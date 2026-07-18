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NEET UG AIR 99: हादिया निसार बनीं जम्मू-कश्मीर की टॉपर, तैयारी के दौरान इन चीजों से बनाई दूरी; जानें सक्सेस मंत्र

By Dheeraj Pal
लाइव हिन्दुस्तान
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जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग की रहने वाली हादिया निसार ने NEET UG 2026 में शानदार प्रदर्शन करते हुए 99.9931 पर्सेंटाइल के साथ ऑल इंडिया रैंक (AIR) 99 हासिल की और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर की टॉपर बनीं।

NEET UG AIR 99: हादिया निसार बनीं जम्मू-कश्मीर की टॉपर, तैयारी के दौरान इन चीजों से बनाई दूरी; जानें सक्सेस मंत्र

जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग की रहने वाली हादिया निसार ने NEET UG 2026 में शानदार प्रदर्शन करते हुए स्टेट टॉप किया है। उन्होंने 99.9931 पर्सेंटाइल के साथ ऑल इंडिया रैंक (AIR) 99 हासिल की और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर की टॉपर बनीं। उनका कहना है कि री-एग्जाम का दबाव जरूर था, लेकिन तैयारी के दौरान उन्होंने कभी भी नकारात्मक सोच को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। उनकी इस सफलता से पूरे परिवार और इलाके में खुशियां मनाई जा रही हैं।

मां-बाप ने बढ़ाया हौसला

हादिया ने मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि उनके माता-पिता ने हर मुश्किल समय में उनका हौसला बढ़ाया और लगातार प्रेरित किया। उन्होंने कहा, "मेरे माता-पिता हमेशा मेरा मनोबल बढ़ाते रहे। उन्हीं की वजह से मैं लगातार मेहनत करती रही।" उन्होंने अपनी सफलता पर खुशी जताते हुए कहा कि फिलहाल वह इस उपलब्धि से बेहद गर्व और उत्साह महसूस कर रही हैं। साथ ही उन्होंने अपनी सफलता का भी मंत्र लोगों से साझा किया।

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सक्सेस मंत्र

द हिंदू में छपी एक रिपोर्ट में हादिया के हवाले से ताया हि को उन्होंने किसी तय टाइम-टेबल का सख्ती से पालन नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने पूरे सिलेबस के अनुसार पढ़ाई की योजना बनाई और उसी के मुताबिक नियमित तैयारी करती रहीं।

सोशल मीडिया से बनाई दूरी

हादिया ने बताया कि उन्होंने पढ़ाई के दौरान सोशल मीडिया से पूरी तरह दूरी बनाए रखी। उन्होंने कहा, "मेरे फोन में कोई सोशल मीडिया ऐप नहीं है और इससे मुझे पढ़ाई पर पूरा ध्यान केंद्रित करने में काफी मदद मिली।" उन्होंने उन छात्रों के लिए भी संदेश दिया, जो इस साल NEET में सफल नहीं हो सके। हादिया ने कहा कि ऐसे उम्मीदवारों को निराश होने के बजाय खुद पर भरोसा बनाए रखना चाहिए। उनके अनुसार, "हर छात्र का सफर अलग होता है। अगर आप खुद पर विश्वास रखेंगे और लगातार मेहनत करेंगे, तो सफलता जरूर मिलेगी।"

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मुख्यमंत्री ने बढ़ाया हौसला

वहीं, जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने NEET UG 2026 में सफलता हासिल करने वाले सभी छात्रों को बधाई दी। उन्होंने विशेष रूप से हादिया निसार (AIR 99) और जैदान वानी (AIR 124) की सराहना करते हुए कहा कि उनकी उपलब्धि कड़ी मेहनत, दृढ़ संकल्प और परिवार व शिक्षकों के लगातार सहयोग का परिणाम है। मुख्यमंत्री ने उन छात्रों का भी हौसला बढ़ाया, जो इस बार परीक्षा में सफल नहीं हो सके। उन्होंने कहा कि ऐसे उम्मीदवार निराश न हों, बल्कि अपनी तैयारी जारी रखें और अगले प्रयास में पहले से बेहतर प्रदर्शन करने का लक्ष्य बनाएं।

20 लाख से अधिक छात्रों ने दिया था री-एग्जाम

गौरतलब है कि NEET UG 2026 की पुनर्परीक्षा में देशभर के 5,440 परीक्षा केंद्रों पर 20 लाख से अधिक उम्मीदवार शामिल हुए थे। इससे पहले आयोजित परीक्षा को पेपर लीक के आरोपों के चलते रद्द कर दिया गया था, जिसके बाद देशभर में विरोध प्रदर्शन हुए और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) ने दोबारा परीक्षा आयोजित की।

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संक्षिप्त विवरण: धीरज पाल को पत्रकारिता के क्षेत्र में 7 साल का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए इन्हें 4 साल हो गए हैं। धीरज एजुकेशन रिपोर्टर के तौर पर काम कर चुके हैं। अपने करियर के दौरान धीरज ने राजनीति समाचार, एजुकेशन बीट के लिए ग्राउंड रिपोर्टिंग भी की है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
धीरज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए इन मीडिया स्टडीज और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जनसंचार एवं पत्रकारिता से परास्नातक की पढ़ाई की। धीरज पाल ने अपने पत्रकारिता कर की शुरुआत एपीएन न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने लोकमत न्यूज हिंदी और एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। हिंदुस्तान लाइव में यूपी बोर्ड से लेकर उन्होंने लोकसभा चुनाव कवर करने साथ-साथ खेल जैसे बीट पर काम किया। अब इनका एकमात्र उद्देश्य करियर और एजुकेशन से जुड़ी रुचिगत, सरल, प्रमाणिक और पाठक-हितैषी रूप में प्रस्तुत करना है।

व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता और ज्योतिषीय अध्ययन के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।

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