Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

NEET UG Exam City : नीट यूजी छात्रों को सहूलियत, NTA ने दिया एग्जाम सिटी व एड्रेस बदलने का मौका

Pankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share

NEET UG Exam City : नीट यूजी रीएग्जाम 21 जून 2026 को होगा। नीट की नई तिथि के ऐलान के बाद एनटीए ने परीक्षा शहर चुनने और अपना वर्तमान पता बदलने की विंडो खोल दी है।

NEET UG Exam City : नीट यूजी छात्रों को सहूलियत, NTA ने दिया एग्जाम सिटी व एड्रेस बदलने का मौका

NEET UG Exam City : नीट यूजी रीएग्जाम 21 जून 2026 को होगा। नीट की नई तिथि के ऐलान के बाद एनटीए ने परीक्षा शहर चुनने और अपना वर्तमान पता बदलने की विंडो खोल दी है। 21 मई रात 11.50 बजे तक अभ्यर्थी अगर चाहें तो neet.nta.nic.in पर जाकर अपनी पहले चुनी गई एग्जाम सिटी को बदल सकते हैं। इस दौरान अभ्यर्थी रीएग्जाम के लिए अपनी पसंद का शहर चुन सकते हैं। जो उम्मीदवार इस सुविधा का उपयोग नहीं करेंगे, उनके लिए पहले चुना गया परीक्षा शहर ही मान्य रहेगा।

एनटीए ने साफ किया है कि केवल वर्तमान पता और परीक्षा शहर में बदलाव की अनुमति होगी। इसके अलावा किसी अन्य जानकारी में सुधार नहीं किया जाएगा। 21 मई के बाद किसी भी बदलाव का अनुरोध स्वीकार नहीं होगा। इस प्रक्रिया के लिए छात्रों से कोई फीस नहीं ली जाएगी।

Direct Link

एनटीए ने बताया कि परीक्षा शहर की सूचना और एडमिट कार्ड जारी करने की तारीख बाद में आधिकारिक वेबसाइट पर घोषित की जाएगी। उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे नियमित रूप से आधिकारिक वेबसाइट चेक करते रहें।

ये भी पढ़ें:12वीं में 55% , नीट में सरकारी कॉलेज! बिवाल परिवार पर बड़ा खुलासा

15 मिनट एक्स्ट्रा टाइम

एनटीए की ओर से जारी नोटिस के मुताबिक परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक चलेगी। इसमें परीक्षा से जुड़ी औपचारिकताओं का समय भी शामिल रहेगा। इसके लिए 15 मिनट एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा। परीक्षा पहले की तरह पेन और पेपर मोड यानी ऑफलाइन माध्यम में आयोजित होगी।

ये भी पढ़ें:NEET UG 2026 पेपर लीक: Telegram से 700 छात्रों तक पहुंचा सवालों का जाल

अगले साल से OMR नहीं, कंप्यूटर पर होगी परीक्षा

शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शुक्रवार को कहा कि अगले साल से नीट परीक्षा पूरी तरह ऑनलाइन होगी। उनके मुताबिक, तकनीक के इस दौर में परीक्षा माफिया भी नए तरीके अपना रहे हैं, इसलिए परीक्षा सिस्टम को भी बदलना जरूरी हो गया है। उन्होंने कहा कि सरकार का मकसद सिर्फ दोबारा परीक्षा कराना नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम को ज्यादा सुरक्षित और पारदर्शी बनाना है। शिक्षा मंत्रालय और NTA अब ऐसी व्यवस्था तैयार कर रहे हैं जिसमें प्रश्नपत्र लीक होने की संभावना बेहद कम हो जाए।

ये भी पढ़ें:15 मिनट एक्स्ट्रा टाइम, 14 जून तक एडमिट कार्ड; नीट री-एग्जाम की बड़ी बातें

सभी की फीस वापस की जाएगी

NTA ने यह पहले ही स्पष्ट किया है कि मई 2026 में जिन छात्रों ने NEET-UG परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन किया था, उन्हें दोबारा आवेदन करने की जरूरत नहीं होगी। उनका पुराना रजिस्ट्रेशन ही री-एग्जाम के लिए मान्य रहेगा। दोबारा परीक्षा के लिए छात्रों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ नहीं डाला जाएगा। करीब 22 लाख विद्यार्थियों ने यह एग्जाम दिया था। जिन्होंने भी पहले नीट यूजी 2026 का फॉर्म भरा, वे सभी फिर से एग्जाम देंगे। इन सभी की फीस वापस की जाएगी।

Pankaj Vijay

लेखक के बारे में

Pankaj Vijay

पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार

शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।


15 से अधिक सालों का अनुभव

पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।


विजन

तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।


विशेषज्ञता

तमाम तरह की सरकारी भर्तियां, परीक्षाएं व उनके परिणाम
स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, कोर्स, एडमिशन से जुड़े विषय
बोर्ड रिजल्ट लाइव कवरेज और शिक्षा एवं रोजगार जगत संबंधी ब्रेकिंग
स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
यूपीएससी, जेईई मेन व नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं के टॉपरों के इंटरव्यू
छात्रों के ज्ञान के लिए रिसर्च बेस्ड और एक्सप्लेनर स्टोरी

और पढ़ें
Neet Ug neet ug counselling Neet Exam News अन्य..
करियर सेक्शन में लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़, सरकारी जॉब , एग्जाम , एडमिशन , CBSE 12th Result 2026 Live के साथ सभी Board Results 2026 देखें। सबसे पहले अपडेट पाने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।