट rajugneet2025.com पर जाकर revised merit list क्लिक करके पूरी पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें उम्मीदवार अपना नाम या NEET 2025 रोल नंबर डालकर अपना नाम चेक कर सकते हैं। इस लिस्ट में भी 245वीं रैंक लाने वाले राघव गर्ग टॉप पर हैं, इससे पहली लिस्ट में भी वही टॉपर पर थे। इन सीटों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अभी चल रहा है। चॉइज फीलिंग और सीट अलॉटमेंट भी इसी वीक किया जाएगा। पिछले साल की बात करें तो पिछले साल 12489 उम्मीदवार ही थे।