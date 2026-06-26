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NEET UG Re Exam : नीट यूजी का पेपर बॉक्स का सील टूटने के जांच के आदेश

Pankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि, मुजफ्फरपुर
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री नीट एग्जाम के दौरान मोतिहारी और दरभंगा में पेपर बॉक्स का सील टूटने के मामले में डाक महानिदेशालय ने सख्त रुख अपनाया है। महानिदेशालय ने पूरे मामले की उच्चस्तरीय जांच के आदेश दिए हैं।

NEET UG Re Exam : नीट यूजी का पेपर बॉक्स का सील टूटने के जांच के आदेश

बिहार में री नीट एग्जाम के दौरान मोतिहारी और दरभंगा में पेपर बॉक्स का सील टूटने के मामले में डाक महानिदेशालय ने सख्त रुख अपनाया है। महानिदेशालय ने पूरे मामले की उच्चस्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। इस संबंध में पीएमजी, उत्तरी डाक परिमंडल मुजफ्फरपुर से एक सप्ताह में रिपोर्ट तलब की गई है।

विभागीय सूत्रों के अनुसार जांच में यह देखा जाएगा कि किन परिस्थितियों में निर्धारित अधिकारी की जगह कनीय अधिकारी को प्रश्नपत्र के साथ एयरपोर्ट भेजा गया। इस बिंदू पर जांच की जाएगी कि क्या वरीय अधिकारी ने निर्देश दिया था या पूर्व निर्धारित अधिकारी ने स्वेच्छा से कनीय को भेजा। इसकी जानकारी वरीय अधिकारी को दी गई थी या नहीं। साथ ही मोतिहारी से भेजे गए बक्से का ताला किसने और कैसे तोड़ा, इसकी भी जांच होगी।

मालूम हो कि दरभंगा में डाक अधीक्षक की जगह निरीक्षक चितरंजन प्रसाद को पटना एयरपोर्ट भेजा गया था। एयरपोर्ट अधिकारियों ने पैकेट लेने से इनकार कर दिया। बाद में डाक अधीक्षक निजी वाहन से पहुंचे, तब जाकर पैकेट रिसीव हुए। मोतिहारी से भेजे गए बक्से का ताला टूटा मिला, जिसे लौटा दिया गया। बाद में डाक अधीक्षक मुकेश कुमार लश्कर उसे सड़क मार्ग से दिल्ली पहुंचाया।

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नीट यूजी : पुनर्परीक्षा की प्रोविजनल आंसर-की जारी

राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी ने गुरुवार को नीट यूजी पुनर्परीक्षा की प्रोविजनल आंसर-की जारी कर दी है। 21 जून को आयोजित हुई पुनर्परीक्षा में देशभर के 20 लाख से अधिक अभ्यर्थी शामिल हुए थे। बिहार से भी करीब डेढ़ लाख अभ्यर्थियों ने इस परीक्षा में भाग लिया था।

परीक्षा में शामिल उम्मीदवार अब एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in पर जाकर उत्तर कुंजी डाउनलोड कर सकते हैं। एनटीए ने उत्तर कुंजी जारी करने के साथ ही आपत्ति दर्ज कराने का अवसर भी दिया है। यदि किसी अभ्यर्थी को किसी प्रश्न के उत्तर पर आपत्ति है तो वह निर्धारित समय सीमा के अंदर इसे चुनौती दे सकता है। आपत्ति दर्ज कराने की अंतिम तिथि 28 जून की रात 11:50 बजे तक निर्धारित की गई है।

आपत्ति के लिए देना होगा 200 रुपये शुल्क : उत्तर कुंजी को चुनौती देने के लिए अभ्यर्थियों को प्रत्येक प्रश्न के लिए 200 रुपये शुल्क जमा करना होगा। एनटीए की ओर से विशेषज्ञों की समिति आपत्तियों की जांच करेगी। यदि किसी अभ्यर्थी की आपत्ति सही पाई जाती है तो अंतिम उत्तर कुंजी जारी करने से पहले उसमें सुधार किया जाएगा।

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हालांकि, आपत्ति शुल्क वापसी का निर्णय एनटीए के नियमों के अनुसार किया जाएगा। गौरतलब है कि नीट यूजी की मूल परीक्षा 3 मई को आयोजित की गई थी। पेपर लीक के बाद दुबारा 21 जून को पुनर्परीक्षा आयोजित की गई। अब प्रोविजनल आंसर-की जारी होने के बाद अभ्यर्थियों को परिणाम और अंतिम उत्तर कुंजी का इंतजार है।

बिहार के मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस और बीडीएस सीटों पर दाखिले के लिए भी नीट यूजी का स्कोर महत्वपूर्ण होगा।

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लेखक के बारे में

Pankaj Vijay

पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार

शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।


15 से अधिक सालों का अनुभव

पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।


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