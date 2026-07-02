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NEET UG Result Date 2026: 20 जुलाई तक जारी हो सकता है नीट यूजी रिजल्ट, समय पर शुरू होगी MBBS की पढ़ाई?

Prachi लाइव हिन्दुस्तान
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Re-NEET UG Result 2026: एनटीए 20 जुलाई 2026 तक नीट यूजी री-एग्जाम का रिजल्ट जारी कर सकता है। आंसर-की पर मिली 10,000 आपत्तियों की जांच के बाद रिजल्ट घोषित किए जाएंगे।

NEET UG Result Date 2026: 20 जुलाई तक जारी हो सकता है नीट यूजी रिजल्ट, समय पर शुरू होगी MBBS की पढ़ाई?

NEET UG Result 2026 Date: देश के लाखों मेडिकल अभ्यर्थियों के लिए एक बेहद बड़ी अपडेट है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया है कि नेशनल एलिजिबिलिटी-कम-एंट्रेंस टेस्ट (NEET-UG 2026) की दोबारा आयोजित की गई परीक्षा के परिणाम 20 जुलाई 2026 तक घोषित कर दिए जाएंगे। हालांकि, एजेंसी ने अभी किसी निश्चित तारीख की घोषणा नहीं की है, यह संभावित तिथि है, लेकिन अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि परिणाम जल्द से जल्द जारी करने के लिए एनटीए काम कर रहा है। इसके साथ ही एनटीए ने छात्रों को आश्वस्त किया है कि इस बार री-एग्जाम के कारण हुए मामूली विलंभ का असर एमबीबीएस (MBBS) के नए शैक्षणिक सत्र पर नहीं पड़ेगा और कक्षाएं अपने निर्धारित समय पर ही शुरू होंगी।

पेपर लीक के आरोपों के बाद 21 जून को हुई थी दोबारा परीक्षा

इससे पहले 3 मई 2026 को आयोजित की गई मुख्य नीट यूजी परीक्षा को पेपर लीक के कथित आरोपों और संगठित गड़बड़ियों के बाद केंद्र सरकार द्वारा रद्द कर दिया गया था। उस परीक्षा में 20 लाख से अधिक छात्र शामिल हुए थे। इसके बाद, NTA ने रिकॉर्ड समय के अंदर 21 जून 2026 को देश भर के 5,440 और विदेशों में 14 केंद्रों पर कड़े सुरक्षा प्रबंधों जैसे आधार-आधारित बायोमेट्रिक, फेशियल ऑथेंटिकेशन और सीसीटीवी निगरानी में दोबारा परीक्षा का सफल आयोजन किया था।

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10,000 से अधिक आपत्तियों की हो रही है बारीकी से जांच

एनटीए ने हाल ही में परीक्षा की प्रोविजनल आंसर-की जारी की थी, जिस पर आपत्तियां दर्ज कराने की अंतिम तिथि 28 जून 2026 थी। छात्रों की तरफ से नीट आंसर-की पर 10,000 से भी अधिक आपत्तियां प्राप्त हुई हैं। एनटीए के विषय विशेषज्ञों की एक विशेष समिति हर एक आपत्ति की बेहद बारीकी से जांच कर रही है ताकि फाइनल आंसर-की और रिजल्ट समय पर तैयार कर सकें ।

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ऐसे चेक करें अपना स्कोरकार्ड

रिजल्ट चेक करने के लिए छात्रों को कुछ आसान स्टेप्स फॉलो करने होंगे:

1.सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in पर जाएं।

2. होमपेज पर दिख रहे "NEET UG 2026 Result / Scorecard" के सीधे लिंक पर क्लिक करें।

3. इसके बाद अपना एप्लीकेशन नंबर (Application Number), जन्म तिथि (Date of Birth) और सुरक्षा पिन (Security Pin) दर्ज करें।

4. सबमिट बटन दबाते ही आपका ऑल इंडिया रैंक और स्कोरकार्ड स्क्रीन पर आ जाएगा।

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रिजल्ट के बाद क्या? जानें काउंसलिंग का पूरा फॉर्मूला

एक बार रिजल्ट घोषित होने के बाद, नीट यूजी काउंसलिंग का आयोजन नेशनल लेवल पर मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) के द्वारा किया जाता है। एमसीसी द्वारा ऑल इंडिया कोटा (AIQ) में 15% सरकारी मेडिकल कॉलेज सीट, सभी AIIMS, JIPMER और अन्य केंद्रीय संस्थानों की सीटें शामिल होती हैं।

वहीं, राज्य स्तर पर स्टेट काउंसलिंग अथॉरिटी के जरिए होता है। राज्य कोटा में 85% सरकारी मेडिकल कॉलेज सीटें और सभी प्राइवेट/डीम्ड यूनिवर्सिटी सीटें शामिल होती हैं। छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे अपने सभी शैक्षणिक दस्तावेज और एडमिट कार्ड सुरक्षित रखें।

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लेखक के बारे में

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शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।

अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।

विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।

रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।

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