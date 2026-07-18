NEET UG AIR 99: हादिया निसार बनीं जम्मू-कश्मीर की टॉपर, तैयारी के दौरान इन चीजों से बनाई दूरी; जानें सक्सेस मंत्र

जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग की रहने वाली हादिया निसार ने NEET UG 2026 में शानदार प्रदर्शन करते हुए 99.9931 पर्सेंटाइल के साथ ऑल इंडिया रैंक (AIR) 99 हासिल की और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर की टॉपर बनीं।

जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग की रहने वाली हादिया निसार ने NEET UG 2026 में शानदार प्रदर्शन करते हुए स्टेट टॉप किया है। उन्होंने 99.9931 पर्सेंटाइल के साथ ऑल इंडिया रैंक (AIR) 99 हासिल की और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर की टॉपर बनीं। उनका कहना है कि री-एग्जाम का दबाव जरूर था, लेकिन तैयारी के दौरान उन्होंने कभी भी नकारात्मक सोच को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। उनकी इस सफलता से पूरे परिवार और इलाके में खुशियां मनाई जा रही हैं।

मां-बाप ने बढ़ाया हौसला हादिया ने मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि उनके माता-पिता ने हर मुश्किल समय में उनका हौसला बढ़ाया और लगातार प्रेरित किया। उन्होंने कहा, "मेरे माता-पिता हमेशा मेरा मनोबल बढ़ाते रहे। उन्हीं की वजह से मैं लगातार मेहनत करती रही।" उन्होंने अपनी सफलता पर खुशी जताते हुए कहा कि फिलहाल वह इस उपलब्धि से बेहद गर्व और उत्साह महसूस कर रही हैं। साथ ही उन्होंने अपनी सफलता का भी मंत्र लोगों से साझा किया।

सक्सेस मंत्र द हिंदू में छपी एक रिपोर्ट में हादिया के हवाले से ताया हि को उन्होंने किसी तय टाइम-टेबल का सख्ती से पालन नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने पूरे सिलेबस के अनुसार पढ़ाई की योजना बनाई और उसी के मुताबिक नियमित तैयारी करती रहीं।

सोशल मीडिया से बनाई दूरी हादिया ने बताया कि उन्होंने पढ़ाई के दौरान सोशल मीडिया से पूरी तरह दूरी बनाए रखी। उन्होंने कहा, "मेरे फोन में कोई सोशल मीडिया ऐप नहीं है और इससे मुझे पढ़ाई पर पूरा ध्यान केंद्रित करने में काफी मदद मिली।" उन्होंने उन छात्रों के लिए भी संदेश दिया, जो इस साल NEET में सफल नहीं हो सके। हादिया ने कहा कि ऐसे उम्मीदवारों को निराश होने के बजाय खुद पर भरोसा बनाए रखना चाहिए। उनके अनुसार, "हर छात्र का सफर अलग होता है। अगर आप खुद पर विश्वास रखेंगे और लगातार मेहनत करेंगे, तो सफलता जरूर मिलेगी।"

मुख्यमंत्री ने बढ़ाया हौसला वहीं, जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने NEET UG 2026 में सफलता हासिल करने वाले सभी छात्रों को बधाई दी। उन्होंने विशेष रूप से हादिया निसार (AIR 99) और जैदान वानी (AIR 124) की सराहना करते हुए कहा कि उनकी उपलब्धि कड़ी मेहनत, दृढ़ संकल्प और परिवार व शिक्षकों के लगातार सहयोग का परिणाम है। मुख्यमंत्री ने उन छात्रों का भी हौसला बढ़ाया, जो इस बार परीक्षा में सफल नहीं हो सके। उन्होंने कहा कि ऐसे उम्मीदवार निराश न हों, बल्कि अपनी तैयारी जारी रखें और अगले प्रयास में पहले से बेहतर प्रदर्शन करने का लक्ष्य बनाएं।