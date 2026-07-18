NEET यूजी री-टेस्ट ने बदल दी इन छात्रों की किस्मत, 1000 से टॉप-100 में पहुंची रैंक

यदि जून में आयोजित नीट यूजी 2026 की पहली परीक्षा के आधार पर ही परिणाम जारी होता, तो तेलंगाना के कई टॉपर्स की ऑल इंडिया रैंक (AIR) 700 से 1000 के बीच रहती।

नेशनल टेस्ट एजेंसी ने बीते गुरुवार की देर रात नीट री-एग्जाम का रिजल्ट जारी किया, के परिणाम जारी किया। करीब 20 लाख से अधिक छात्रों में से 11.21 लाख छात्रों ने परीक्षा को पास कर लिया है। इसमें लगभग 58 प्रतिशत छात्र लड़कियां हैं। वहीं, तेलंगाना के कई छात्रों के लिए NEET UG 2026 की पुनर्परीक्षा किसी नए अवसर से कम साबित नहीं हुई। पहली परीक्षा के बाद जहां वे अपनी रैंक को लेकर निराश थे, वहीं री-एग्जाम ने उन्हें गलतियों को सुधारने और बेहतर प्रदर्शन का मौका दिया। इसका नतीजा यह रहा कि कई छात्रों की संभावित रैंक में जबरदस्त सुधार हुआ और वे देश के टॉप-100 में जगह बनाने में सफल रहे।

वरदान साबित हुआ नीट यूजी री-एग्जाम टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक यदि जून में आयोजित नीट यूजी 2026 की पहली परीक्षा के आधार पर ही परिणाम जारी होता, तो राज्य के कई टॉपर्स की ऑल इंडिया रैंक (AIR) 700 से 1000 के बीच रहती। छात्रों ने के मुताबिक जब पेपर लीक की खबर सामने आई, तो शुरुआत में वे मानसिक रूप से काफी परेशान हो गए थे। लेकिन दोबारा परीक्षा की घोषणा के बाद उन्होंने इसे एक नए मौके के रूप में लिया और पूरी मेहनत के साथ तैयारी की। आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई और वे उम्मीद से कहीं बेहतर रैंक हासिल करने में सफल रहे।

इन टॉपर्स की बदली किस्मत ऑल इंडिया रैंक (AIR) 19 हासिल करने वाले बुरा साई शरण के ने बताया कि जब पेपर लीक के बाद परीक्षा रद्द होने की खबर आई, तो वो शुरुआत में काफी निराश और नाराज हो गए थे। उन्होंने बताया तो अगर जून में हुई पहली परीक्षा के आधार पर ही परिणाम घोषित होता, तो आसान पेपर होने के कारण उनकी रैंक 1000 के बाद जा सकती थी, क्योंकि उस परीक्षा में बड़ी संख्या में छात्रों के 700-710 अंक आने की संभावना थी।

बता दें कि शरण तेलंगाना में दूसरी रैंक हासिल की। उन्होंने बताया कि परीक्षा रद्द होने के बाद दोबारा पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने में उन्हें करीब एक सप्ताह का समय लगा। उन्होंने कहा, “शुरुआत में मैं पढ़ाई पर ध्यान नहीं लगा पा रहा था, लेकिन मेरे माता-पिता ने लगातार मेरा हौसला बढ़ाया और फिर मैंने नई शुरुआत की।”