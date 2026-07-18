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NEET यूजी री-टेस्ट ने बदल दी इन छात्रों की किस्मत, 1000 से टॉप-100 में पहुंची रैंक

By Dheeraj Pal
लाइव हिन्दुस्तान
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यदि जून में आयोजित नीट यूजी 2026 की पहली परीक्षा के आधार पर ही परिणाम जारी होता, तो तेलंगाना के कई टॉपर्स की ऑल इंडिया रैंक (AIR) 700 से 1000 के बीच रहती।

NEET यूजी री-टेस्ट ने बदल दी इन छात्रों की किस्मत, 1000 से टॉप-100 में पहुंची रैंक

नेशनल टेस्ट एजेंसी ने बीते गुरुवार की देर रात नीट री-एग्जाम का रिजल्ट जारी किया, के परिणाम जारी किया। करीब 20 लाख से अधिक छात्रों में से 11.21 लाख छात्रों ने परीक्षा को पास कर लिया है। इसमें लगभग 58 प्रतिशत छात्र लड़कियां हैं। वहीं, तेलंगाना के कई छात्रों के लिए NEET UG 2026 की पुनर्परीक्षा किसी नए अवसर से कम साबित नहीं हुई। पहली परीक्षा के बाद जहां वे अपनी रैंक को लेकर निराश थे, वहीं री-एग्जाम ने उन्हें गलतियों को सुधारने और बेहतर प्रदर्शन का मौका दिया। इसका नतीजा यह रहा कि कई छात्रों की संभावित रैंक में जबरदस्त सुधार हुआ और वे देश के टॉप-100 में जगह बनाने में सफल रहे।

वरदान साबित हुआ नीट यूजी री-एग्जाम

टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक यदि जून में आयोजित नीट यूजी 2026 की पहली परीक्षा के आधार पर ही परिणाम जारी होता, तो राज्य के कई टॉपर्स की ऑल इंडिया रैंक (AIR) 700 से 1000 के बीच रहती। छात्रों ने के मुताबिक जब पेपर लीक की खबर सामने आई, तो शुरुआत में वे मानसिक रूप से काफी परेशान हो गए थे। लेकिन दोबारा परीक्षा की घोषणा के बाद उन्होंने इसे एक नए मौके के रूप में लिया और पूरी मेहनत के साथ तैयारी की। आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई और वे उम्मीद से कहीं बेहतर रैंक हासिल करने में सफल रहे।

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इन टॉपर्स की बदली किस्मत

ऑल इंडिया रैंक (AIR) 19 हासिल करने वाले बुरा साई शरण के ने बताया कि जब पेपर लीक के बाद परीक्षा रद्द होने की खबर आई, तो वो शुरुआत में काफी निराश और नाराज हो गए थे। उन्होंने बताया तो अगर जून में हुई पहली परीक्षा के आधार पर ही परिणाम घोषित होता, तो आसान पेपर होने के कारण उनकी रैंक 1000 के बाद जा सकती थी, क्योंकि उस परीक्षा में बड़ी संख्या में छात्रों के 700-710 अंक आने की संभावना थी।

बता दें कि शरण तेलंगाना में दूसरी रैंक हासिल की। उन्होंने बताया कि परीक्षा रद्द होने के बाद दोबारा पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने में उन्हें करीब एक सप्ताह का समय लगा। उन्होंने कहा, “शुरुआत में मैं पढ़ाई पर ध्यान नहीं लगा पा रहा था, लेकिन मेरे माता-पिता ने लगातार मेरा हौसला बढ़ाया और फिर मैंने नई शुरुआत की।”

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री-एग्जाम से कैसे हुआ फायदा

ऑल इंडिया रैंक (AIR) 38 हासिल करने वाले अंडेम साई चरण रेड्डी ने बताया कि जून में हुई पहली परीक्षा के दौरान वह थोड़ा तनाव में थे। हालांकि परीक्षा देकर उन्हें आत्मविश्वास था, लेकिन जब उन्होंने प्रोविजनल आंसर-की देखी तो पता चला कि जानकारी होने के बावजूद उन्होंने चार प्रश्नों के गलत उत्तर चिह्नित कर दिए थे। उन्होंने बताया कि री-टेस्ट में उन्होंने खुद को शांत रखा और सबसे ज्यादा सटीकता (Accuracy) पर ध्यान दिया। साथ ही NCERT की पढ़ाई दोबारा की, जिसका उन्हें बड़ा फायदा मिला। बता दें कि उन्होंने तेलंगाना में चौथी रैंक हासिल की है। उनका मानना था कि अगर पहली परीक्षा का परिणाम माना जाता, तो उनकी रैंक संभवतः टॉप-500 के आसपास रहती।

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Dheeraj Pal

लेखक के बारे में

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संक्षिप्त विवरण: धीरज पाल को पत्रकारिता के क्षेत्र में 7 साल का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए इन्हें 4 साल हो गए हैं। धीरज एजुकेशन रिपोर्टर के तौर पर काम कर चुके हैं। अपने करियर के दौरान धीरज ने राजनीति समाचार, एजुकेशन बीट के लिए ग्राउंड रिपोर्टिंग भी की है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
धीरज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए इन मीडिया स्टडीज और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जनसंचार एवं पत्रकारिता से परास्नातक की पढ़ाई की। धीरज पाल ने अपने पत्रकारिता कर की शुरुआत एपीएन न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने लोकमत न्यूज हिंदी और एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। हिंदुस्तान लाइव में यूपी बोर्ड से लेकर उन्होंने लोकसभा चुनाव कवर करने साथ-साथ खेल जैसे बीट पर काम किया। अब इनका एकमात्र उद्देश्य करियर और एजुकेशन से जुड़ी रुचिगत, सरल, प्रमाणिक और पाठक-हितैषी रूप में प्रस्तुत करना है।

व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता और ज्योतिषीय अध्ययन के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।

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